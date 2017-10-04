Владимир Абдуал(и)аевич Васильев, занимавший пост заместителя председателя Госдумы, а ранее курировавший ГУБОП в МВД отправляется руководить Дагестаном. Говорят, что главная цель его назначения в регион - это борьба с коррупцией и клановостью. За время нахождения в МВД и Госдуме Владимир Абдуа(и)ливевич так поборол коррупцию и клановость, что его зять Владимир Лебедев, открывший в 1996 году алкогольную компанию "Торговый дом Арома", к 2016 году стал владельцем группы компаний с оборотом более 10 млрд рублей. Ключевой бренд компании зятя Васильева - магазины "Ароматный мир". На текущий момент открыто более 450 специализированных алкогольных магазинов в 13 регионах России.
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