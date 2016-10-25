Дефицит увеличивается главным образом из-за роста капитальных расходов, полагает аналитик S&P Карен Вартапетов. Москва планирует потратить на городское строительство в 2016–2019 гг. 1,9 трлн руб. (данные Адресной инвестиционной программы, АИП). В 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на четверть по сравнению с действующей программой, а в 2018 г. – на 18% (до 484 млрд и 478 млрд руб. соответственно).

Увеличение расходов на развитие города связано в том числе с размораживанием крупных инфраструктурных проектов, которые правительство Москвы приостановило в 2015 г. из-за неопределенной экономической ситуации, комментирует руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников. Кроме того, город активно строит метро, готовится к ЧМ-2018, реализует большие программы по модернизации социальной сферы, развитию городской среды, продолжает он...