| The Insider продолжает разбор переписки Владислава Суркова, выложенной в открытый доступ украинскими хакерами. Первую часть разбора можно прочесть здесь. А в этой части — подробнее о том, как аннексия Крыма готовилась еще при правлении Виктора Януковича, какие олигархи переписывались с Сурковым, а также немного о патриотическом воспитании молодежи в гостинице «Националь».
О том, что сепаратистский сценарий готовился Москвой заранее, уже много было написано, и в этой переписке находятся новые тому подтверждения. Вот, к примеру, письмо от 4 февраля 2014 года. Янукович еще и не думает бежать из Киева, а Сурков уже получает расчеты о стоимости Керченского моста:
Другой пример: декабрь 2013 года, еще никто не воспринимает всерьез Евромайдан, Янукович крепко держится в седле, а в Кремле уже обсуждают «социально-экономическое развитие Крыма» — и, конечно, без участия представителей Украины. Это выглядит так же странно, как если бы в Пекине китайские чиновники принялись обсуждать социально-экономическое развитие Владивостока.
К борьбе за украинское медиапространство Кремль также подходил очень серьезно уже в 2013 году. Вот Константин Эрнст подготовил для Суркова мониторинг украинского телепространства...