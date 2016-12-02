Защищает 46-летнюю Оксану Севастиди юрист Иван Павлов. Именно он в свое время был адвокатом многодетной матери из Вязьмы Светланы Давыдовой, обвиненной в госизмене за звонок в Украинское посольство. Теперь — новая подзащитная. Уже не за звонок, за СМС-сообщение. «Страшное преступление» случилось аж в 2008 году, незадолго до войны с Грузией. Оксана увидела, что что по железной дороге в сторону Абхазии движется состав, груженый военной техникой. Об этом она написала СМС-сообщение приятелю в Грузии. Написала и написала, потом были известные всем события, во время которых через сотовых операторов наверняка проходили и не такие сообщения.

СМСка аукнулась Оксане спустя семь лет, в январе 2015-го года. Утром к женщине ворвались силовики и арестовали, вменив 275 статью УК РФ - государственная измена в форме шпионажа. Телефон изъяли, «шпионку» поместили в СИЗО. А в марте 2016 вынесли приговор — виновна, приговаривается к семи годам лишения свободы. В конце весны Оксану отправили в колонию на территории Ивановской области, где она и пребывает до сих пор...