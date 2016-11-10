Китай стал крупнейшим покупателем российских продуктов Наталья Новопашина 2737 11.11 11:24 |2737 («РБК») Китай сменил Турцию в списке главных покупателей российских продуктов питания. За девять месяцев 2016 года его доля в экспорте составила 10,8%. За год поставки таких категорий, как мороженое, вино и шоколад, выросли в 3–5 раз



Прибавка к рыбе



Китай стал главным покупателем российских продуктов питания в 2016 году, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), проанализированные РБК. С января по сентябрь эта страна закупила в России продовольствия на сумму более $1,13 млрд, что на 22,1% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Таким образом, доля Китая в общем объеме импорта российской продукции АПК достигла 10,8%, подсчитал Российский экспортный центр (РЭЦ). Годом ранее она составляла 9% за аналогичный период. Тогда топ основных импортеров возглавляла Турция с долей 11%. Сейчас на эту страну приходится 9,1%... Далее