На следующий день после прибытия на Афон, 23 октября, митрополит Варсонофий сразу же встретился с новым игуменом Свято-Пантелеимонова монастыря – иеромонахом Евлогием (Ивановым). Этот монастырь находится под юрисдикций Русской православной церкви, а к 1000-летию русского монашества на Афоне здесь прошла масштабная реконструкция, в том числе – на деньги петербургских коммунальных предприятий.

«Владыка поздравил [игумена Евлогия] с избранием на эту ответственную должность и подарил ему священнический крест», – говорится в сообщении митрополии...