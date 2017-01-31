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Открытка Потупчик <код для ЖЖ>
Открытка Потупчик

Блогеры обсуждают вечеринку у Кристины Потупчик. Поздравить члена Общественной палаты собрались бывшие нашисты и действующие активисты Открытой России.
Создан: 31.01.2017 11:29, обновлен: 01.02.2017 13:06
Просмотров: 1282
Теги:
31 января
Только радикалы и экстремисты могут осуждатьссылка на данный пост
https://twitter.com/vadim_dergachev/blogvadim_dergachev
31.01. 10:36
Только радикалы и экстремисты могут осуждать тех, кто побывал на дне рождения Потупчик. Вы что, гражданской войны хотите?
Из срача про Потупчик и Открытку узнал...ссылка на данный пост
https://twitter.com/vissevald/blogVsevolod Chernozub
31.01. 00:45
Из срача про Потупчик и Открытку узнал, что на последнюю работал и Ценер (постнашистское движение Сеть, патриотичные граффити, вот это всё)
30 января
Позвонил дедушка узнавать зачем я ходила на день рождения Потупчикссылка на данный пост
https://twitter.com/polinanem/blogpolinanem
30.01. 23:28
Позвонил дедушка узнавать зачем я ходила на день рождения Потупчик и почему об этом говорят на радио, что же вы творите, а  
Потупчик была отличным колумнистом издания «Соль»ссылка на данный пост
https://twitter.com/Vorewig/blogIlya Klishin
30.01. 22:20
Вообще Кристина Потупчик была отличным колумнистом издания «Соль». Если помните, конечно, такое
Я не ненавидел Кристину Потупчик еще до тогоссылка на данный пост
https://twitter.com/antonsemakin/blogAnton Semakin
30.01. 22:18
Я не ненавидел Кристину Потупчик еще до того, как это стало модным.
Ну а по существу: говноеды самоопределилисьссылка на данный пост
https://t.me/leonid_volkov/blogleonid_volkov
30.01. 21:28
Именины у Кристины проходят последовательно все стадии развития публичного дискурса в современной российской тусовочке: - само событие - осуждающие посты - посты, осуждающие осуждающих.
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Переживает пусть Ходорссылка на данный пост
https://twitter.com/Russia_calls/blogRussia_calls
30.01. 18:54
Люди так переживают о Потупчик и Открытой России, как будто они голосовали за Открытую Россию или её финансировали. Переживает пусть Ходор.
Им совсем память отшибло, да?ссылка на данный пост
https://twitter.com/tikhondzyadko/blogtikhondzyadko
30.01. 18:25
А людям, которые тусуются на "очень здоровском мероприятии" с Кристиной Потупчик, - им совсем память отшибло, да?
Надеюсь Михаил Ходорковский понимает, что делаетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
30.01. 17:54
 надеюсь Михаил Ходорковский понимает, что делает, поэтому просто информирую: я хоть и не так пострадал от нашистов как Рустем Адагамов , (они всего-то выступали против писателя, который мне близок, против выставок которые я делал. Против музея, который я создал. )
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Да пошли вы все на**й. Вот прямо всессылка на данный пост
https://www.facebook.com/adagamovblogРустем Адагамов
30.01. 17:15
Я вот смотрю как люди из «Открытки» лобзаются в десны с нашистами и думаю, на кой черт я связался пять лет назад с этой е***ей «российской оппозицией»? Тварь Потупчик называла меня в своем «блоге» на Эхе «практикующим семейным педофилом», а теперь Дима Гудков пишет "Кристина Потупчик с Марией Бароновой — это лучше конфронтации"? Да пошли вы все на**й. Вот прямо все.
Нет, пока мы не вместессылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
30.01. 14:43
Нет, пока мы не вместе. Но тем, кому важно свое кресло, а не Россия, пора начать задумываться.
Ходорковский собирает вокруг себя слишком много инфицированных и стремных людейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
30.01. 14:39
нашисты запугивали детей Жени Чириковой, преследовали оппозиционеров, писали на них доносы, становились вторым человеком в одиночные пикеты, чтобы отправить за решетку оппозиционера, срывали дебаты и т.п..
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Среди националистов тоже есть такиессылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.basmanovblogВладимир Басманов
30.01. 04:34
Среди националистов тоже есть такие. Но среди либералов - больше. Это нужно пресекать, всем должно быть ясно, что сие - мерзость.
29 января
Ещё и про Россию рассказывают при этом, про её благоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.popkov.56/blogRoman Popkov
29.01. 23:39
 Когда читаешь вот такую е**нину, хочется наконец-то плюнуть на всю эту страну, и на весь этот двуногий зоопарк и уехать куда-то в земли, где поменьше тупости и бл**ства. В конце концов, мы уже достаточно много сделали. И не для того я дышал воздухом прогулочных тюремных двориков, получал по рёбрам дубинками на допросах и хоронил своих партийных товарищей, чтобы вот такое теперь видеть - как прогрессивная общественность с нашистскими бл***ми и людьми из "разных ведомств" в дёсны жахается. Ещё и про Россию рассказывают при этом, про её благо. Как раз нашистские бл**и и люди из "разных ведомств" Россию и уничтожают, оскорбляют её ежеминутно самим фактом своего существования.
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"Скудоумие и отвага" (а точнее - скудоумие и фейсбучик)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gorbunov.igor/blogIgor Gorbunov
29.01. 19:27
"Скудоумие и отвага" (а точнее - скудоумие и фейсбучик), беспринципность, политическая недальновидность и непоследовательность, повышенная волатильность декларируемых позиций, выражающаяся в хаотичных метаниях от "ваших" к "нашим". И всё это от спецкорра Znak.com, а не Лайфньюз, как могло бы показаться. И ничего кроме приступов тошноты такие откровения не вызывают((
Национальное примирение и согласие начинается с маленьких шагов ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
29.01. 14:15
 Вообще вчера было очень здоровское мероприятие, день рождения Kristina Potupchik Лет пять назад кто бы мог подумать, что мы все соберемся в такой компании - с Кристиной, сотрудниками Открытки, бывшими представителями Наших, людьми из разных ведомств и так далее и будем обсуждать как можно менять мир и противостоять всему плохому за все хорошее.
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