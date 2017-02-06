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Ройзман-кандидат
Ройзман-кандидат
4.02 15:26 | число просмотров 764 число постов 5
Пользователи телеграмма обсуждают целесообразность участия Евгения Ройзмана в президентских выборах в случае, если в них не сможет участвовать Алексей Навальный
 
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Знакомые все лица <код для ЖЖ>
Знакомые все лица

В телеграм-каналах критически обсуждают намерение бессменных лидеров "Яблока", ЛДПР и КПРФ — Явлинского, Жириновского и Зюганова — участвовать в президентских выборах в 2018 году.
Создан: 06.02.2017 10:49, обновлен: 06.02.2017 15:07
Просмотров: 360
Теги:
6 февраля
Это или глупость или отработка темника.ссылка на данный пост
t.me/fyodork/blogФедор Крашенинников
06.02. 15:07
Буду повторять это снова и снова: выборы могут быть интересными, непредсказуемыми и вообще называться этим словом только в том случае, если неизвестен победитель. Если победитель известен, то любые рассуждения на тему «ах, как будет интересно и непредсказуемо» - это или глупость или отработка темника.
Не верю я ни в какие «непредсказуемые конструкции» на выборах.ссылка на данный пост
t.me/fyodork/blogФедор Крашенинников
06.02. 15:06
Не верю я ни в какие «непредсказуемые конструкции» на выборах. Все будет предсказуемо и уныло, просто главная идея по созданию эффекта непредсказуемости - побольше раздувать на эту тему с многозначительным видом. Ну давайте, расскажите мне, как это будет свежо, интересно, мобилизующе и непредсказуемо - Путин побеждает Зюганова, Жириновского и Явлинского.
У меня ни разу не было возможности проголосовать за него на президентских выборах, а теперь будет. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/k.gon4arov/blogКирилл Гончаров
06.02. 14:16
Тут после объявления о выдвижении Григория Явлинского, некоторые комментаторы оголтело недоумевают, мол, как так? Мне 24 года, и у меня ни разу не было возможности проголосовать за него на президентских выборах, а теперь будет.
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Явлинский — наш президент в 2018 годуссылка на данный пост
http://varlamov.ru/blogvarlamov
06.02. 11:37
Зря вы смеетесь над тем, что Явлинский собирается идти на президентские выборы в 2018 году. Проблема же не в Явлинском. Проблема в режиме Путина, который выжег политическое поле так, что на нем с 90-х не смог родиться ни один серьезный политик. Посмотрите, более-менее крупные политики сегодня, они же из 90-х. Все, кто хоть как-то высовывался, были забиты обратно. Кого-то вынудили уехать из страны, кого-то посадили, кого-то с помощью госпропаганды маргинализировали, кого-то просто убили. И сегодня, в 2018-м году, в избирательном бюллетене скорее всего никого лучше Явлинского нам не представят.
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5 февраля
Травить Явлинского действительно не стоит и нет смысла от него требовать, чтобы он не выдвигалсяссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
05.02. 23:49
Кац умеет резко и четко формулировать. Травить Явлинского действительно не стоит и нет смысла от него требовать, чтобы он не выдвигался.
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Поговорил с Кацем по поводу Явлинскогоссылка на данный пост
https://t.me/varlamov/blogvarlamov
05.02. 22:38
Поговорил с Кацем по поводу Явлинского… Согласен с ним. Выкладываю выдержики из переписки с его согласия: «Максим Кац, [05.02.17 22:13]
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Ну давайте, расскажите мне, как это будет свежо, интересно, мобилизующе и непредсказуемо - Путин побеждает Зюганова, Жириновского и Явлинскогоссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
05.02. 21:51
Не верю я ни в какие «непредсказуемые конструкции» на выборах. Все будет предсказуемо и уныло, просто главная идея по созданию эффекта непредсказуемости - побольше раздувать на эту тему с многозначительным видом. Ну давайте, расскажите мне, как это будет свежо, интересно, мобилизующе и непредсказуемо - Путин побеждает Зюганова, Жириновского и Явлинского.
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Выдвижение Явлинского и Жириновского в президенты - подтверждение инерционно-консервативного сценария кампании 2018 годассылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
05.02. 21:23
Выдвижение Явлинского и Жириновского в президенты - подтверждение инерционно-консервативного сценария кампании 2018 года. Новых лиц, по всей видимости, обменяли на возможность проведения референдумов в отдельных (у которых проблемы с мобилизацией и "правильным" голосованием) регионах. Даже возможный Ройзман, захвативший умы журналистов и политологов, особой погоды не сделает.
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25 января
Все обсуждают предвыборный ролик Явлинскогоссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
25.01. 13:43
Все обсуждают предвыборный ролик Явлинского с ручкой, выпущенный аккурат в день презентации седьмого iPhone. Тем интереснее личность его создателя. Делал ролик Виталий Шкляров, который уже 4 месяца работает в штабе Гудкова и был торжественно представлен публике как «технолог Берни Сандерса, Ангелы Меркель и Барака Обамы».
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Фото
    Видео
    Григорий Явлинский о своих президентских амбициях
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