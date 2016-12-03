Ищите женщину. А лучше двух 2306 3.12 11:08 |2306 («The Insider») Нашумевшая история начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, в квартире которого нашли 9 миллиардов рублей, получает все новые и новые продолжения. Так, недавно стало известно, что арестованные счета Захарченко, на которых обнаружился еще миллиард рублей, были открыты уже после его ареста. Высокие покровители Захарченко до сих пор не установлены, зато прояснилась ситуация с тем, как сам он попал на крючок спецслужб. Как рассказал The Insider сотрудник ФСБ, попросивший не называть его имени, Захарченко и дальше бы хранил в своей квартире «общак» обнальщиков, но на свою беду он хорошо знал дизайнера Фатиму Мисикову. Ту самую, в связи с которой произошла знаменитая перестрелка в московском ресторане Elements. Распутывая этот сюжет, The Insider попутно обнаружил и другие его ответвления: например, за что известный олигарх извинялся перед вором в законе Шакро и заплатил ему $5 млн, а также почему за хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким приглядывал Комитет национальной безопасности Казахстана... Далее