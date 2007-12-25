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Дорогомиловский госпереворот
Дорогомиловский госпереворот
28.12 11:23 | число просмотров 606 число постов 7
Дорогомиловский суд Москвы по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника признал Евромайдан государственным переворотом. Блогеры пытаются понять, какое отношение Дорогомиловский суд имеет к Украине и что он думает о Февральской, Французской и других революциях
 
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«Это решение не просто оксюморон, это сверх-оксюморон»
«Это решение не просто оксюморон, это сверх-оксюморон»
Роман Попков, Елена Лукьянова
28.12 11:24 |  число просмотров 257
(«Открытая Россия»)
Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова — о решении Дорогомиловского районного суда, признавшего события, произошедшие на Украине в феврале 2014 года, «государственным переворотом»
Елена Лукьянова. Фото: Открытая Россия
Елена Лукьянова. Фото: Открытая Россия

 

Каким образом по нашему законодательству районный суд города Москвы мог рассматривать такой вопрос? В рамках какого процесса? Уголовного процесса? Гражданского процесса? Руководствуясь российским Кодексом об административных правонарушениях? Это вообще нонсенс! На соответствие чему, каким законам, Дорогомиловский суд рассматривал действия, происходившие на Украине? На соответствие конституции Украины? А какое право имеет российский суд — хоть районный, хоть Верховный, хоть Конституционный — апеллировать к конституции Украины? Никакого.

Это решение не просто оксюморон, это сверх-оксюморон. Российский суд независим и подчиняется только закону. Но какому закону? Закону Российской Федерации. Соблюдение конституции Украины — это не предмет рассмотрения в российском суде...
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