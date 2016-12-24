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Студенты ГИТИСа вышли на акцию протеста
Студенты ГИТИСа вышли на акцию протеста
24.12 11:50 |  число просмотров 72
(«РБК»)
Декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова покинет свой пост из-за поддержки протестующих студентов, сообщил РБК ректор университета Григорий Заславский. «Она больше не будет деканом — это я вам гарантирую», — заявил он. Студенты выступают против слияния по инициативе ректора театроведческого и продюсерского факультетов, о котором стало известно 21 декабря.

Ректор в разговоре с РБК уточнил, что Наталья Пивоварова «будет доцентом». В данный момент она находится «на больничном листе».
 
По словам ректора, Пивоварова призывала студентов своего факультета бастовать. «Декан, даже находящийся на больничном листе, не имеет права призывать студентов к такой форме неповиновения, особенно в зачетную сессию, потому что студенту это грозит отчислением», — пояснил он.

«Я призываю вас всех протестовать против инициативы ректора. Очень корректно, интеллигентно, но публично! В память о наших великих учителях — мы не можем позволить уничтожение нашего факультета!» — писала 21 декабря Пивоварова на своей странице в Facebook...
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