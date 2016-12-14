| Петербуржец задержан за звонок с призывом захватить здание ГУ МВД по Петербургу и области, отделы полиции и устроить восстание.
Как стало известно «Фонтанке», 13 декабря около 23 часов по телефону единой службы спасения «112» позвонил мужчина. Он, по предварительной информации, заявил, что «нужно захватить ближайшие отделы полиции, забрать оружие и штурмовать» здание на Суворовском проспекте, 50 (где расположены ГУ МВД по Петербургу и области и Арбитражный суд), а также «организовать восстание, как на Украине».
Аноним был оперативно установлен и задержан в своей квартире на Васильевском острове. Мужчина объяснил свой звонок желанием похулиганить.
Проводится проверка.