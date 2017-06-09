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Навальный у Собчак <код для ЖЖ>
Навальный у Собчак
Эфир Навального на телеканале "Дождь" в гостях у Ксении Собчак вызвал вал критики со всех сторон: одни критикуют агрессивность ведущей, другие - позицию Навального.
Создан: 09.06.2017 09:25, обновлен: 11.06.2017 11:13
Просмотров: 2310
Теги:
11 июня
Понятно, что он оказался очень слабссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mezuev/blogБорис Межуев
11.06. 11:13
Об интервью Навального. Понятно, что он оказался очень слаб. Вопрос в том, почему он оказался слаб. Навальный - символ антипутинского консенсуса, он играет на том, что различие правого и левого не имеет значения, имеет значение только то, любишь ты режим или нет. Он прекрасно понимал, что Собчак как представитель определенного сегмента этого режима, будет бить его именно по тем аспектам, которые потенциально раскалывают его электорат. Так Вы хотите отдать Крым или нет? Так Вы хотите сохранить плоскую шкалу налогообложения или нет? Так Вы русский или россиянин?
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10 июня
Про Собчак и Навальногоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003503649476blogGeorgy Satarov
10.06. 22:32
Я знавал разных президентов. Настоящим секарем был только Билл Клинтон. Но он выигрывал на выборах не поэтому, а потому, что умел классно притворяться простым парнем с саксофоном. Но такие рождаются раз в двести лет. А успешным президентом он был потому, что у него была классная команда. И тут – одна из двух главных задач президента – сформировать команду, как это мог делать еще Рональд Рейган. Вторая задача – не прятаться от проблем и брать на себя смелость принимать ответственные решения. Я уверен, что на это способен Навальный, об этом свидетельствует все, что он делает эти годы, и вряд ли это легко оспорить. А вот по части команды – не знаю ничего.
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И не смотря на то, что Навальный - мой президент, но он ни какой, ни какущий. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000623876321blogИгорь Люлюшин
10.06. 09:11
Наконец. Наконец я посмотрел интервью Навального Собчак. И не смотря на то, что Навальный - мой президент, но он ни какой, ни какущий. Высокомерный, самовлюбленный и ни какой. Нулевой политик. Как можно рассматривать Алексея Анатольевича серьёзной альтернативой системе, режиму, Путину? Объясните, как? Он же абсолютно пустой... без идей и мозгов
9 июня
Это пример, как не надо брать интервью. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.gevorkyan/blogNatalia Gevorkyan
09.06. 21:39
Усилием воли заставила себя досмотреть интервью Собчак-Навальный до середины. Вторую половину посмотрю завтра. Это пример, как не надо брать интервью. И,наверное, как не надо его давать. Навальному нужно было ломать бессмысленный, рваный, плохо подготовленный и некомпетентный разговор. А он шел за ним. И отвечал хреново.
Небольшой коммент по интервью Собчак-Навальный по теме Донбассассылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
09.06. 15:09
Небольшой коммент по интервью Собчак-Навальный по теме Донбасса Я бы ответил Ксении иначе на пару ее реплик
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Стареет? Или мир меняется а она нет?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vasiliy.voynov/blogVasiliy Voynov
09.06. 12:26
Что-то Собчак совсем бледно выглядит, не умна не интересна. Стареет? Или мир меняется а она нет?
вот все эти люди сейчас ржут над Собчак за простую эфирную оговорку.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/krasovkin/blogAnton Krasovsky
09.06. 12:22
Вообще конечно смешно сейчас наблюдать, как люди, не взявшие в жизни ни одного толкового интервью, не написавшие ни одного приличного текста, люди еще 3 года назад недоверчиво кривившиеся "да ладно, в Америке что, смотрят юмористические шоу?!" и пытавшиеся при этом делать телевидение, как вот все эти люди сейчас ржут над Собчак за простую эфирную оговорку. Когда все на нерве, в ухе орут, за ширмой этой ебучей орут, все внимание на тебе и это главный эфир маленького бедного телеканала. Ебаный же ж насрал. Только моя природная лень удерживает меня от того, чтоб каждому из вас ответить лично и с предъявой.
Потому и не смотрят.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/esnezhkina/blogАлиса Зюс
09.06. 11:14
Собчак - Навальный. Едрена матрена, как можно выходить на интервью с человеком, который последние месяцы рта не закрывает и отточил уже все свои риторические приемы без подготовки? Ни одного подготовленного и проработанного вопроса.
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Странное чувство возникает при просмотре "интервью", (а фактически, полуторачасовой попытки спровоцировать), Навального.ссылка на данный пост
https://t.me/politota_plus/blogПолитота
09.06. 10:08
#УсмановТВ Странное чувство возникает при просмотре "интервью", (а фактически, полуторачасовой попытки спровоцировать), Навального.
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Чем такие вот интервью - лучше его самого послушать в ютубессылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
09.06. 10:02
После этого отвратительного интервью Собчак приходится признать, что нападки на московских журналистов с его стороны правомерны. Чем такие вот интервью - лучше его самого послушать в ютубе. Особенно противно, что она заставила его комментировать уже опровергнутые псевдоцитаты Шлоссберга.
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Навальному предъявляется компромат, начиная с 2005 года, не дают договорить ни одну фразуссылка на данный пост
https://t.me/nahodki/blogНаходки Антона Носика
09.06. 09:54
Чудовищное интервью Навального у Собчак Практически продолжение вчерашних «Анчоусов и Маргариток» и усмановского иска. Навальному предъявляется компромат, начиная с 2005 года, не дают договорить ни одну фразу, используется лексика «Спутника и Погрома», чтобы высосанный из пальца вопрос «русский или россиянин?» обсуждать на повышенных тонах.
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Навальный позорно слилссылка на данный пост
https://t.me/kononenkome/blogМаксим Кононенко
09.06. 09:53
Навальный позорно слил, а то, как бесятся его адепты, говорит о том, насколько сильно он слил.
Кремлёвские телеграм-каналы с остервенением пиарят Навального у Собчак. ссылка на данный пост
https://t.me/TrueYarosh/blogЯрош
09.06. 09:52
Кремлёвские телеграм-каналы с остервенением пиарят Навального у Собчак. Книжку бы лучше почитали. Алексей ничего нового не скажет.
Ксения Анатольевна держится как вчерашний Anton Krasovsky: вбрасывает обвинение за обвинением, искажая известные факты и цитатыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nossik/blogAnton Nossik
09.06. 09:47
Алексей Навальный у Собчак на До///де.
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    Интервью Собчак с Навальным
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