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Васильев едет в Дагестан <код для ЖЖ>
Васильев едет в Дагестан

Политологи и журналисты обсуждают одно из самых неожиданных кадровых решений недели — назначение ио главы Дагестана единоросса Владимира Васильева.
Создан: 04.10.2017 22:12, обновлен: 04.10.2017 22:35
Просмотров: 450
Теги:
4 октября
Назначение Васильева в Дагестан стало неожиданностью для Магомедсалама Магомедовассылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
04.10. 18:18
Назначение Васильева в Дагестан стало неожиданностью для Магомедсалама Магомедова, которого называли фаворитом в этой гонке и в окружении которого уже праздновали победу.
К назначению нового главы Дагестанассылка на данный пост
https://t.me/politburo2/blogpolitburo2
04.10. 17:14
К назначению нового главы Дагестана. Владимир Васильев пользуется огромным уважением в правоохранительной системе. Имеет репутацию человека профессионального, жёсткого, но при этом порядочного и некоррумпированного.
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3 октября
Ключевой бренд компании зятя Васильева - магазины "Ароматный мир"ссылка на данный пост
https://t.me/CorruptionTV/blogCorruptionTV
03.10. 22:35
Владимир Абдуал(и)аевич Васильев, занимавший пост заместителя председателя Госдумы, а ранее курировавший ГУБОП в МВД отправляется руководить Дагестаном. Говорят, что главная цель его назначения в регион - это борьба с коррупцией и клановостью. За время нахождения в МВД и Госдуме Владимир Абдуа(и)ливевич так поборол коррупцию и клановость, что его зять Владимир Лебедев, открывший в 1996 году алкогольную компанию "Торговый дом Арома", к 2016 году стал владельцем группы компаний с оборотом более 10 млрд рублей. Ключевой бренд компании зятя Васильева -  магазины "Ароматный мир". На текущий момент открыто более 450 специализированных алкогольных магазинов в 13 регионах России.
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Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.kynev/blogAlexander Kynev
03.10. 22:19
Тот самый момент, когда жалею, что днем не было под рукой интернета. Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. А ведь так оптимистично начиналось с технократов, потом перешли к восстановлению исторической справедливости, теперь время смелых экспериментов
однажды к твоему подьезду подьезжает черный бронированный автомобиль, и тебя везут в Махачкалуссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
03.10. 20:53
А вообще вот как жизнь поворачивается. Уважаемый человек, депутат Госдумы, офицер. Семья, внуки. И тут однажды к твоему подьезду подьезжает черный бронированный автомобиль, и тебя везут в Махачкалу.
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фигура навязана всем элитным группам извне и не является внутри республики ни для кого "выигрышной"ссылка на данный пост
https://t.me/BuninCo/blogBuninCo
03.10. 18:17
Еще несколько мыслей по назначению Васильева. Конечно, это наиболее простое решение для Кремля, не требущее сложной системы согласований - фигура навязана всем элитным группам извне и не является внутри республики ни для кого "выигрышной".
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новый кадровый тренд: назначение людей, которым далеко за 60, на регионы, которые стали "горячими" ссылка на данный пост
https://t.me/politjoystic/blogПолитджойстик
03.10. 17:30
Усс и Васильев - ветераны российской политики и мы наблюдаем новый кадровый тренд: назначение людей, которым далеко за 60, на регионы, которые стали "горячими" из-за пересечений интересов серьезных федеральных игроков. До сентября 2018 года, то есть на период до и после выборов Президента, они будут ВРИО и у АП есть возможность до этого срока всё  переиграть и назначить уже кандидатов с перспективой на два срока. Ни Васильева, ни Усса такими кандидатами признать нельзя.
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Васильев был одним из любимцев женской половины пулассылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
03.10. 17:06
Про остальное текст напишу, скажу только что 1. Местные не ожидали 2. Есть ощущение, что при подборе ориентировались на соцопросы, показавшие запрос на человека внешнего и равноудаленного от кланов, возможно, силовика с антитеррористическим бэкграундом.
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Васильев не просто выходец из системы МВДссылка на данный пост
https://t.me/ATC_ATC/blogМетодичка
03.10. 16:56
Вице-спикер Госдумы и руководитель фракции ЕР Владимир Васильев назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Важно понимать, что Васильев не просто выходец из системы МВД, а значит балансирующая фигура по отношению к ФСБ и Росгвардии.
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    " Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. "
    4.10
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