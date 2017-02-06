Зря вы смеетесь над тем, что Явлинский собирается идти на президентские выборы в 2018 году. Проблема же не в Явлинском. Проблема в режиме Путина, который выжег политическое поле так, что на нем с 90-х не смог родиться ни один серьезный политик. Посмотрите, более-менее крупные политики сегодня, они же из 90-х. Все, кто хоть как-то высовывался, были забиты обратно. Кого-то вынудили уехать из страны, кого-то посадили, кого-то с помощью госпропаганды маргинализировали, кого-то просто убили. И сегодня, в 2018-м году, в избирательном бюллетене скорее всего никого лучше Явлинского нам не представят. развернуть>>