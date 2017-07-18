На седьмом году существования сценаристы GoT решили сломать шаблон и начать с Выпиливания. Им так хотелось сразу убить побольше народу, что они даже не стали ломать голову, как бы это логично обставить. Старик Фрей, которого Арья убила в прошлом году, искрошив предварительно на фарш его сыновей, созвал на попойку своих пособников и всех отравил, кроме двух чумазых женщин. А потом снял личико, а это Арья. Каким образом несколько дней никто не заметил пропажи младших Фреев, а сама Арья, видимо, удачно косплеила старика, объяснять не стали. Волшебство, вжух-вжух, вот это самое. Оставив послание на словах всем заинтересованным лицам, она отправилась в Королевскую Гавань убивать Серсею. По пути она встречает доброжелательных наёмников Ланнистеров, которые идут разбираться, что там у Фреев, но поскольку они поделились с Арьей едой и сплетнями, она никого убивать не стала. развернуть>>