|
|«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»
|
|
Нина Назарова, Ирина Костерина
4.11 11:34 |
2908
(«The Village»)
|Северный Кавказ с точки зрения получения информации — регион крайне сложный: чаще всего приходится иметь дело либо со спускаемыми властями официальными заявлениями, либо со стереотипами и слухами.
Фонд Генриха Бёлля в последние несколько лет провел масштабное независимое исследование ценностных установок людей в четырех республиках Северного Кавказа, в ходе которого были опрошены более полутора тысяч человек. Ирина Костерина, социолог и куратор гендерной программы фонда, рассказала The Village об этом исследовании, его выводах и жизни людей на Северном Кавказе...
|Далее