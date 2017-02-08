Когда я просила отца рассказать что-нибудь о своем детстве, он обычно начинал: «Это было еще в Макеевке»... Там жила семья до переезда в Славянск – мой отец с братом и мои бабушка и дедушка – Евдокия Евграфовна и Василий Дорофеевич Гончаренки. В хозяйстве были две козы – Зойка и Зинка. У отца была обязанность – отводить их пастись и вечером приводить обратно. Он рассказывал, как идет за этими козами и плачет, потому что степная земля, как сковородка к концу дня раскалялась от солнца, а обуви у него, конечно, не было никакой. развернуть>>