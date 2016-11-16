Законопроектом предлагается предоставить военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам, пребывающим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту, право на заключение контракта о прохождении военной службы на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения.

Контракты будут заключаться не более чем на один год для участия в решении задач «в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей», говорится в документе...