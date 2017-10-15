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После "Спящих" <код для ЖЖ>
После "Спящих"
Режиссер Юрий Быков, снявший сериал о спецслужбах "Спящие", решил уйти из кино, после того как "лучшие умы страны" от него "окончательно отвернулись", пишет РБК.
Создан: 15.10.2017 00:12, обновлен: 15.10.2017 19:28
Просмотров: 1409
Теги:
15 октября
каждый поменявший свою позицию и открыто высказавшийся - это повод для радости и оптимизма.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
15.10. 19:28
а я верю, что для Юрия Быкова (просто "Быков" для меня Быков, Дмитрий Львович) именно реакция на фильм стала событием. (я не смотрел и предыдущие его фильмы, реагирую именно на сюжет с покаянным письмом.)
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Вчера я посмотрел первые две серии этих ваших "Спящих"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/fyodor.krasheninnikov/blogFyodor Krasheninnikov
15.10. 12:40
Добавить к уже сказанному мне особо и нечего - это мир глазами заурядного патриотического шизоблогера: в американскому посольстве формулируют тезисы для либеральных блогеров (прямо вот на бумажке крупным шрифтом пишут тезисы, да с хэштегами!), либеральные журналисты живут как короли и шпионят на ЦРУ, если где-то убивают оппозиционно настроенного журналиста - так это сами американцы и делают, кто же еще.
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Быков снял ничтожную, ни чем не выдающаяся гадостьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.goryunov/blogMaxim Goryunov
15.10. 12:38
посмотрел несколько серий «Спящих». есть новости для режиссера Юрия Быкова. передайте ему, что у него нет таланта Лени Рифеншталь и Сергея Эйзенштейна. его работу нельзя сравнивать с «Триумфом воли» первой и «Иваном Грозным» второго.
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при сетевом накале ругательств человек обречённо рушится, как Бухарин на пленуме 37 годассылка на данный пост
https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/blogGleb Pavlovsky
15.10. 12:35
описанное тут явление неведомого помрежа Быкова само по себе мне очень известно. Впервые заметил его 20 лет тому на форумах в Рунете, и тогда ж описал: при сетевом накале ругательств человек обречённо рушится, как Бухарин на пленуме 37 года. И для всего этого не нужно ни запрета на выезд, ни пыток и казни в перспективе - он "самототалиризуется". -- 2012-17 годы сделали этот феномен массовым. Объяснить я его не умею
Поразительная история про режиссера Быкова.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/spandaryan/blogДмитрий Ольшанский
15.10. 12:34
Режиссер Быков снял сериал - что-то, говорят, древнесоветское, про американских шпионов и хороших чекистов, а когда "честные люди" принялись его за это травить, - он вдруг сломался и начал каяться.
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Многие сравнивают "Сипящих" с "ТАСС уполномочен заявить"ссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
15.10. 11:32
Многие сравнивают "Сипящих" с "ТАСС уполномочен заявить" и нечто общее у сериалов есть. Хотя "ТАСС", конечно, снят лучше и актеры там интереснее, и сценарий не такой дурацкий. Американцы там шуруют в вымышленной Нагонии, а не в Москве - в 1984 году сценарий, в котором бы црушники бегали по Москве, убивая и взрывая, сам бы посчитали бы антисоветчиной и клеветой на чекистов. Но тут важно время - 1984 год это пик геополитического величия СССР, когда он на всех континентах противостоял США. Местами даже и успешно, вот только силы были не равны - СССР уже надорвался, в 1986 году пришлось начинать перестройкй, а в 1991 году, спустя семь лет после премьеры "ТАССа", все и закончилось. В этом смысле "Сипящие", конечно, знаковое явление. И по атмосфере сейчас, конечно какой-то 83-84 год, просто Брежандропенко помоложе и поживее.
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Нужно сделать, что называется, экзистенциальный выбор, необходимо принять решение о себе.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001565514705blogАндрей Архангельский
15.10. 10:12
Даже если режиссер Юрий Быков искренне хотел сказать или сделать нечто антилиберальное — это не грех; ошибка лишь в том, что он решил поделиться этим с брадобреем, то есть с телевизором, с властью, главный талант которой состоит в том, чтобы использовать все лучшее и худшее в человеке для собственной выгоды. Чтобы избежать таких разочарований, нужно понимать одну простую вещь: сегодня в России, прежде чем заниматься чем бы то ни было, нужно сделать, что называется, экзистенциальный выбор, необходимо принять решение о себе.
