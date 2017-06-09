Я знавал разных президентов. Настоящим секарем был только Билл Клинтон. Но он выигрывал на выборах не поэтому, а потому, что умел классно притворяться простым парнем с саксофоном. Но такие рождаются раз в двести лет. А успешным президентом он был потому, что у него была классная команда. И тут – одна из двух главных задач президента – сформировать команду, как это мог делать еще Рональд Рейган. Вторая задача – не прятаться от проблем и брать на себя смелость принимать ответственные решения. Я уверен, что на это способен Навальный, об этом свидетельствует все, что он делает эти годы, и вряд ли это легко оспорить. А вот по части команды – не знаю ничего. развернуть>>