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"Чепушилы" Потомского <код для ЖЖ>
"Чепушилы" Потомского
Губернатор Орловской области Потомский назвал местных журналистов "чепушилами" за то, что они своими статьями, по его мнению, отпугивают инвесторов из региона. Блогеры восхищены откровенностью главы региона.
Создан: 25.12.2016 11:19, обновлен: 25.12.2016 11:29
Просмотров: 315
Теги:
25 декабря
Губернатор и крупный историк В.Потомский продолждает радовать общественность своими интеллектуальными прозрениямиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.kynev/blogAlexander Kynev
25.12. 17:15
Губернатор и крупный историк В.Потомский продолждает радовать общественность своими интеллектуальными прозрениями и богатым лексическим запасом https://www.facebook.com/andrey.pertsev.5/posts/1243980195678778
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24 декабря
Вопрос от чепушилы "Комсомольской правды"ссылка на данный пост
https://twitter.com/VVP2_0/blogVVP2_0
24.12. 23:33
Пресс-конференция Путина. Песков - Вопрос от чепушилы "Комсомольской правды". Следующий - чепушила "Звезды"
Предпосадочная подготовка?ссылка на данный пост
http://murtazin2011.livejournal.com/blogmurtazin2011
24.12. 23:06
Что за кипиш по поводу того, что главарь орловщины губернатор Орловской области назвал журналистов чепушилами? Нет, я бы еще понял возмущения, если бы такая «оценка» прозвучала из уст уважаемого человека, не фраера… Но когда слово «чепушило» звучит из уст губенатора-чепушилы, это звучит просто забавно…
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Когда Вадим Потомский начинает оправдываться, то выглядит ещё глупеессылка на данный пост
https://www.facebook.com/kraiukhinblogДмитрий Краюхин
24.12. 21:48
Когда Вадим Потомский начинает оправдываться, то выглядит ещё глупее. "это блогеры и прочие комментаторы в социальных сетях. Соврать для них ничего не стоит, то придумают, что меня якобы званий воинских лишили, и что мастер спорта я ненастоящий"
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"Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.pertsev.5/blogAndrey Pertsev
24.12. 12:09
Орловский губернатор назвал местных журналистов «чепушилами» - Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов – свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто – там купола на них можно рисовать на всех! – заявил Потомский.
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    ЧЕПУШИЛАМИ НАЗВАЛ ЖУРНАЛИСТОВ ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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