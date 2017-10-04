Усс и Васильев - ветераны российской политики и мы наблюдаем новый кадровый тренд: назначение людей, которым далеко за 60, на регионы, которые стали "горячими" из-за пересечений интересов серьезных федеральных игроков. До сентября 2018 года, то есть на период до и после выборов Президента, они будут ВРИО и у АП есть возможность до этого срока всё переиграть и назначить уже кандидатов с перспективой на два срока. Ни Васильева, ни Усса такими кандидатами признать нельзя. развернуть>>