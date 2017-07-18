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Седьмой сезон "Игры престолов" <код для ЖЖ>
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
Создан: 18.07.2017 19:36, обновлен: 19.07.2017 21:33
Просмотров: 518
Теги:
18 июля
Давайте побудем политконсультантами "Игры престолов"(спойлеров нет)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
18.07. 19:06
Итак. Вы живете в Королевской гавани. Все прямые наследники текущей династии мертвы. На троне - вдовствующая королева без детей, на которую, по слухам, слишком сильное влияние оказывает ее брат. Рейтинги - ужасные(все еще помнят, как эту королеву вели с бритой головой по улицам и ужасный теракт - тоже ее рук дело). С элитами все неплохо за счет наличия репрессивного аппарата и неплохих позиций у силовиков и армии.
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Посмотрел вчера GoTссылка на данный пост
https://t.me/sergemakko/blogХ.РЕНОВАЦИЯ
18.07. 14:48
Чёрный замок и Стена в мрачных зимних тонах в очередной раз напомнили об отвратительности многоэтажной застройки и высоток, единственное оправдание которым – забраться повыше от кого-то жуткого, кто шастает внизу.
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Увы, нет уже политики, нет тех многих разрозненных сил, которые вечно делили карту Вестероса. Есть скучное фэнтези с волшебствомссылка на данный пост
https://corpuscula.blogspot.ru/blogCorpuscula
18.07. 13:10
На седьмом году существования сценаристы GoT решили сломать шаблон и начать с Выпиливания. Им так хотелось сразу убить побольше народу, что они даже не стали ломать голову, как бы это логично обставить. Старик Фрей, которого Арья убила в прошлом году, искрошив предварительно на фарш его сыновей, созвал на попойку своих пособников и всех отравил, кроме двух чумазых женщин. А потом снял личико, а это Арья. Каким образом несколько дней никто не заметил пропажи младших Фреев, а сама Арья, видимо, удачно косплеила старика, объяснять не стали. Волшебство, вжух-вжух, вот это самое. Оставив послание на словах всем заинтересованным лицам, она отправилась в Королевскую Гавань убивать Серсею. По пути она встречает доброжелательных наёмников Ланнистеров, которые идут разбираться, что там у Фреев, но поскольку они поделились с Арьей едой и сплетнями, она никого убивать не стала.
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К седьмому сезону создатели "Игры Престолов", похоже, наконец-то поняли, что при таком сюжете и таких актерах можно обойтись без откровенных сценссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
18.07. 11:00
К седьмому сезону создатели "Игры Престолов", похоже, наконец-то поняли, что при таком сюжете и таких актерах можно обойтись без откровенных сцен. Первый сезон, построенный полностью на сюжете. Нет бы сразу начинали с приличного формата.
17 июля
Самое обидное в первой серии нового сезона — что в ней даже спойлеров нетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pantherclaw/blogRoman Moguchiy
17.07. 14:37
Самое обидное в первой серии нового сезона — что в ней даже спойлеров нет, которыми можно было бы вас побесить. Тупо нечего рассказывать. UPD: В КОММЕНТАРИЯХ СПОЙЛЕРЫ, НЕ НАДО СЮДА ХОДИТЬ.
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    ИГРА ПРЕСТОЛОВ за 11 минут - краткий пересказ сюжета 1-6 сезонов
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