Буду повторять это снова и снова: выборы могут быть интересными, непредсказуемыми и вообще называться этим словом только в том случае, если неизвестен победитель. Если победитель известен, то любые рассуждения на тему «ах, как будет интересно и непредсказуемо» - это или глупость или отработка темника.
Не верю я ни в какие «непредсказуемые конструкции» на выборах. Все будет предсказуемо и уныло, просто главная идея по созданию эффекта непредсказуемости - побольше раздувать на эту тему с многозначительным видом. Ну давайте, расскажите мне, как это будет свежо, интересно, мобилизующе и непредсказуемо - Путин побеждает Зюганова, Жириновского и Явлинского.
Тут после объявления о выдвижении Григория Явлинского, некоторые комментаторы оголтело недоумевают, мол, как так?
Мне 24 года, и у меня ни разу не было возможности проголосовать за него на президентских выборах, а теперь будет.
Зря вы смеетесь над тем, что Явлинский собирается идти на президентские выборы в 2018 году. Проблема же не в Явлинском. Проблема в режиме Путина, который выжег политическое поле так, что на нем с 90-х не смог родиться ни один серьезный политик. Посмотрите, более-менее крупные политики сегодня, они же из 90-х. Все, кто хоть как-то высовывался, были забиты обратно. Кого-то вынудили уехать из страны, кого-то посадили, кого-то с помощью госпропаганды маргинализировали, кого-то просто убили. И сегодня, в 2018-м году, в избирательном бюллетене скорее всего никого лучше Явлинского нам не представят.
Не верю я ни в какие «непредсказуемые конструкции» на выборах. Все будет предсказуемо и уныло, просто главная идея по созданию эффекта непредсказуемости - побольше раздувать на эту тему с многозначительным видом. Ну давайте, расскажите мне, как это будет свежо, интересно, мобилизующе и непредсказуемо - Путин побеждает Зюганова, Жириновского и Явлинского.
Выдвижение Явлинского и Жириновского в президенты - подтверждение инерционно-консервативного сценария кампании 2018 года. Новых лиц, по всей видимости, обменяли на возможность проведения референдумов в отдельных (у которых проблемы с мобилизацией и "правильным" голосованием) регионах. Даже возможный Ройзман, захвативший умы журналистов и политологов, особой погоды не сделает.
Все обсуждают предвыборный ролик Явлинского с ручкой, выпущенный аккурат в день презентации седьмого iPhone. Тем интереснее личность его создателя. Делал ролик Виталий Шкляров, который уже 4 месяца работает в штабе Гудкова и был торжественно представлен публике как «технолог Берни Сандерса, Ангелы Меркель и Барака Обамы».