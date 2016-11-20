  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Михалков против "Ельцин Центра"
19.12 число просмотров 877 число записей 11
 
Судьба ПАРНАСа
18.12 число просмотров 1875 число записей 32
 
Сирия наш
18.12 число просмотров 13408 число записей 56
 
Новый госсекретарь США
16.12 число просмотров 803 число записей 5
 
"Острова дружбы"
16.12 число просмотров 1253 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3545 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3181 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3014 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2720 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1869 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
Путин рассказал, что ребенком его тайно крестил отец патриарха Кирилла
Путин рассказал, что ребенком его тайно крестил отец патриарха Кирилла
22.11 12:40 |  число просмотров 3291
(«Знак.com»)
 Отец патриарха Кирилла, священник Михаил, крестил маленького Владимира Путина в 1952 году. Об этом сам президент России рассказал в фильме «Патриарх», который вышел в эфире телеканала «Россия – 1» в честь 70-летия патриарха.

«Когда меня крестили, это было в конце 1952 года, мне мама рассказывала, как это было. Крестили меня втайне от отца, он был членом КПСС. Не знаю, насколько эта тайна была действительно серьезной, но так, во всяком случае, мне говорили, когда я уже подрос, — рассказал Путин, сообщает «Интерфакс». По словам президента, его крестили в Преображенском соборе Ленинграда. 

«Батюшка, который тогда там служил, предложил назвать ее сына, то есть меня, Михаилом. Он говорит: сегодня день Михаила, день ангела, и я, говорит, Михаил. Мама извинилась, говорит: батюшка, извините, мы уже назвали в честь отца. Он говорит: ну ладно. Такой добрый, спокойный батюшка», — рассказал Путин. 

По его словам, некоторое время назад он спросил у патриарха Кирилла, как тот пришел в церковь, и патриарх рассказал, что его отец был священником. Патриарх рассказал Путину, что отец нынешнего предстоятеля РПЦ служил в Преображенском соборе в Санкт-Петербурге в пятидесятые годы и звали его Михаилом. Президент уточнил, служил ли в храме в этот период еще какой-нибудь Михаил, — оказалось, что нет. 

«Я ему говорю: Вы знаете что, похоже, ваш отец меня крестил», — рассказал глава государства.

В биографии патриарха Кирилла в «Википедии» сказано, что его отец Михаил Гундяев с 1951 года действительно являлся помощником настоятеля Спасо-Преображенского собора в Ленинграде.
Далее
Посты дня
Грабли
blogВидади Аббасов    22.12 15:14 |  число просмотров 379
Грабли В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220 рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей
 
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить"
blogAnna Veduta    21.12 17:02 |  число просмотров 1318
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить" Домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру
 
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка
blogalex-lebedev    21.12 16:52 |  число просмотров 773
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка "Крыша" у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали
 
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
blogМарина Давыдова    21.12 16:47 |  число просмотров 484
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его уничтожение
 
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями
blogNavalny    21.12 15:32 |  число просмотров 888
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений...
 
все записи

Выбор редактора
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
blogphilologist    21.12 14:31 |  число просмотров 399
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ Тюменский областной признал блогера и публициста Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения
 
Прощай, Андрей...
www.facebook.com    20.12 14:26 |  число просмотров 897
Прощай, Андрей... Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Я пишу и не могу сдержать слез. Погиб мой товарищ Андрей Карлов. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ
 
Чисто журналистское верхоглядство
blogАлексей Лапшин    20.12 14:17 |  число просмотров 998
Чисто журналистское верхоглядство Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны
 
События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1869
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3181
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 5979
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1127
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3038
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012