Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить порядка 220 рублей. Такие подсчеты приведены в документах Министерства внутренних дел (МВД). Ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году. Постоянное повышение сборов с сигарет способствует увеличению количества нелегальной продукции в стране, сделали вывод специалисты МВД. С этим согласны и представители табачных компаний. «В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину от 8 декабря 2016 года (есть в распоряжении «Известий»). Расчет подготовлен министерством к совещанию комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, темой которого стало регулирование табачной отрасли. Замначальника 14-го отдела управления «П» ГУЭБиПК МВД России Сергей Смирнов сообщил «Известиям», что речь в письме идет об увеличении средней цены пачки сигарет. По его словам, повышение стоимости табачных изделий рассчитывалось исключительно с учетом увеличения размера акциза, никакие другие компоненты не учитывались. При этом он не стал сообщать, от какой базовой цены отталкивалось министерство в своих расчетах. В пресс-службе МВД «Известиям» не предоставили оперативных комментариев...