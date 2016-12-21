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Погиб сын сибирского «православного активиста»
Погиб сын сибирского «православного активиста»
Петр Маняхин
21.12 15:18 |  число просмотров 302
(«Медуза»)
21 декабря в Новокузнецке похоронили 21-летнего Константина Задою — сына известного новосибирского «православного активиста» Юрия Задои. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой; мотивы этого поступка пока неизвестны. С отцом, который был инициатором запрета оперы «Тангейзейр» и концерта Мэрилина Мэнсона в Новосибирске, Константин Задоя конфликтовал. Настолько остро, что летом 2016 года отец сдал собственного сына в психиатрическую больницу. О том, что происходило между отцом и сыном — и что могло привести к его самоубийству, по просьбе «Медузы» рассказывает новосибирский журналист Петр Маняхин.

Без причины

19 декабря Мария Задоя, дочь известного сибирского «православного активиста» Юрия Задои, вернулась из Новокузнецка домой в Новосибирск. В 19:40 зашла в съемную квартиру, которую она снимала вместе с братом Константином, — и обнаружила его повешенным. Входная дверь при этом была закрыта на ключ, никаких следов проникновения в квартиру не было.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть полиции в 21:00. Приехавшие в квартиру оперативники обнаружили тело с признаками асфиксии и без телесных повреждений. По факту смерти новосибирское областное управление СК инициировало доследственую проверку, основная версия — самоубийство. В пресс-службе ведомства «Медузе» сообщили, что решение о возбуждении дела не принято, назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По словам бывшей девушки Константина Марии Кардаш, вскрытие было проведено.

Близкие и друзья погибшего склонны полагать, что Константина довели до суицида. По их словам, несмотря на то, что он не ходил на пары и собирался отчисляться с третьего курса медицинского университета, Константин в целом вел себя как обычно...
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