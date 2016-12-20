По данным агентства, школьника, обвиняемого в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК), увезли на допрос в региональное управление ФСБ, которое находится в Перми на улице 25 Октября. С него взяли подписку о невыезде.

Поводом для возбуждения дела стала запись, сделанная прошлой весной на странице подростка в социальной сети «ВКонтакте»: в беседе со знакомыми христианами школьник написал им, что «церкви надо сжигать». Как отмечает «Перископ», школьник принадлежит к языческой субкультуре.

По поручению ФСБ сотрудники управления МВД по Удмуртии провели лингвистическое исследование, результаты которого показали, что школьник оставил на своей странице «высказывание побудительного характера, призывающие к враждебным действиям». Поэтому следствие посчитало, что подросток совершил «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет»...