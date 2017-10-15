а я верю, что для Юрия Быкова (просто "Быков" для меня Быков, Дмитрий Львович) именно реакция на фильм стала событием. (я не смотрел и предыдущие его фильмы, реагирую именно на сюжет с покаянным письмом.)
Добавить к уже сказанному мне особо и нечего - это мир глазами заурядного патриотического шизоблогера: в американскому посольстве формулируют тезисы для либеральных блогеров (прямо вот на бумажке крупным шрифтом пишут тезисы, да с хэштегами!), либеральные журналисты живут как короли и шпионят на ЦРУ, если где-то убивают оппозиционно настроенного журналиста - так это сами американцы и делают, кто же еще.
посмотрел несколько серий «Спящих».
есть новости для режиссера Юрия Быкова.
передайте ему, что у него нет таланта Лени Рифеншталь и Сергея Эйзенштейна.
его работу нельзя сравнивать с «Триумфом воли» первой и «Иваном Грозным» второго.
описанное тут явление неведомого помрежа Быкова само по себе мне очень известно. Впервые заметил его 20 лет тому на форумах в Рунете, и тогда ж описал: при сетевом накале ругательств человек обречённо рушится, как Бухарин на пленуме 37 года. И для всего этого не нужно ни запрета на выезд, ни пыток и казни в перспективе - он "самототалиризуется". -- 2012-17 годы сделали этот феномен массовым. Объяснить я его не умею
Многие сравнивают "Сипящих" с "ТАСС уполномочен заявить" и нечто общее у сериалов есть. Хотя "ТАСС", конечно, снят лучше и актеры там интереснее, и сценарий не такой дурацкий. Американцы там шуруют в вымышленной Нагонии, а не в Москве - в 1984 году сценарий, в котором бы црушники бегали по Москве, убивая и взрывая, сам бы посчитали бы антисоветчиной и клеветой на чекистов. Но тут важно время - 1984 год это пик геополитического величия СССР, когда он на всех континентах противостоял США. Местами даже и успешно, вот только силы были не равны - СССР уже надорвался, в 1986 году пришлось начинать перестройкй, а в 1991 году, спустя семь лет после премьеры "ТАССа", все и закончилось. В этом смысле "Сипящие", конечно, знаковое явление. И по атмосфере сейчас, конечно какой-то 83-84 год, просто Брежандропенко помоложе и поживее.
Даже если режиссер Юрий Быков искренне хотел сказать или сделать нечто антилиберальное — это не грех; ошибка лишь в том, что он решил поделиться этим с брадобреем, то есть с телевизором, с властью, главный талант которой состоит в том, чтобы использовать все лучшее и худшее в человеке для собственной выгоды. Чтобы избежать таких разочарований, нужно понимать одну простую вещь: сегодня в России, прежде чем заниматься чем бы то ни было, нужно сделать, что называется, экзистенциальный выбор, необходимо принять решение о себе.
Кроме прочего, пространство "Спящих" - совершенно безлюдное. Где там Москва, где толпы в метро? Где пробки? Неузнаваемо! Днем по какому-нибудь Звенигородскому шоссе мчит машина резидента - и вокруг пусто, вообще нет никого. Город состоит из шпионов и чекистов, коттеджей и видов на Москву. И никого. Почему нет людей? Это конечно целая лекция. Точно таким же безлюдной была и "Родина", состоящей из неузнаваемых коттеджей и белоснежных офисов. Вот у Быкова был недавно сериал про дипломатов советских, и там людно, демонстранты, прохожие, какой-то гул. В "ТАСС уполномочен" был еще какой "народ", одна жена механика чего стоит, плачущая. Постоянно есть дыхание народное за всем этим. Помогают чекистам люди, простые люди. Это и понятно. Потому что - это главная опора, главная скрепа. Простые честные или даже не совсем - советские люди. Потому что речь идет об общности - потому что даже в 84 году важно показать именно "народ и партия едины". А в "Противостоянии" - какой народ! Загляденье! Зеки бывшие, загадочные местные сумасшедшие.
Я девушка впечатлительная. Начиталась, как режиссер Юрий Быков после травли в соцсетях своего сериала "Спящие" решил перестать снимать кино, уйти в тень. Как твердил в интервью либеральным СМИ, будто на допросах в 37 - да, я предал наши идеалы, но я искренно заблуждался, а теперь раскаиваюсь и хочу смыть предательство - ну, не кровью, так хотя бы молчанием.
Хочу попросить прощения, что прежде, чем стать взрослым, разумным человеком, привлёк к себе такое внимание и заставил думать, что я - ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие" Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, - цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране.
вот мне тут приватно поясняют знающие люди, что сериал Быкова не понравился не только либеральной общественности, но и, оказывается, на Лубянке и в СВР. Отсюда и вся острота трагической реакции режиссера Быкова на печальную ситуацию. Но, с другой стороны, Лубянку вполне можно понять. Там люди привыкли, что либо "про нас снимайте" как "Мертвый сезон" (со скорбным достоинством). Либо как "Агент национальной безопасности" (тогда вы вместе с вами радостно посмеемся на прекрасной игрой комических актеров). Но изображать нас в виде "пафосных клоунов и пидарасов" (как сказал Пелевин) - не-на-до! Если неймется - берите другой "материал" (депутатов там, политтехнологов, самих себя и т.д.).
В конце этой сложной недели мне очень хочется поддержать Юрия Быкова. Один из самых талантливых русских режиссеров снял стыдную пропагандистскую дешевку (сериал "Спящие"), с серьезным опозданием понял, во что вляпался, и вот вчера заявил, что уходит из кино.
Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актёр дополняет другого, где оркестр день за днём набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами - такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или Администрации Президента. Это должно идти от самого сердца.
Не удержалась - написала про "Спящих" на Кольте. Если коротко, хорошо, что в первой серии убили Минаева - точнее его героя - есть в жизни хоть какая-то справедливость.
А вообще этот сериал - хороший пример, как талантливые люди из идеологической штамповки могут сделать качественное кино, когда уже к 3-й серии ощущаешь себя наймитом Госдепа.