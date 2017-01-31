Когда читаешь вот такую е**нину, хочется наконец-то плюнуть на всю эту страну, и на весь этот двуногий зоопарк и уехать куда-то в земли, где поменьше тупости и бл**ства. В конце концов, мы уже достаточно много сделали. И не для того я дышал воздухом прогулочных тюремных двориков, получал по рёбрам дубинками на допросах и хоронил своих партийных товарищей, чтобы вот такое теперь видеть - как прогрессивная общественность с нашистскими бл***ми и людьми из "разных ведомств" в дёсны жахается. Ещё и про Россию рассказывают при этом, про её благо. Как раз нашистские бл**и и люди из "разных ведомств" Россию и уничтожают, оскорбляют её ежеминутно самим фактом своего существования. развернуть>>