Газпромбанк поможет Катару и Glencore купить акции «Роснефти» Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв, Людмила Подобедова, Анна Могилевская 1159 16.12 11:17 |1159 («РБК») Российским участником сделки по финансированию покупателей доли в «Роснефти» станет Газпромбанк, выяснил РБК. Возможно, для этого будут использованы деньги из кубышки «Роснефтегаза» — продавца доли, предполагает эксперт.



Свой кредитор



Третий по величине активов банк России Газпромбанк профинансирует консорциум Glencore и катарского суверенного фонда QIA в рамках сделки по покупке приватизируемых 19,5% акций «Роснефти». Об этом РБК рассказал федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к совету директоров «Роснефти».



На прошлой неделе «Роснефть» и Glencore объявили, что 19,5% компании оценено в €10,2 млрд. Из них консорциум внесет только €2,8 млрд собственных средств, а еще €7,4 млрд в качестве кредита предоставит итальянский банк Intesa Sanpaolo вместе с неназванными российскими банками.



Intesa, который выступал консультантом правительства по приватизации «Роснефти», является организатором заемного финансирования. Источник в «Роснефти» говорил журналистам, что Intesa выделит «значимо больше 50%», то есть заведомо больше €3,7 млрд, а в целом в финансировании сделки принимает участие синдикат из четырех-пяти «ключевых» банков. В обеспечение кредита лягут приобретаемые акции «Роснефти». Glencore сообщала в своем пресс-релизе, что согласилась предоставить гарантии на сумму до €1,4 млрд на случай снижения стоимости залога, но при этом российские банки предоставили ей освобождение от этой обязанности. Точная структура и механизм банковского финансирования сделки до сих пор неизвестны, «Роснефть» только сообщала, что другие банки кроме Intesa примут участие в «обеспечении финансирования и кредитной поддержки»... Далее