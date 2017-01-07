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Дорогомиловский госпереворот
28.12 число просмотров 1151 число записей 7
 
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Дело Чудновец
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Путинский режим — пространство, где размыты понятия добра и зла
Путинский режим — пространство, где размыты понятия добра и зла
Гарри Каспаров
7.01 17:11 |  число просмотров 505
(«Каспаров.ру»)
 — Какими именно вам видятся наиболее вероятные варианты развития "мировой шахматной партии" и что в каждом из этих вариантов, по-вашему, "светит" России?

— Мне кажется, не совсем корректны аналогии геополитики с шахматами. В шахматах игра ведется по правилам, в ней два соперника, ресурсная база каждого известна. Сегодня "мировая шахматная партия" отличается тем, что количество игроков постоянно возрастает. Сто лет назад можно было говорить о нескольких великих державах, которые разыгрывали разные "пасьянсы". Сейчас количество серьезных игроков в мире и на региональном уровне делает научное шахматное прогнозирование невозможным. Современные технологии позволяют в том числе и негосударственным образованиям играть активную роль на политической арене.

"Мировая шахматная партия" пока находится в подвешенном состоянии, идет процесс формирования правил. После 1991 года создалась ситуация, когда необходимо было вырабатывать концепцию будущего, к чему победивший в холодной войне Запад не был готов, и поэтому 25 лет прошли в шатаниях. Установки, которые доминировали во время холодной войны, были заменены меркантильными интересами. В ближайшие несколько лет будут определяться параметры новых так называемых "шахматных партий" и "пасьянсов". Но, к сожалению, при любом раскладе перспективы России в лучшем случае представляются туманными. На сегодняшний день наша страна является поставщиком как грязной энергетики, так и грязных политических технологий. При нынешнем режиме позитивная роль России вообще не просматривается. А в каком состоянии страна окажется при новом раскладе — сказать трудно. Крах путинского режима может оказаться крахом всей государственной конструкции сегодняшней России, потому что она привязана к нынешней диктатуре, хотя я по-прежнему надеюсь, что Россия еще будет в состоянии внести позитивный вклад при резком изменении парадигмы своего развития. Но ближайшее будущее России наверняка будет крайне турбулентным, потому что на фоне глобальных мировых потрясений России не избежать роста внутренних противоречий, которые выльются в какой-то насильственный переход из одной формации в другую...
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Посты дня
Высока вероятность Вашего убийства. За что я подставляю свою голову?
blogstalic    9.01 18:20 |  число просмотров 167
Высока вероятность Вашего убийства. За что я подставляю свою голову? Да, я молчал. Я очень долго молчал, потому что боялся. Да, я трусил. Целых пять дней после того, как ко мне попали материалы о повышении закупочных цен на онкопрепараты в 11 раз за один год, я не спал и думал, а что будет, если я их опубликую?
 
Посягательства на йогу не допущу
blogSati Kazanova    9.01 12:20 |  число просмотров 496
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Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости"
blogМ.Х.Даудов    9.01 12:10 |  число просмотров 306
Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости" С длинным и петляющим, как змея, языком хитрого "Шведа" стравить между собой "кавказцев" с "алабаями" плёвое дело. Все зависит от харчей не всегда щедрого хозяина
 
"Рыбачка"-мошенница
blogЛеонид Волков    8.01 11:09 |  число просмотров 2095
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blogАнна Каретникова    7.01 17:38 |  число просмотров 1037
Два мальчика в СИЗО Оба детдомовские. Подмосковье. 19 и 20 лет. Один из них, если верить, украл бутылку виски в магазине перед Новым годом
 
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#ГдеИльдарДадин
blogКох Альфред    4.01 11:32 |  число просмотров 1151
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