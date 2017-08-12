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Ходорковский vs Навальный <код для ЖЖ>
Ходорковский vs Навальный
Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский в интервью резко высказался о главе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном, предположив, что в случае его победы на выборах президента Россию ждет снова "монопольная власть вождя"
Создан: 12.08.2017 01:00, обновлен: 12.08.2017 01:50
Просмотров: 658
Теги:
11 августа
Диалог, вспыхнувший между Ходорковским и Навальнымссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
11.08. 22:24
Диалог, вспыхнувший между Ходорковским и Навальным, довольно интересный. Смысловым ядром длинного разговора Ходорковского с Дудем была одна идея: при "переходе власти" должно быть демонтировано само "место путина". Потому что если оно сохранится, то любой следующий - независимо от того, насколько он либерален (или - говоря языком Аристотеля - "стремится к благу") перерождается в узурпатора. Эту идею Ходорковский развивал сквозь все вопросы Дудя: и сквозь вопросы о 1996 и 1999 гг., и сквозь вопросы о том, почему финансировал разные партии до посадки, и даже вопрос о Навальном завернулся в эту сторону.
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Ну я не удержалась и посмотрела Навального про МБХ и немного потеряла дар речиссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
11.08. 13:49
Ну я не удержалась и посмотрела Навального про МБХ и немного потеряла дар речи. МБХ, оказывается, должен не развивать свое СМИ, а дать ФБК денен на телеканал. Не организовывать правозащитное направление, а впрячься деньгами на адвокатов(но ведь именно Открытка масслво впряглась за задержанных на акциях 26 марта и 12 июня и помогала как раз активистам Навального).
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Ходорковский должен немедленно всем за всё заплатить самссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nmrsk/blogPolina Nemirovsky
11.08. 12:30
Глубокоуважаемый Алексей Анатольевич Навальный, в последние годы общавшийся со мной фразами «Полина, сделай мне кофе» и «о, и ты пришла» в своём эфире заявил, что наш сбор на пенсионерок это «несерьёзно», а Ходорковский должен немедленно всем за всё заплатить сам.
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10 августа
Посмотрел интервью Ходорковского у Дудяссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
10.08. 18:10
Посмотрел интервью Ходорковского у Дудя. На 56:57 Дудь спрашивает у него про "Открытую Россию". Мол, какими успехами можете похвастаться за три года работы? Первым он делом вспоминает "достаточно неплохой сайт", а затем говорит о правозащите "Открытой России", которая после 26 марта и 12 июля стала "одной из двух-трех организаций, которая смогла развернуться и помочь большому количеству людей". Все так - ОР осуществляла массовую юридическую поддержку, без которой многим было бы гораздо хуже.
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9 августа
Ходорковский у Дудяссылка на данный пост
https://corpuscula.blogspot.ru/blogCorpuscula
09.08. 20:01
Посмотрела я интервью Ходорковского Дудю. Это замечательный пример казуса Ирины Прохоровой, когда человек с умным, сосредоточенным лицом произносит текучий текст, содержание которого полностью противоречит и интонации, и транслируемой эмоции. Это в том случае, если Ходорковский вообще отвечает на вопрос, потому что на неприятные для него по какой-то причине вопросы он старается не отвечать.
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