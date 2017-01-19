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Незюганов 2018
Незюганов 2018
19.01 14:39 | число просмотров 97 число постов 8
КПРФ с высокой вероятностью выставит на президентских выборах 2018 года нового кандидата вместо Геннадия Зюганова. Блогеры пытаются разглядеть смену эпох и нового лидера коммунистов, но скептики напоминают, что Зюганов дважды пропускал выборы и вновь возвращался
 
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Генсеки запаса
Генсеки запаса
Анна Байдакова
19.01 13:59 |  число просмотров 389
(«Новая газета»)
По словам источника, близкого к руководству КПРФ, партия с высокой вероятностью выставит кандидатом на выборах президента не Геннадия Зюганова, а одного из более молодых его соратников. Этот кандидат в дальнейшем может возглавить партию. Администрация президента заинтересована в кандидате от КПРФ, который сможет привлечь внимание к выборам и повысить явку, а Геннадий Зюганов с этим рискует не справиться, говорит другой источник «Новой», работающий с коммунистами в регионах. Вероятными преемниками называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Юрия Афонина. Смена поколений в КПРФ может стать знаковой для российской политики.

Смена политических лидеров в России — событие вообще-то экстраординарное. Председатели российских партий, существующих с 90-х годов, не меняются десятилетиями. Только «ЕР» может похвастаться сравнительной молодостью и многообразием лидеров (Шойгу, Лужков и Шаймиев, потом Грызлов — Путин — Медведев), хотя по факту лидер и здесь не менялся с начала нулевых — это Владимир Путин.

Президентские выборы — хороший повод для ревизии партийного руководства. Кандидат в президенты получает большие ресурсы, увеличивает свой вес в партии и, естественно, рассматривается как ее новый лидер. Вероятность того, что у КПРФ сменится формальный лидер, невелика, утверждают в самой партии, но коммунисты вполне могут выдвинуть в президенты нового кандидата. Этого не исключил и сам Зюганов: на пленуме партии по итогам выборов 2016 года он призвал региональные отделения активнее предлагать кандидатов на выборах всех уровней, в том числе президентских.

Сейчас в КПРФ никто не комментирует выдвижение кандидата в президенты: почти все партийцы, с которыми пыталась поговорить об этом «Новая», осторожно посоветовали дождаться майского съезда партии...
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