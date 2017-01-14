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Дело Чудновец
Дело Чудновец
16.01 14:59 | число просмотров 2494 число постов 9
Воспитательницу детского сада и мать 3-летнего ребенка Евгению Чудновец суд приговорил к пяти месяцам колонии — за то, что она обнародовала видео издевательств над ребенком, которое помогло найти его мучителей. В СИЗО женщину отправили в карцер
 
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15 суток за ноги под одеялом
15 суток за ноги под одеялом
Александр Полозов
15.01 10:55 |  число просмотров 389
(«Знак.com»)

Воспитательница детсада из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с издевательством над мальчиком, поблагодарила всех, кого не оставляет равнодушным ее история. Об этом Znak.com сообщил в субботу член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков, который посетил Чудновец в камере СИЗО-5 в уральской столице.

«Спасибо вам всем, не равнодушным к моей истории людям, за вашу поддержу и гражданскую позицию!», — передал дословно Зыков послание Евгении Чудновец.

Он подтвердил, что осужденную накануне доставили в Екатеринбург, где она будет дожидаться этапа в колонию на территории Свердловской области. Посетив Евгению Чудновец в СИЗО, Серей Зыков смог из первых уст получить информацию о причинах ее пребывания в штрафном изоляторе СИЗО-2 в Шадринске Курганской области.

Как рассказала сама Чудновец, в ШИЗО ее определили по рапорту постового за то, что она, находясь на камерной койке, из-за холода прикрыла ноги одеялом.

«Откровенно говоря, я не в курсе таких запретов, пусть меня и назовут безграмотным. Как мне кажется, это неадекватно, это какой-то абсурд», — прокомментировал рассказ Евгении Чудновец собеседник Znak.com.

Тем не менее, по его словам, на основании рапорта штрафная комиссия определила наказание в 10 суток. Когда Чудновец поинтересовалась у членов комиссии, не кажется ли им 10 суток ШИЗО за прикрытые одеялом ноги в условиях зимы чрезмерным наказанием, реакцией со стороны администрации стало назначение дополнительных пяти суток. Таким образом, заключенная получила максимально возможные 15 суток, подчеркнул Сергей Зыков.
 

Он уточнил, что благодаря этапированию в Свердловскую область в ШИЗО Чудновец провела всего одни из 15 назначенных суток. 

По его словам, в Шадринске Евгении Чудновец пришлось столкнуться с давлением как со стороны администрации учреждения, так и со стороны сокамерниц, которые «плохо отнеслись к статье (по которой осуждена Чудновец — ред.)». Администрация, в частности, забрала из камеры телевизор, что не могло не вызвать недовольства сокамерниц, потребовала от Чудновец сдать цветную одежду. Кроме того, есть сомнения в том, что заключенной передавали присылаемые ей письма вовремя и в полном объеме .

«Это стандартные приемы, которые использует руководство учреждений для воздействия на заключенных, — пояснил Znak.com член ОНК. — Со слов Евгении, это могло стать ответом на жалобы по поводу нарушений прав, с которыми она не смогла смириться и высказывала их как самим сотрудникам СИЗО, так и в перехваченных письмах».

В частности, рассказал Сергей Зыков, речь идет о качестве питьевой воды в СИЗО. 

«Евгения показала мне ватный диск, которым она пропитала воду в шадринском СИЗО. Он черный от грязи. Евгения задала вопрос сотрудникам СИЗО, как они сами пьют такую воду?», — поделился Зыков.
 

 

 
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