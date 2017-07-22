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Посты по теме
Путин спокойно принимает этот отравленный дар
Путин спокойно принимает этот отравленный дар
blogGreg Yudin
22.07 21:05 |  число просмотров 1075
Вот этот кадр, на котором 90-летняя Людмила Алексеева целует руки Владимиру Путину, моля его помиловать Игоря Изместьева – он, конечно, отвратителен
 
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Алексеева и Путин <код для ЖЖ>
Алексеева и Путин
Правозащитница Людмила Алексеева, которую поздравил с 90-летием Владимир Путин, назвала "монтажом" видео, на котором она целует руки президенту.
Создан: 22.07.2017 21:39, обновлен: 22.07.2017 23:03
Просмотров: 1203
Теги:
22 июля
Посмотрел оба ролика с Людмилой Алексеевойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/podosokorskiy/blogНиколай Подосокорский
22.07. 22:42
Посмотрел оба ролика с Людмилой Алексеевой. Тот, где она якобы "целует" руки Путину, и тот, где она говорит: "Идиоты они и сволочи..." - про тех, кто утверждает, что путинские руки она таки целовала.
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теперь мама достала и правозащитницу Людмилу Алексеевуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/zapodinskaya/blogEkaterina Zapodinskaya
22.07. 14:33
Сенатор Игорь Изместьев за два месяца до своего ареста по обвинению в убийствах дал это интервью мне как журналисту "Коммерсанта" в своем шикарном особняке в центре Москвы на Гоголевском бульваре. Позже его мама буквально орала на меня по телефону за то, что я смею перечислять в своих газетных заметках инкриминируемые ему преступления. Эта беспардонная мама нашла путь к сердцу уполномоченного по правам человека РФ Владимира Лукина, который в 2013 году официально попросил Верховный суд РФ пересмотреть вступивший в силу приговор Изместьеву -- а теперь мама достала и правозащитницу Людмилу Алексееву, которая вчера просила Путина освободить Изместьева((
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Единственное уважительное поведение - не замечать этой темыссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
22.07. 13:39
Скажу осторожно, что посты "какие негодяи, сделали монтаж, там в кадре только голова" не менее оскорбительны по отношению к Алексеевой, чем "гы, руку поцеловала". Единственное уважительное поведение - не замечать этой темы.
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почему федеральные каналы этот момент не показали, а "Дождь" показалссылка на данный пост
https://t.me/PlushevChannel/blogАлександр Плющев
22.07. 12:41
Чтобы установить для себя, смонтировал ли телеканал "Дождь" или какие-то другие злоумышленники  тот самый скандальный фрагмент с Путиным и Людмилой Алексеевой, о котором она в своем опровержении "Свободе" говорит так:  "не наклонялась я к нему, это смонтированный кадр", спросите об этом в конференс-колле Дмитрия Пескова. Так и спросите: есть ли в картинке, которую раздавали телеканалам, фрагмент, где Людмила Алексеева наклоняется к рукам Путина. Я ни в коем случае не хочу обсуждать или осуждать Людмилу Алексееву, для меня важно, была ли у "Дождя" показана фальшивка, как Людмила Михайловна говорит об этом "Свободе". И, как бы меня ни расстраивал этот вывод, я пришел к тому, что в данном случае ничего смонтировано не было.
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не важно, целовала ли Алексеева руки Путинуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/demshiza/blogЕгор Решетов
22.07. 03:13
Пару дней назад, я разместил у себя на странице ссылку на статью МК, где было размещено видео, на котором Людмила Алексеева, принимая поздравления Владимира Путина с 90-летним юбилеем, якобы, целовала ему руки.
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21 июля
В последнее время власти явно и последовательно используют имидж и репутацию известных правозащитников для собственной легитимацииссылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
21.07. 11:34
Noblesse oblige В последнее время власти явно и последовательно используют имидж и репутацию известных правозащитников для собственной легитимации. Смотрите. Выездное заседание СПЧ во Пскове и совместные ритуальные фото и меропряития с губернатором области Турчаком - такой отмыв репутации после грандиозного скандала в связи с делом о покушении на Олега Кашина.
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Что это? Вечный трепет русского человека перед даже критикуемым начальством, если оно снисходит? Или высшее просветление, когда любишь даже врага своего?ссылка на данный пост
https://t.me/ezhovs/blogezhovs
21.07. 11:34
Второй день размышляю над целованием Алексеевой руки Путина. Что это? Вечный трепет русского человека перед даже критикуемым начальством, если оно снисходит? Или высшее просветление, когда любишь даже врага своего?
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Алексеева, Пономарев,Кабанов занимаются "делом Изместьева" минимум уже 7 летссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
21.07. 00:41
Алексеева, Пономарев,Кабанов занимаются "делом Изместьева" минимум уже 7 лет. Это не душевный порыв бабушки правозащитного движения. Адвокаты  привлекли правозащитников к делу бывшего сенатора сразу после того, как в мае 2010 года была распущена коллегия присяжных, дело перешло в закрытый режим и рассматривалось судебной тройкой.
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20 июля
Отвратительна в этом кадре вовсе не Алексеевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/greg.yudin.7blogGreg Yudin
20.07. 20:09
  Вот этот кадр, на котором 90-летняя Людмила Алексеева целует руки Владимиру Путину, моля его помиловать Игоря Изместьева – он, конечно, отвратителен.
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В России надо жить долго, чтобы увидеть результат своего трудассылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.baronova/blogMaria Baronova
20.07. 17:34
В правозащите, как и в любой другой общественной деятельности, есть депрессивный момент: даже когда получается помочь одному человеку, ты знаешь, что завтра на его месте будет другой.
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а на теперь планерках, когда будут обсуждаться для телеков темники про адского агента Запада - МХГ в рамках создания очередного дерьмового кино про оппозицию - повиснет неловкая пауза?ссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
20.07. 15:38
Интересно, а на теперь планерках, когда будут обсуждаться для телеков темники про адского агента Запада - МХГ в рамках создания очередного дерьмового кино про оппозицию -  повиснет неловкая пауза?
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Фото
    Видео
    Людмила Алексеева о встрече с Путиным
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