Орловский губернатор назвал местных журналистов «чепушилами» - Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов – свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто – там купола на них можно рисовать на всех! – заявил Потомский. развернуть>>