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"Ведомости" связали с замом мэра крупных поставщиков лекарств в Москве
"Ведомости" связали с замом мэра крупных поставщиков лекарств в Москве
Владислав Гордеев
23.01 12:23 |  число просмотров 197
(«РБК»)
Конкуренция среди поставщиков лекарств в Москве оказалась невысокой, несмотря на то, что на столичном рынке представлены все крупнейшие игроки федерального уровня, говорится в расследовании «Ведомостей»

Больше всего заказов на поставку лекарств в больницы Москвы получили не очень известные компании, которые основаны владельцами группы компаний «Европейский медицинский центр» (European Medical Center, EMC) или их партнерами, говорится в расследовании газеты «Ведомости».

Издание отмечает, что в EMC когда-то работал заммэра Москвы Леонид Печатников. При этом, пишет газета, сам Печатников заявлял, что закупки лекарств не курирует и предложил обратиться в департамент здравоохранения. Однако представитель департамента на вопросы про закупки изданию не ответил.

По данным газеты, по сумме сделок по поставкам лекарств в Москве лидируют компании «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста». Все эти фирмы, отмечает газета, «так или иначе были связаны с основателями, менеджерами ЕМС или их партнерами».

В расследовании говорится, что эти компании в 2016 году выиграли городские аукционы на 14,7 млрд руб., что составляет 27% от закупок департамента здравоохранения и ГКУ столицы.

Ближайшие конкуренты, «Фармстандарт» и «Биокад», получили заказы на 8,9 млрд руб., «Р-фарм» — на 7,4 млрд руб.

Кроме того, авторы расследования проанализировали документацию о закупках лекарств и выяснили, что «очень часто фармацевтические аукционы выигрывают их единственные участники», причем контракты заключаются по начальной цене. «В нечастых случаях, когда на аукционе появлялся второй участник, цены на лекарства падали в разы. Так, на декабрьском аукционе ГКУ на право поставки противораковых препаратов трастузумаб и бевацизумаб конкурировали «Р-фарм» и «Биокад-фарм». Победа досталась второй. Компания снизила цену на трастузумаб в два с лишним раза, до 628 млн руб., а на бевацизумаб — почти в три раза, до 223 млн руб. При начальной цене на трастузумаб в 71 364 руб. за упаковку (440 мг №1) «Биокад» поставил агентству препарат за 34 712,80 руб», — пишет издание.
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