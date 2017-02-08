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Двухсотый Гиви <код для ЖЖ>
Двухсотый Гиви
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в результате теракта - заявили в самопровозглашённой ДНР. Однако блогеры уверены, что за этой и другими похожими смертями стоят российские спецслужбы
Создан: 08.02.2017 15:17, обновлен: 08.02.2017 16:10
Просмотров: 167
Теги:
8 февраля
"Ты узнаешь, что такое настоящий ад"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kira.tolstyakovablogKira Tolstyakova
08.02. 15:17
 "Ты узнаешь, что такое настоящий ад" – кричал Гиви пленному подполковнику Олегу Кузьминых в январе 2015-го. Когда мы разговаривали с его братом, их душевной мамой, это видео приходилось пересматривать. И это было страшно. Прошло 2 года. Олег свободен, Гиви нет. А справедливость все-таки есть.   Фото Kira Tolstyakova.
Facebook и Twitter почему-то не в траурессылка на данный пост
https://www.facebook.com/borovoi/blogКонстантин Боровой
08.02. 15:14
Ликвидирован очередной лидер сепаратистов. Заметают следы. Русскоязычные Facebook и Twitter почему-то не в трауре.
Могла ли убить "Гиви" "украинская ДРГ"?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/blogЮрий Бутусов
08.02. 14:29
 Могла ли убить "Гиви" "украинская ДРГ"? Так сходу без всякого расследования заявляют главари "ДНР". При всем желании заявить о нашей победе, давайте посмотрим на ликвидацию террориста без эмоций.
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Зачищают политическое поле от откровенных бандитов для новой кандидатурыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/irina.belachew/www.facebook.com
08.02. 14:26
Между заявлением немецкого посла, что выборы на Донбассе можно проводить и в присутствии российских войск, и сегодняшней новостью об уничтожении Гиви на мой взгляд есть связь. Зачищают политическое поле от откровенных бандитов для новой кандидатуры, которая теоретически сможет быть выбрана в ВР от Донбасса и устроит Кремль.
У каждого просто свое понимание минского процессассылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
08.02. 14:11
 Не устаю повторять, что я предупреждал... В лифте не ездить, кофе не пить, на машине не ездить, на работу не ходить. Запомнили? Лучше всего спрятаться в погреб и там сидеть. Причем, сидеть достаточно долго придется, а может и всегда, ибо герои Новороссии никому не нужны по крайней мере живыми.
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Песков публично опровергает причастность к убийству этого "Гиви"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
08.02. 14:06
все опохабилось настолько в Кремле, что пресс-секретарь главы государства публично опровергает причастность к убийству этого "Гиви" ("это не мы убили Гиви")...
А кто будет мстить за Гиви? Прилепин?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/blogКох Альфред
08.02. 13:03
За Мотороллу грозился мстить Гиви. А кто будет мстить за Гиви? Неужто Прилепин?
Теракт, зажигательный "Шмель"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/zaharprilepin/blogZakhar Prilepin
08.02. 12:30
По Гиви. Теракт, зажигательный "Шмель". Был сильнейший пожар, который тушили два часа. Всё очень сильно выгорело.
Я как-то не могу это все осознатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekarsanova/blogШерга Екатерина
08.02. 12:24
 Когда я просила отца рассказать что-нибудь о своем детстве, он обычно начинал: «Это было еще в Макеевке»... Там жила семья до переезда в Славянск – мой отец с братом и мои бабушка и дедушка – Евдокия Евграфовна и Василий Дорофеевич Гончаренки. В хозяйстве были две козы – Зойка и Зинка. У отца была обязанность – отводить их пастись и вечером приводить обратно. Он рассказывал, как идет за этими козами и плачет, потому что степная земля, как сковородка к концу дня раскалялась от солнца, а обуви у него, конечно, не было никакой. 
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Ну, предупреждали же дураков, чтоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
08.02. 12:09
Могу повторить лишь то, что писал еще в самом начале. Если ты строишь бандитское террористическое квазигосударство - жить ты будешь, конечно, хорошо. Но - недолго. Никакого другого конца быть не могло - и не будет - по определению. Это закономерность. Ну, предупреждали же дураков, что.
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