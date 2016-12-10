Как стало известно "Ъ", группа родителей учеников столичной школы N2065 обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на "навязывание религиозной идеологии департаментом образования". Московские родители считают предмет "Истоки", который изучается в 62 регионах страны, "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую психику". Авторы обращения подчеркивают, что курс с конфессиональным уклоном является "обязательным для всех учеников", среди которых есть также мусульмане, иудеи и католики. Столичные чиновники настаивают, что предмет является светским и факультативным. С 1 сентября 2015 года Минобрнауки ввело в обязательную часть программы 5-9-х классов предметную область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР). Тогда же столичный департамент образования запустил в 40 школах эксперимент по обязательному изучению ОДНКНР в объеме одного часа в неделю. Родителям пятиклассников было рекомендовано выбрать между двумя учебниками: пособием "Православная культура" и курсом "Истоки". Сейчас "Истоки" преподают в образовательных учреждениях 62 регионов страны. В ноябре 2016 года первый заместитель губернатора Вологодской области Алексей Шерлыгин заявил, что руководство региона обратится в Минобрнауки с просьбой распространить курс на всю страну. Однако первая же попытка департамента образования ввести "Основы духовно-нравственной культуры" в московской школе с многоконфессиональным составом учащихся обернулась совместным заявлением в Генпрокуратуру от родителей-христиан, мусульман, иудеев и атеистов...