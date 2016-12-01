В центре расследования оказался итальянский новостной сайт TzeTze, который позиционирует себя независимым и обладает почти 1,2 млн подписчиков в Facebook. При этом, страничка издания подписана лишь на паблик «Движения пяти звезд» и странички лидеров партии.

Как выяснил BuzzFeed, сайт TzeTze не просто критикует ЕС и правительство Италии, но и нередко пишет новости по российским пропагандистским источникам. В первую очередь, речь идет о цитировании агентства Sputnik, а во многих случаях (например, в этом или в этом) — даже о перепечатке статей Sputnik.

Один же из наиболее вопиющих фейков — статья от августа 2015 года, в которой со ссылкой на «источники австрийской разведки» утверждается, что США через Госдепартамент и Фонд Сороса финансируют переправку мигрантов из Ливии в Италию. Статья представляет собой рерайт материала Sputnik, но первоначальным источником для всей цепочки была запись в блоге ультраправого журналиста Маурицио Блонде, который, по словам BuzzFeed, часто используется TzeTze для подбора «правдивых новостей»...