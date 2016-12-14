Как стало известно «Фонтанке», 13 декабря около 23 часов по телефону единой службы спасения «112» позвонил мужчина. Он, по предварительной информации, заявил, что «нужно захватить ближайшие отделы полиции, забрать оружие и штурмовать» здание на Суворовском проспекте, 50 (где расположены ГУ МВД по Петербургу и области и Арбитражный суд), а также «организовать восстание, как на Украине».

Аноним был оперативно установлен и задержан в своей квартире на Васильевском острове. Мужчина объяснил свой звонок желанием похулиганить.

Проводится проверка.