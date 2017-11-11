Почему не состоялась встреча Путина и Трампа? Дело в том, что для России был важен сам факт встречи – чтобы показать, что страна не находится в изоляции, что Трамп, несмотря на все проблемы, готов к диалогу на равных. Дежурные протокольные комплименты должны были стать доказательством этого. В то же время для Трампа любая встреча с Путиным токсична. Раз уж конгрессмены уклоняются от встречи с российским послом Антоновым, то фото оживленно беседующих президентов в условиях расследования комиссии Мюллера может вызвать новые обвинения. Для того, чтобы этого избежать, нужны результаты, на которые, видимо, рассчитывали американцы. Но, видимо, на завершающем этапе подготовки встречи стало ясно, что ожидаемых результатов не будет. По корейскому вопросу Россия уже согласилась на максимально возможные для нее санкции, а механизмов давления на Кима у нее нет. В сирийском вопросе быстрых решений не видно. По Украине контакты есть, но позиции сторон по-прежнему различны. развернуть>>