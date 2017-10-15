Кроме прочего, пространство "Спящих" - совершенно безлюдное. Где там Москва, где толпы в метро? Где пробки? Неузнаваемо! Днем по какому-нибудь Звенигородскому шоссе мчит машина резидента - и вокруг пусто, вообще нет никого. Город состоит из шпионов и чекистов, коттеджей и видов на Москву. И никого. Почему нет людей? Это конечно целая лекция. Точно таким же безлюдной была и "Родина", состоящей из неузнаваемых коттеджей и белоснежных офисов. Вот у Быкова был недавно сериал про дипломатов советских, и там людно, демонстранты, прохожие, какой-то гул. В "ТАСС уполномочен" был еще какой "народ", одна жена механика чего стоит, плачущая. Постоянно есть дыхание народное за всем этим. Помогают чекистам люди, простые люди. Это и понятно. Потому что - это главная опора, главная скрепа. Простые честные или даже не совсем - советские люди. Потому что речь идет об общности - потому что даже в 84 году важно показать именно "народ и партия едины". А в "Противостоянии" - какой народ! Загляденье! Зеки бывшие, загадочные местные сумасшедшие. развернуть>>