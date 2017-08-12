Диалог, вспыхнувший между Ходорковским и Навальным, довольно интересный. Смысловым ядром длинного разговора Ходорковского с Дудем была одна идея: при "переходе власти" должно быть демонтировано само "место путина". Потому что если оно сохранится, то любой следующий - независимо от того, насколько он либерален (или - говоря языком Аристотеля - "стремится к благу") перерождается в узурпатора. Эту идею Ходорковский развивал сквозь все вопросы Дудя: и сквозь вопросы о 1996 и 1999 гг., и сквозь вопросы о том, почему финансировал разные партии до посадки, и даже вопрос о Навальном завернулся в эту сторону. развернуть>>