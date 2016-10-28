О том, что сепаратистский сценарий готовился Москвой заранее, уже много было написано, и в этой переписке находятся новые тому подтверждения. Вот, к примеру, письмо от 4 февраля 2014 года. Янукович еще и не думает бежать из Киева, а Сурков уже получает расчеты о стоимости Керченского моста:

Другой пример: декабрь 2013 года, еще никто не воспринимает всерьез Евромайдан, Янукович крепко держится в седле, а в Кремле уже обсуждают «социально-экономическое развитие Крыма» — и, конечно, без участия представителей Украины. Это выглядит так же странно, как если бы в Пекине китайские чиновники принялись обсуждать социально-экономическое развитие Владивостока.

К борьбе за украинское медиапространство Кремль также подходил очень серьезно уже в 2013 году. Вот Константин Эрнст подготовил для Суркова мониторинг украинского телепространства...