Сенатор Игорь Изместьев за два месяца до своего ареста по обвинению в убийствах дал это интервью мне как журналисту "Коммерсанта" в своем шикарном особняке в центре Москвы на Гоголевском бульваре. Позже его мама буквально орала на меня по телефону за то, что я смею перечислять в своих газетных заметках инкриминируемые ему преступления. Эта беспардонная мама нашла путь к сердцу уполномоченного по правам человека РФ Владимира Лукина, который в 2013 году официально попросил Верховный суд РФ пересмотреть вступивший в силу приговор Изместьеву -- а теперь мама достала и правозащитницу Людмилу Алексееву, которая вчера просила Путина освободить Изместьева((
Скажу осторожно, что посты "какие негодяи, сделали монтаж, там в кадре только голова" не менее оскорбительны по отношению к Алексеевой, чем "гы, руку поцеловала". Единственное уважительное поведение - не замечать этой темы.
Чтобы установить для себя, смонтировал ли телеканал "Дождь" или какие-то другие злоумышленники тот самый скандальный фрагмент с Путиным и Людмилой Алексеевой, о котором она в своем опровержении "Свободе" говорит так: "не наклонялась я к нему, это смонтированный кадр", спросите об этом в конференс-колле Дмитрия Пескова. Так и спросите: есть ли в картинке, которую раздавали телеканалам, фрагмент, где Людмила Алексеева наклоняется к рукам Путина. Я ни в коем случае не хочу обсуждать или осуждать Людмилу Алексееву, для меня важно, была ли у "Дождя" показана фальшивка, как Людмила Михайловна говорит об этом "Свободе". И, как бы меня ни расстраивал этот вывод, я пришел к тому, что в данном случае ничего смонтировано не было.
Пару дней назад, я разместил у себя на странице ссылку на статью МК, где было размещено видео, на котором Людмила Алексеева, принимая поздравления Владимира Путина с 90-летним юбилеем, якобы, целовала ему руки.
Noblesse oblige
В последнее время власти явно и последовательно используют имидж и репутацию известных правозащитников для собственной легитимации. Смотрите.
Выездное заседание СПЧ во Пскове и совместные ритуальные фото и меропряития с губернатором области Турчаком - такой отмыв репутации после грандиозного скандала в связи с делом о покушении на Олега Кашина.
Второй день размышляю над целованием Алексеевой руки Путина. Что это? Вечный трепет русского человека перед даже критикуемым начальством, если оно снисходит? Или высшее просветление, когда любишь даже врага своего?
Алексеева, Пономарев,Кабанов занимаются "делом Изместьева" минимум уже 7 лет. Это не душевный порыв бабушки правозащитного движения. Адвокаты привлекли правозащитников к делу бывшего сенатора сразу после того, как в мае 2010 года была распущена коллегия присяжных, дело перешло в закрытый режим и рассматривалось судебной тройкой.