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Поехавший ЖЖ
24.12 число просмотров 1018 число записей 11
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3041 число записей 46
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2260 число записей 17
 
Убийство российского посла в Турции
23.12 число просмотров 2140 число записей 10
 
Сигареты по 220 рублей
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Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3041 число записей 46
 
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Хранитель кремлевских секретов
Хранитель кремлевских секретов
27.12 12:32 |  число просмотров 160
(«Знак.com»)
Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы. Причину смерти выясняют следователи.

«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа. 

Служебный автомобиль Lexus находился в Китайгородском проезде. Еровинкин сидел сзади, сообщает издание. Тело обнаружил водитель, который вызвал врачей.

Известно, что Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.

В компании подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем...
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Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность
blogАркадий Бабченко    27.12 12:47 |  число просмотров 753
Не найдя ничего, сваяли фейковую задолженность "Журналистов Бабченко и Рынскую ищут приставы. За неоплату проезда". Почему вы даже фальшивку как следует сварганить не можете? У меня бесплатный проезд на общественном транспорте, дегенераты
 
Татарстан взбунтовался
blogDmitry Gudkov    27.12 12:08 |  число просмотров 670
Татарстан взбунтовался "Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно"
 
Апдейт по делу Оксаны Севастиди
blogIvan Pavlov    26.12 19:53 |  число просмотров 440
Апдейт по делу Оксаны Севастиди Завтра 27 декабря мы планируем встретиться с Оксаной в колонии, для чего сегодня выезжаем в Кинешму Ивановской области
 
Нет ничего плохого в обслуживании режимов
blogtandemMP    25.12 21:11 |  число просмотров 1702
Нет ничего плохого в обслуживании режимов Потому что это обслуживание своей страны. Это служение своей стране. Стране, которая в первую очередь нужна нам, потомкам российской интеллигенции
 
Геополитика Путина
blogAndrey Loshak    25.12 18:30 |  число просмотров 2520
Геополитика Путина Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска
 
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Про смерть
blogmi3ch    25.12 17:43 |  число просмотров 2484
Про смерть Нет никакой разницы между реакцией "патриотов" на падение украинского самолета и реакцией Божены на падение российского. Это клинические идиоты
 
Поддержите Театр.doc
www.facebook.com    25.12 15:20 |  число просмотров 469
Поддержите Театр.doc Бюджет тратит 8,5 миллиардов рублей на 81 государственный московский театр. Но есть театр, который не стоил налогоплательщикам в 2016 году ни копейки, это Театр.doc. Который сам снимает помещение и платит за все
 
Арест за крест на бюсте Дзержинского
blogPavel Chikov    23.12 13:25 |  число просмотров 1237
Арест за крест на бюсте Дзержинского В День чекиста на памятнике Дзержинскому в Краснодаре появился деревянный крест. Начальник краевого УФСБ так расстроился, что за Лёшей два дня охотились опера угрозыска
 
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Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
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"Слишком свободный человек"
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"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
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Музыка
Party Like A Russian
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Новогодний сексизм
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Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Ноб Дилан
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Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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