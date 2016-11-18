Москвич подал иск к «Останкино» из-за «отупления населения» телевидением 2616 18.11 13:07 |2616 («РБК») Житель Москвы Роман Масленников подал в суд на ФГУП ТТЦ «Останкино» из-за «отупления населения» программами, которые оно выпускает в эфир. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на истца.



В иске, копия которого есть в распоряжении агентства, он указывает, что последние несколько лет стал ощущать зависимость от ежедневного просмотра передач, которые показывают на российских каналах.



«Если я в день не смотрю телевизор хотя бы 30 минут, мое настроение резко ухудшается, снижается аппетит и тем самым нарушается обмен веществ во всем организме», — указывает истец.



После этого, указывает Масленников, он стал смотреть телевизор каждый день минимум по два часа и за шесть месяцев отметил, что уровень его интеллекта «значительно упал», «резко ухудшилась память», а также заметил, что не может вспомнить, что делал на днях. Истец подчеркнул, что получил «ухудшение умственного здоровья», а его мыслительные процессы затормозились из-за избыточной информации, которая транслируется телевизором в виде рекламы, телешоу, новостей, сериалов.



Масленников требует от телецентра возместить ему моральный ущерб в размере 987,6 тыс. руб., а также проинформировать всех зрителей о причинении вреда здоровью посредством просмотра телевизионных передач... Далее