Год назад, 21 ноября 2015 года, заключенные исправительной колонии № 1 в столице Калмыкии Элисте начали массовую голодовку. В акции участвовали около 400 человек, некоторые из них зашили себе рты проволокой. Так осужденные отреагировали на убийство только этапированного в колонию 28-летнего Дмитрия Батырева.

На следующий день Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. «В ходе осмотра тела [Батырева] установлены многочисленные повреждения, в том числе в области головы, туловища и конечностей», — отмечали в ведомстве. В тот же день региональное управление ФСИН представило свою версию случившегося: осужденный попытался помешать сотрудникам колонии обыскать его, а потом достал изо рта лезвие и напал на них.

«В целях пресечения противоправных действий осужденного Батырева Д.О., сотрудниками <…> были применены физическая сила и специальные средства. После применения физической силы и специальных средств осужденный был осмотрен врачом-терапевтом, в последующем находился под наблюдением медработника, — утверждали во ФСИН. — Примерно в 15 часов 00 минут осужденный Батырев Д.О. стал жаловаться на состояние здоровья и был госпитализирован в больницу». Батырев скончался после реанимационных мероприятий, настаивали в ведомстве...