надеюсь Михаил Ходорковский понимает, что делает, поэтому просто информирую: я хоть и не так пострадал от нашистов как Рустем Адагамов , (они всего-то выступали против писателя, который мне близок, против выставок которые я делал. Против музея, который я создал. )
Я вот смотрю как люди из «Открытки» лобзаются в десны с нашистами и думаю, на кой черт я связался пять лет назад с этой е***ей «российской оппозицией»? Тварь Потупчик называла меня в своем «блоге» на Эхе «практикующим семейным педофилом», а теперь Дима Гудков пишет "Кристина Потупчик с Марией Бароновой — это лучше конфронтации"? Да пошли вы все на**й. Вот прямо все.
нашисты запугивали детей Жени Чириковой, преследовали оппозиционеров, писали на них доносы, становились вторым человеком в одиночные пикеты, чтобы отправить за решетку оппозиционера, срывали дебаты и т.п..
Когда читаешь вот такую е**нину, хочется наконец-то плюнуть на всю эту страну, и на весь этот двуногий зоопарк и уехать куда-то в земли, где поменьше тупости и бл**ства. В конце концов, мы уже достаточно много сделали. И не для того я дышал воздухом прогулочных тюремных двориков, получал по рёбрам дубинками на допросах и хоронил своих партийных товарищей, чтобы вот такое теперь видеть - как прогрессивная общественность с нашистскими бл***ми и людьми из "разных ведомств" в дёсны жахается. Ещё и про Россию рассказывают при этом, про её благо. Как раз нашистские бл**и и люди из "разных ведомств" Россию и уничтожают, оскорбляют её ежеминутно самим фактом своего существования.
"Скудоумие и отвага" (а точнее - скудоумие и фейсбучик), беспринципность, политическая недальновидность и непоследовательность, повышенная волатильность декларируемых позиций, выражающаяся в хаотичных метаниях от "ваших" к "нашим". И всё это от спецкорра Znak.com, а не Лайфньюз, как могло бы показаться. И ничего кроме приступов тошноты такие откровения не вызывают((
Вообще вчера было очень здоровское мероприятие, день рождения Kristina Potupchik
Лет пять назад кто бы мог подумать, что мы все соберемся в такой компании - с Кристиной, сотрудниками Открытки, бывшими представителями Наших, людьми из разных ведомств и так далее и будем обсуждать как можно менять мир и противостоять всему плохому за все хорошее.