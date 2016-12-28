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Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Екатерина Мархулия, Алексей Пастушин, Светлана Дементьева, Альберт Кошкаров
29.12 11:27 |  число просмотров 124
(«РБК»)
Глава ФГКУ «Росвоенипотека», находящегося в ведении Минобороны, Владимир Шумилин скоро покинет ведомство, говорят источники РБК. Отставку связывают с перестановками в Минобороны.

Руководитель федерального управления накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих («Росвоенипотека») Владимир Шумилин скоро покинет свой пост, рассказали РБК три источника на девелоперском рынке. Такой же информацией обладают еще два источника РБК в банковских кругах.

По словам нескольких собеседников РБК, Владимир Шумилин может покинуть свой пост уже до Нового года. «Он еще пару месяцев назад расспрашивал своих знакомых о наличии вакансий, рассматривал разные варианты, в том числе в бизнесе. Так что я совершенно не удивлен сообщениям о его возможной отставке», — отмечает еще один собеседник РБК, топ-менеджер управляющей компании...
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