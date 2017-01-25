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Лига школ и сексуальных домогательств
24.01 число просмотров 138 число записей 0
 
Пресса против Трампа
21.01 число просмотров 888 число записей 5
 
Незюганов 2018
19.01 число просмотров 166 число записей 8
 
Лебедев против Навального
18.01 число просмотров 947 число записей 6
 
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18.01 число просмотров 1295 число записей 7
 
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Исаакиевский раздор
14.01 число просмотров 1701 число записей 15
 
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Консультант Лубянки завис в Лефортово
Консультант Лубянки завис в Лефортово
Мария Коломыченко
25.01 11:46 |  число просмотров 230
(«Коммерсант»)
 Как стало известно "Ъ", арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. По данным "Ъ", арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. В "Лаборатории Касперского" утверждают, что дело не имеет отношения к работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса с ФСБ.

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово", рассказал источник "Ъ", близкий к ФСБ. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник "Ъ". В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности (УСБ) ФСБ не ответили на запросы "Ъ". Дозвониться до Сергея Михайлова по номеру его мобильного не удалось. Один из его знакомых подтверждает, что номер недоступен с декабря. В аккаунтах в социальных сетях и онлайн-мессенджерах видно, что господин Стоянов последний раз был онлайн 4 декабря, господин Михайлов — 5 декабря...
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Про мое задержание в Крыму
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Это супертоповая новость Ооказывается, по обвинению в госизмене (!) арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. Восемнадцатый центр — это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и т.д.
 
Речь-то была о врагах РПЦ
blogDmitry Gudkov    24.01 11:07 |  число просмотров 1000
Речь-то была о врагах РПЦ Там и интеллигенция, и евреи, и просто люди оппозиционных взглядов, то есть телеведущий вице-спикер бил по площадям. Пётр Толстой не столько о евреях, он четко проводит разграничивающую черту: наши и враги
 
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Центральный банк приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств на мою президентскую кампанию
blogNavalny    23.01 20:32 |  число просмотров 725
Центральный банк приказал Яндекс.Деньгам заблокировать сбор средств на мою президентскую кампанию История моего сбора средств на общественные и политические проекты — это и история о том, как ФСБ, МВД, администрация президента, ЦБ и прочее жульё пытается запретить в России сбор средств на такие проекты.
 
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