Отец патриарха Кирилла, священник Михаил, крестил маленького Владимира Путина в 1952 году. Об этом сам президент России рассказал в фильме «Патриарх», который вышел в эфире телеканала «Россия – 1» в честь 70-летия патриарха. «Когда меня крестили, это было в конце 1952 года, мне мама рассказывала, как это было. Крестили меня втайне от отца, он был членом КПСС. Не знаю, насколько эта тайна была действительно серьезной, но так, во всяком случае, мне говорили, когда я уже подрос, — рассказал Путин, сообщает «Интерфакс». По словам президента, его крестили в Преображенском соборе Ленинграда. «Батюшка, который тогда там служил, предложил назвать ее сына, то есть меня, Михаилом. Он говорит: сегодня день Михаила, день ангела, и я, говорит, Михаил. Мама извинилась, говорит: батюшка, извините, мы уже назвали в честь отца. Он говорит: ну ладно. Такой добрый, спокойный батюшка», — рассказал Путин. По его словам, некоторое время назад он спросил у патриарха Кирилла, как тот пришел в церковь, и патриарх рассказал, что его отец был священником. Патриарх рассказал Путину, что отец нынешнего предстоятеля РПЦ служил в Преображенском соборе в Санкт-Петербурге в пятидесятые годы и звали его Михаилом. Президент уточнил, служил ли в храме в этот период еще какой-нибудь Михаил, — оказалось, что нет. «Я ему говорю: Вы знаете что, похоже, ваш отец меня крестил», — рассказал глава государства. В биографии патриарха Кирилла в «Википедии» сказано, что его отец Михаил Гундяев с 1951 года действительно являлся помощником настоятеля Спасо-Преображенского собора в Ленинграде.