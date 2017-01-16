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Запарили
Запарили
Никита Гирин
16.01 09:46 |  число просмотров 247
(«Новая газета»)

12 января в Архангельске начался суд над Олегом Кодолой. Кодола — известный на Соловках гид, директор экскурсионного бюро, блогер и (так он пишет о себе в ЖЖ) возмутитель внимания. Прошлым летом Кодола опубликовал ролик, записанный в бане при одной из соловецких гостиниц. За столом, в полотенцах и с пивом, сидят Михаил Магид (директор МБУ «Соловецкий многофункциональный центр», которое ведает муниципальными землями) и Евгений Тютюков (тогда — замглавы областного агентства по развитию архипелага, а ныне — мэр Соловков). Они обсуждают, как не пускать на соловецкие причалы «кого не надо».

«У меня два-три бизнеса идет с Дробышевым (местный предприниматель.Ред.). Трогать меня — трогать его, — говорит Магид, отпивая из большой кружки. — Вот сейчас мы Хету забираем. Школьную губу я предложил, он согласен забрать. Если Тамарин причал заберем, мне никого не нужно искать. Я его поставлю туда же. И у нас все три причала: Хета, Тамарин и Монастырский. Я прихожу к Порфирию (наместник Соловецкого монастыря; он же директор историко-архитектурного музея-заповедника.Ред.) и говорю: «Отец Порфирий, вы знаете, я же Кодолу ни на один причал не пускаю». Отец Порфирий скажет: «Ну, Михаил Лазаревич, Бог помог». И я говорю: «А вот можно, чтобы Бог помог нам никого не пускать на Монастырский?»

«Да, друзей Кодолы!» — соглашается Тютюков, отпивая из кружки поменьше, чем у Магида.

Директор МБУ рассказывает о своих видах не только на соловецкий турбизнес, но и на карельскую Кемь, откуда на паромах приезжает большинство туристов.

«Я все равно Кемь поставлю раком, — делится он с Тютюковым. — Я поеду к Константиновичу (вероятно, глава администрации Кемского района Юрий Разумейчик.Ред.) и решу вопрос с лесозаводом (лесозавод-банкрот со своим причалом.Ред.). Поставить там охранное предприятие, тех же ментов. И платить им деньги чуть больше, чем Василь (Владимир Василенко, владелец основного причала и судов на линии Кемь—Соловки.Ред.). И никто не залезет на лесозавод. И мы там сделаем свой причал».

«Я считаю, знаешь, как в этих фильмах… Пришла пора показать, кто тут хозяин!» — поддерживает Тютюков.

Несколько раз они упоминают «Романа Викторовича» — бывшего вице-губернатора Архангельской области, а на момент съемки главу агентства по развитию Соловков Романа Балашова. Осенью 2016 года Балашов перешел на работу в администрацию президента, но, по информации «Новой газеты», продолжает курировать происходящее на Соловках. Про Балашова известно, что он выпускник МГУ и РАГС, служил в ФСБ, до Архангельской области занимал высокий пост в руководстве Пермского края, а также человек глубоко верующий. (Так, в «прощальном» интервью Балашова спросили, что входит в должностные обязанности сотрудников агентства по развитию Соловков. Чиновник ответил: «Хотел бы начать с того, что люди, попадая в агентство, обычно воцерковляются».)

Ролик был сделан еще летом 2015 года. (Банщик Попружук утверждает, что установил веб-камеру для безопасности. А когда услышал, что Магид и Тютюков обсуждают знакомого ему Кодолу, записал разговор и передал его Олегу.) Кодола решил опубликовать видео после того, как доступ к причалу Хета действительно ограничили — перекрыли забором. Вместе с частными лодками.

Причал Хета. Июль 2016 года. Фото: Олег Кодола

Гид обратился в прокуратуру. Та потребовала от администрации Соловков убрать забор и привлечь Магида к дисциплинарной ответственности. При этом в самом ролике (его Кодола также направлял в органы) прокуратура ничего не усмотрела. Зато Магид и Тютюков написали на Кодолу заявления, ведь они (цитирую обвинительное заключение) «изображены в помещении бани в частично обнаженном виде, употребляющими алкоголь и использующими в ходе общения ненормативную лексику, что составляет их личную тайну». А поскольку «указанные лица являются известными в поселке Соловецкий и распространение данной информации может дискредитировать их в глазах общественности», то Кодола совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 137 УК РФ. Ему грозит штраф, исправительные работы или арест до четырех месяцев.

Олег Кодола у здания суда. Фото: Никита Гирин

Даже удивительно, что у Кодолы это первый суд. В Москве ему, пожалуй, давно приписали бы какой-нибудь экстремизм. Несколько лет Кодола выпускает газету «На Соловках». Называет ее «боевой листок». Объясняет: «Стиль у меня достаточно язвительный. Где-то даже хамский. Я публиковал газеты не только по Магиду и Тютюкову. Я писал о Балашове. Выпускал «боевые листки» с анекдотами к приезду патриарха».
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