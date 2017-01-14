Воспитательница детсада из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с издевательством над мальчиком, поблагодарила всех, кого не оставляет равнодушным ее история. Об этом Znak.com сообщил в субботу член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков, который посетил Чудновец в камере СИЗО-5 в уральской столице.

«Спасибо вам всем, не равнодушным к моей истории людям, за вашу поддержу и гражданскую позицию!», — передал дословно Зыков послание Евгении Чудновец.

Он подтвердил, что осужденную накануне доставили в Екатеринбург, где она будет дожидаться этапа в колонию на территории Свердловской области. Посетив Евгению Чудновец в СИЗО, Серей Зыков смог из первых уст получить информацию о причинах ее пребывания в штрафном изоляторе СИЗО-2 в Шадринске Курганской области.

«Откровенно говоря, я не в курсе таких запретов, пусть меня и назовут безграмотным. Как мне кажется, это неадекватно, это какой-то абсурд», — прокомментировал рассказ Евгении Чудновец собеседник Znak.com.

Тем не менее, по его словам, на основании рапорта штрафная комиссия определила наказание в 10 суток. Когда Чудновец поинтересовалась у членов комиссии, не кажется ли им 10 суток ШИЗО за прикрытые одеялом ноги в условиях зимы чрезмерным наказанием, реакцией со стороны администрации стало назначение дополнительных пяти суток. Таким образом, заключенная получила максимально возможные 15 суток, подчеркнул Сергей Зыков.

