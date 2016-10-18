По версии следствия, Сурайкин потребовал 3,5 млн рублей у представителей чиновника Виталия Шиловского, обвинявшегося по ряду статей УК РФ. В обмен на деньги, Сурайкин брался смягчить обвинения Шиловского. В момент получения 1,9 млн рублей он был задержан сотрудниками ФСБ. Экспертиза показала, что Сурайкин находится в состоянии наркотического опьянения.

Через месяц после ареста Сурайкина, в августе 2015 года, своих постов лишились его тесть — замначальника Главного следственного управления (ГСУ) Павел Барковский и руководитель ГСУ Александр Щукин.

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