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Пространство "Спящих" - совершенно безлюдноессылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001565514705blogАндрей Архангельский
15.10. 10:11
Кроме прочего, пространство "Спящих" - совершенно безлюдное. Где там Москва, где толпы в метро? Где пробки? Неузнаваемо! Днем по какому-нибудь Звенигородскому шоссе мчит машина резидента - и вокруг пусто, вообще нет никого. Город состоит из шпионов и чекистов, коттеджей и видов на Москву. И никого. Почему нет людей? Это конечно целая лекция. Точно таким же безлюдной была и "Родина", состоящей из неузнаваемых коттеджей и белоснежных офисов. Вот у Быкова был недавно сериал про дипломатов советских, и там людно, демонстранты, прохожие, какой-то гул. В "ТАСС уполномочен" был еще какой "народ", одна жена механика чего стоит, плачущая. Постоянно есть дыхание народное за всем этим. Помогают чекистам люди, простые люди. Это и понятно. Потому что - это главная опора, главная скрепа. Простые честные или даже не совсем - советские люди. Потому что речь идет об общности - потому что даже в 84 году важно показать именно "народ и партия едины". А в "Противостоянии" - какой народ! Загляденье! Зеки бывшие, загадочные местные сумасшедшие.
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Все наезды на прогрессивную общественность снимаюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/barabusia/blogНаталья Барабаш
15.10. 09:26
Я девушка впечатлительная. Начиталась, как режиссер Юрий Быков после травли в соцсетях своего сериала "Спящие" решил перестать снимать кино, уйти в тень. Как твердил в интервью либеральным СМИ, будто на допросах в 37 - да, я предал наши идеалы, но я искренно заблуждался, а теперь раскаиваюсь и хочу смыть предательство - ну, не кровью, так хотя бы молчанием.
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14 октября
Небольшое обращение к вам, мои дорогие зрителиссылка на данный пост
https://vk.com/bykov_yuriyblogЮрий Быков
14.10. 16:43
Хочу попросить прощения, что прежде, чем стать взрослым, разумным человеком, привлёк к себе такое внимание и заставил думать, что я - ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие" Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, - цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране.
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сериал Быкова не понравился не только либеральной общественности, но и, оказывается, на Лубянке и в СВРссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
14.10. 14:49
вот мне тут приватно поясняют знающие люди, что сериал Быкова не понравился не только либеральной общественности, но и, оказывается, на Лубянке и в СВР. Отсюда и вся острота трагической реакции режиссера Быкова на печальную ситуацию. Но, с другой стороны, Лубянку вполне можно понять. Там люди привыкли, что либо "про нас снимайте" как "Мертвый сезон" (со скорбным достоинством). Либо как "Агент национальной безопасности" (тогда вы вместе с вами радостно посмеемся на прекрасной игрой комических актеров). Но изображать нас в виде "пафосных клоунов и пидарасов" (как сказал Пелевин) - не-на-до! Если неймется - берите другой "материал" (депутатов там, политтехнологов, самих себя и т.д.).
Один из самых талантливых русских режиссеров снял стыдную пропагандистскую дешевкуссылка на данный пост
https://www.instagram.com/yurydud/www.instagram.com
14.10. 12:57
В конце этой сложной недели мне очень хочется поддержать Юрия Быкова. Один из самых талантливых русских режиссеров снял стыдную пропагандистскую дешевку (сериал "Спящие"), с серьезным опозданием понял, во что вляпался, и вот вчера заявил, что уходит из кино.
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Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быковассылка на данный пост
https://www.facebook.com/minaevsergeiblogSergey Minaev
14.10. 12:29
Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актёр дополняет другого, где оркестр день за днём набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами - такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или Администрации Президента. Это должно идти от самого сердца.
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вам вообще до этого момента были известны фамилия-имя-отчество Быков Юрий Анатольевич?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mad.kukumber/blogКонстантин Бубон
14.10. 10:42
Друзья, перед чтением новостей положите себе руку на левую сторону груди и скажите себе честно, вам вообще до этого момента были известны фамилия-имя-отчество Быков Юрий Анатольевич?
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13 октября
Хорошо, что в первой серии убили Минаевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/natasha.isakova/blogNatasha Isakova
13.10. 15:25
Не удержалась - написала про "Спящих" на Кольте. Если коротко, хорошо, что в первой серии убили Минаева - точнее его героя - есть в жизни хоть какая-то справедливость. А вообще этот сериал - хороший пример, как талантливые люди из идеологической штамповки могут сделать качественное кино, когда уже к 3-й серии ощущаешь себя наймитом Госдепа.
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