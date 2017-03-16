Юревич человек специфический. Насчет ничем не замаранный - вот не факт, есть мнение что в 90-е был бандитом. Слышал такую историю о причинах его краха и немилости: будучи губернатором, отдыхал в Эмиратах, попался на наркоте, чуть ли не лично Путину пришлось звонить шейхам и вызволять. Вызволить вызволили, но обида осталась и парня убрали с глаз долой: оставайся олигархом, но в политику на глаза Путину больше не лезь. Но он зачем-то лез и лез. Поперек всех запретов. И вот-с. Историю про наркоту в его окружении опровергают, конечно. развернуть>>