Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку Екатерина Мархулия, Алексей Пастушин, Светлана Дементьева, Альберт Кошкаров 124 29.12 11:27 |124 («РБК») Глава ФГКУ «Росвоенипотека», находящегося в ведении Минобороны, Владимир Шумилин скоро покинет ведомство, говорят источники РБК. Отставку связывают с перестановками в Минобороны.



Руководитель федерального управления накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих («Росвоенипотека») Владимир Шумилин скоро покинет свой пост, рассказали РБК три источника на девелоперском рынке. Такой же информацией обладают еще два источника РБК в банковских кругах.



По словам нескольких собеседников РБК, Владимир Шумилин может покинуть свой пост уже до Нового года. «Он еще пару месяцев назад расспрашивал своих знакомых о наличии вакансий, рассматривал разные варианты, в том числе в бизнесе. Так что я совершенно не удивлен сообщениям о его возможной отставке», — отмечает еще один собеседник РБК, топ-менеджер управляющей компании... Далее