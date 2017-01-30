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Охота на "Шалтая"
Охота на "Шалтая"
2.02 13:08 | число просмотров 2353 число постов 9
В блогах обсуждается арест начальника второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, якобы причастных к громкому хакерскому проекту "Шалтай-Болтай"
 
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«Льюис говорил, что знаком с Сурковым лично»
«Льюис говорил, что знаком с Сурковым лично»
8.02 14:28 |  число просмотров 369
(«The Insider»)
 The Insider удалось поговорить с одним из экс-участников «Анонимного интернационала», который отвечал в группе за ведение соцсетей и, частично, анализ собранных массивов. Свою причастность к проекту он подтвердил, процитировав старую переписку из личных сообщений между «Анонимным интернационалом» и The Insider. В интервью он рассказал некоторые подробности сбора информации, связи с ФСБ и выбором мишеней для своих разоблачений. Сегодня мы публикуем первую часть интервью. 

— Насколько адекватна информация в «сливе» Росбалта о вашей группе?

— В оригинальном сообщении все близко к правде. Относительно куратора — с ним контактировал Льюис, имя и должность я не знал, куратор действительно вышел сам на Льюиса (точнее через неких знакомых посредников), встречался ли Льюис с ним лично или только с его помощником, я не знаю. Какой-то заказухи они не давали, но намекали, что может понадобиться помощь. Со своей стороны обещали защиту (по словам Льюиса). Поэтому и он поехал в Россию. Задержали в Пулково на вылете в Минск.

— Так значит, он поехал не за деньгами, а за защитой? Это точно?

— Он ездил по делам на переговоры. Похоже через посредников его и выманили. Ещё есть мое предположение, что и после задержания с ним планировали продолжить сотрудничество, но затем что-то изменилось и решили добивать, поэтому появился слив «Росбалта». Возможно, после задержания кураторов решили раскрутить по полной.

— Сколько человек из «Анонимного интернационала» задержаны и кто они?

— Аникеев (Льюис) и Тепляков. Филинов мне неизвестен, думаю что он был связан напрямую с Аникеевым и мог заниматься техническими деталями. Аникеев идеолог и создатель проекта, я был в проекте с первого дня — занимался в основном PR и ведением блогов и твиттера, подготовкой публикаций на основе предоставленных мне материалов. Тепляков присоединился позже и иногда выполнял мелкие технические задания по разбору готовых массивов. Когда проект стал больше сползать в сторону коммерции, я стал подумывать об уходе. Раньше, когда было больше политики, было куда более интересно. Однако выйти оказалось сложно и получилось только после задержания Аникеева.

— А сейчас ты, конечно, за пределами России?

— Сейчас за пределами, но, поскольку вся история получила огласку, стал опасаться за свою безопасность и здесь.

— По какому критерию выбирали, кто будет следующей жертвой слива?

— По количеству интересного в почте. Многие массивы были пустышками и ничего интересного общественности не содержали, какие-то могли показаться интересными, но их владельцы ничего плохого по нашим оценкам не делали, а даже наоборот оказывались вполне позитивными людьми — по таким массивам работа больше не велась. Основной критерий отбора — это госчиновники либо бизнесмены, плотно связанные с нынешней преступной властью. Артисты, например, нас никак не интересовали...
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