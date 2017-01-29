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Охота на "Шалтая"
Охота на "Шалтая"
26.01 11:11 | число просмотров 1793 число постов 8
В блогах обсуждается арест начальника второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, якобы причастных к громкому хакерскому проекту "Шалтай-Болтай"
 
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Все хакеры «Шалтая-Болтая»
Все хакеры «Шалтая-Болтая»
Герман Александров
31.01 08:54 |  число просмотров 202
(«Росбалт»)

«Росбалту» стали известны все основные участники проекта "Шалтай-Болтай", ставшего знаменитым благодаря публикации в открытом доступе украденной личной переписки по электронной почте таких государственных деятелей, как премьер-министр (и экс-президент) РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ (бывший первый замруководителя администрации главы государства) Владислав Сурков. Большинство из участников хакерской группы объявлены в розыск, а один из создателей  — Владимир Аникеев (Льюис) —  находится под стражей в московском СИЗО «Лефортово».

Лидеры

Болтай. Псевдоним крупного питерского пиарщика. Он работал со многими крупными чиновниками и бизнесменами. В последние годы сфера его интересов перенеслась на Москву. Именно после знакомства с Болтаем деятельность Аникеева по сбору компромата на госслужащих и предпринимателей вышла на новый уровень. Болтай и Аникеев вместе придумали проект «Шалтай-Болтай». Болтай определял редакционную политику —  то, чью переписку стоит выкладывать в Интернет. Также он выполнял своеобразные функции статс-секретаря: все общение с чиновниками, представителями бизнеса и силовиками велось через него. По результатам этого общения и определялась реакционная политика ресурса. Кроме того, Болтай занимался пополнением бюджета проекта, получая деньги за размещение или неразмещение чужих переписок. Львиная доля средств оседала у него. Следующим по объемам получаемых средств был Аникеев.

Владимир Аникеев (Льюис). Работал журналистом в питерских СМИ, потом занялся «черным» PR. Обладая связями в различных ведомствах, «добывал» компромат на чиновников и бизнесменов. После знакомства с Болтаем, по версии собеседников «Росбалта», организовал серию взломов «ящиков» госслужащих Северной столицы. Делалось это при помощи фишинга. После выхода проекта «Шалтай-Болтай» на федеральный уровень организовал хищения содержимого телефонов и планшетов чиновников с использованием оборудования, создающего фальшсоты и лже-Wi-Fi. Был вхож в администрацию президента. Большую часть времени проводил на Украине, где проживает его официальная жена, а также в Таиланде. В октябре 2016 года задержан сотрудниками ФСБ, когда направлялся с Украины в Санкт-Петербург.
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