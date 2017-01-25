Как стало известно "Ъ", арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. По данным "Ъ", арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. В "Лаборатории Касперского" утверждают, что дело не имеет отношения к работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса с ФСБ. Глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово", рассказал источник "Ъ", близкий к ФСБ. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица". Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник "Ъ". В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности (УСБ) ФСБ не ответили на запросы "Ъ". Дозвониться до Сергея Михайлова по номеру его мобильного не удалось. Один из его знакомых подтверждает, что номер недоступен с декабря. В аккаунтах в социальных сетях и онлайн-мессенджерах видно, что господин Стоянов последний раз был онлайн 4 декабря, господин Михайлов — 5 декабря...