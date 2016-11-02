Плата за проезд грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам может быть увеличена с 1,53 до 2,6 руб./км в феврале и 3,06 руб./км в июне. Такое предложение отправил премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. После того как льготный тариф будет отменен, может возобновиться индексация на инфляцию, говорят они. Представитель Дворковича тариф не комментирует, представитель Росавтодора сообщил лишь, что вопрос повышения тарифа рассматривается на правительственном уровне. Система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» заработала в ноябре 2015 г. Первоначально тариф планировался на уровне 3,73 руб./км, но из-за массовых протестов был снижен до 1,53 руб. С 1 марта планировалось удвоить плату до 3,06 руб., но правительство сохранило льготный тариф, пообещав вернуться к вопросу осенью. Льготный период заканчивается, надо восстановить финансовую модель сбора средств, которая изначально задумывалась, говорил в начале октября министр транспорта Максим Соколов. Минэкономразвития предлагало оставить льготный тариф до конца 2018 г. Ответа министерство не получило, позиция не изменилась, передал через пресс-службу директор департамента Вадим Живулин...