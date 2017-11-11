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Трамп наш Крым
Трамп наш Крым
15.02 17:29 | число просмотров 1441 число постов 9
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США ожидает от Москвы возврата Крыма и деэскалации конфликта на Донбассе. Вячеслав Володин призвал подождать личных высказываний Дональда Трампа. Тот, проснувшись, написал в твиттере про мягкого Обаму, при котором Россия забрала Крым. Ситуация накаляется и активисты НОДа уже вышли с пикетами против Трампа
 
Президент Трамп
Президент Трамп
27.01 12:41 | число просмотров 3278 число постов 16
Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США. Аккаунт @POTUS обнулился, его тут же зафолловили несколько миллионов человек. Инаугурация вновь взволновала блогеров, только успокоившихся после избрания эксцентричного миллиардера
 
Пресса против Трампа
Пресса против Трампа
21.01 10:57 | число просмотров 1495 число постов 5
Русскоязычный фейсбук обсуждает открытое письмо журналиста Кайла Поупа президенту Трампу, в котором тот от лица пресс-пула Белого дома пишет Трампу, что "правила — наши, а не ваши"
 
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Не встретились <код для ЖЖ>
Не встретились
В день предполагаемой встречи российского и американского президентов во Вьетнаме оказалось, что графики Путина и Трампа "не стыкуются". В блогах обсуждают причины "несовпадения"
Создан: 11.11.2017 11:25, обновлен: 11.11.2017 12:21
Просмотров: 1173
Теги:
11 ноября
Встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС во Вьетнамессылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.baunov/blogAlexander Baunov
11.11. 23:07
Встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме (Простите)
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Почему не состоялась встреча Путина и Трампассылка на данный пост
https://t.me/BuninCo/blogBuninCo
11.11. 11:06
Почему не состоялась встреча Путина и Трампа? Дело в том, что для России был важен сам факт встречи – чтобы показать, что страна не находится в изоляции, что Трамп, несмотря на все проблемы, готов к диалогу на равных. Дежурные протокольные комплименты должны были стать доказательством этого. В то же время для Трампа любая встреча с Путиным токсична. Раз уж конгрессмены уклоняются от встречи с российским послом Антоновым, то фото оживленно беседующих президентов в условиях расследования комиссии Мюллера может вызвать новые обвинения. Для того, чтобы этого избежать, нужны результаты, на которые, видимо, рассчитывали американцы. Но, видимо, на завершающем этапе подготовки встречи стало ясно, что ожидаемых результатов не будет. По корейскому вопросу Россия уже согласилась на максимально возможные для нее санкции, а механизмов давления на Кима у нее нет. В сирийском вопросе быстрых решений не видно. По Украине контакты есть, но позиции сторон по-прежнему различны.
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10 ноября
Отказ Трампа от встречи, причем в режиме онлайн - это серьезный просчет помощника Президента Ушаковассылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
10.11. 21:30
Отказ Трампа от встречи, причем в режиме онлайн - это серьезный просчет помощника Президента Ушакова, который вел подготовку. Никто не просил его раньше времени раздавать самоуверенные заявления о встрече.
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демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш Президент показал медвежью хваткуссылка на данный пост
https://t.me/RKadyrov_95/blogRKadyrov_95
10.11. 19:31
Самое крутое видео с "полей" саммита. Впервые вижу, чтобы президенты давали "пять" друг другу. Как президенты России и Перу. И президент США Дональд Трамп сам подошёл к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш Президент показал медвежью хватку
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Трамп встречу отменил не только что - хотя она была подтверждена принципиальноссылка на данный пост
https://t.me/ricenoodles/blogricenoodles
10.11. 17:02
@russica2 Во-первых, Трамп встречу отменил не только что - хотя она была подтверждена принципиально, шли переговоры по графику и повестке. Не договорились. Во-вторых, Трамп и ВВ будут полтора дня сидеть в одной комнате на саммите лидеров АТЭС. В-третьих, двусторонняя встреча может быть не официальным мероприятием (с протокольной съемкой, свитой и флагами на заднем плане), а неформальными переговорами в закрытом формате.
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