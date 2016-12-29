Председателю совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Накануне он был арестован. Как сообщили «Фонтанке» в Дзержинском суде, с ходатайством о заключении под стражу вышло ГСУ СК Петербурга. «Из предоставленных в суд материалов следовало, что Израйлиту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», – уточнили в Дзержинском суде. Судья Лариса Бражникова ближе к ночи 28 декабря удовлетворила ходатайство следствия. Валерий Израйлит отправлен в СИЗО на 25 суток, до 21 января 2017 года...