Такие люди как Юрий Дмитриев - проблема для духовных наследников сталинских палачей. Живут скромно, бизнеса не имеют, значит, на коррупции их не взять. В уличных беспорядках тоже, скорее всего, не замечены. Все больше в экспедициях черепа с дырками в затылках ищут, да книжки потом об этом пишут. Идейным последователям Берии и таким верным ученикам Вышинского, как судья Эдуард Новоселов, все, что делают такие как правозащитник Дмитриев, глубоко ненавистно. А зацепить вроде не за что. Наркотики подбросить? Можно, но топорно. Человек на виду и получится совсем уж несуразно. А тут – пожалуйста: есть фото, какое – неважно, поскольку процесс закрытый, а обнародовать фото нельзя, это же распространение порно получится. В возрасте Дмитриева получить грозящий ему срок, да еще по такой статье, означает гарантировано умереть в тюрьме. Наследники сталинских палачей очень хотят, чтобы исследователь репрессий сам разделил судьбу жертв этих репрессий.