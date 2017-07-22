Чтобы установить для себя, смонтировал ли телеканал "Дождь" или какие-то другие злоумышленники тот самый скандальный фрагмент с Путиным и Людмилой Алексеевой, о котором она в своем опровержении "Свободе" говорит так: "не наклонялась я к нему, это смонтированный кадр", спросите об этом в конференс-колле Дмитрия Пескова. Так и спросите: есть ли в картинке, которую раздавали телеканалам, фрагмент, где Людмила Алексеева наклоняется к рукам Путина. Я ни в коем случае не хочу обсуждать или осуждать Людмилу Алексееву, для меня важно, была ли у "Дождя" показана фальшивка, как Людмила Михайловна говорит об этом "Свободе". И, как бы меня ни расстраивал этот вывод, я пришел к тому, что в данном случае ничего смонтировано не было. развернуть>>