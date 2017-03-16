  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Связанные сюжеты
Разгром "Реновы"
Разгром "Реновы"
18.09 08:40 | число просмотров 2675 число постов 8
Двое крупных бизнесменов, связанных с группой компаний "Ренова" миллиардера Вексельберга, подозреваются в даче 800-миллионной взятке бывшему главе Коми Гайзеру. В блогах пишут, что это, возможно, часть кампании против премьера Медведева
 
Самое читаемое
Димон держится
3.03 число просмотров 4045 число записей 31
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3115 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2838 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2184 число записей 19
 
Секскитальцы
28.02 число просмотров 2035 число записей 10
 
Прислать свою ссылку
Взятка Юревичу <код для ЖЖ>
Взятка Юревичу
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, пишет "Интерфакс". Сам Юревич оказался в Израиле
Создан: 16.03.2017 22:06, обновлен: 16.03.2017 22:19
Просмотров: 226
Теги:
16 марта
Юревич человек специфическийссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
16.03. 19:34
Юревич человек специфический. Насчет ничем не замаранный - вот не факт, есть мнение что в 90-е был бандитом. Слышал такую историю о причинах его краха и немилости: будучи губернатором, отдыхал в Эмиратах, попался на наркоте, чуть ли не лично Путину пришлось звонить шейхам и вызволять. Вызволить вызволили, но обида осталась и парня убрали с глаз долой: оставайся олигархом, но в политику на глаза Путину больше не лезь. Но он зачем-то лез и лез. Поперек всех запретов. И вот-с. Историю про наркоту в его окружении опровергают, конечно.
развернуть>>
Михаил Юревич — макаронный король России — вполне себе легальный миллиардерссылка на данный пост
https://t.me/leonid_volkov/blogleonid_volkov
16.03. 19:20
Михаил Юревич — макаронный король России — вполне себе легальный миллиардер. В отличие от нашего сегодняшнего героя Абызова, который на залоговой схеме украл Новосибирскэнерго, Юревич даже настоящий бизнесмен, он действительно из заурядного регионального хлебокомбината, каких сотни, сделал Макфу — современное предприятие, лидера рынка.
развернуть>>
миллиардер Юревич получил взятку от своего подчиненногоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/minchenko/blogЕвгений Минченко
16.03. 18:15
Говорят, миллиардер Юревич получил взятку от своего подчиненного.
Ну-ну
На фоне 99% нынешних чиновников и политиков он светилоссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
16.03. 18:14
Ох, Юревич!..(( На фоне 99% нынешних чиновников и политиков он светило. Харизматичный и яркий человек.
Страницы: 1
Фото
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012