Смена политических лидеров в России — событие вообще-то экстраординарное. Председатели российских партий, существующих с 90-х годов, не меняются десятилетиями. Только «ЕР» может похвастаться сравнительной молодостью и многообразием лидеров (Шойгу, Лужков и Шаймиев, потом Грызлов — Путин — Медведев), хотя по факту лидер и здесь не менялся с начала нулевых — это Владимир Путин.

Президентские выборы — хороший повод для ревизии партийного руководства. Кандидат в президенты получает большие ресурсы, увеличивает свой вес в партии и, естественно, рассматривается как ее новый лидер. Вероятность того, что у КПРФ сменится формальный лидер, невелика, утверждают в самой партии, но коммунисты вполне могут выдвинуть в президенты нового кандидата. Этого не исключил и сам Зюганов: на пленуме партии по итогам выборов 2016 года он призвал региональные отделения активнее предлагать кандидатов на выборах всех уровней, в том числе президентских.

Сейчас в КПРФ никто не комментирует выдвижение кандидата в президенты: почти все партийцы, с которыми пыталась поговорить об этом «Новая», осторожно посоветовали дождаться майского съезда партии...