Без причины

19 декабря Мария Задоя, дочь известного сибирского «православного активиста» Юрия Задои, вернулась из Новокузнецка домой в Новосибирск. В 19:40 зашла в съемную квартиру, которую она снимала вместе с братом Константином, — и обнаружила его повешенным. Входная дверь при этом была закрыта на ключ, никаких следов проникновения в квартиру не было.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть полиции в 21:00. Приехавшие в квартиру оперативники обнаружили тело с признаками асфиксии и без телесных повреждений. По факту смерти новосибирское областное управление СК инициировало доследственую проверку, основная версия — самоубийство. В пресс-службе ведомства «Медузе» сообщили, что решение о возбуждении дела не принято, назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По словам бывшей девушки Константина Марии Кардаш, вскрытие было проведено.

Близкие и друзья погибшего склонны полагать, что Константина довели до суицида. По их словам, несмотря на то, что он не ходил на пары и собирался отчисляться с третьего курса медицинского университета, Константин в целом вел себя как обычно...