|Такие люди - проблема для духовных наследников сталинских палачей
|Такие люди как Юрий Дмитриев - проблема для духовных наследников сталинских палачей. Живут скромно, бизнеса не имеют, значит, на коррупции их не взять. В уличных беспорядках тоже, скорее всего, не замечены. Все больше в экспедициях черепа с дырками в затылках ищут, да книжки потом об этом пишут. Идейным последователям Берии и таким верным ученикам Вышинского, как судья Эдуард Новоселов, все, что делают такие как правозащитник Дмитриев, глубоко ненавистно. А зацепить вроде не за что. Наркотики подбросить? Можно, но топорно. Человек на виду и получится совсем уж несуразно. А тут – пожалуйста: есть фото, какое – неважно, поскольку процесс закрытый, а обнародовать фото нельзя, это же распространение порно получится. В возрасте Дмитриева получить грозящий ему срок, да еще по такой статье, означает гарантировано умереть в тюрьме. Наследники сталинских палачей очень хотят, чтобы исследователь репрессий сам разделил судьбу жертв этих репрессий.
|Дмитриев - полевой историк, походник, исследовавший сталинские зоны
|Карельского историка Дмитриева арестовали и посадили на два месяца, шьют дело о распространении детской порнографии. Ничего он не распространял, разумеется. Залезли без ордера к нему в квартиру, стали копаться в компьютере, нашли фотографию семейного архива, где его дети купаются голыми. Дмитриев - полевой историк, походник, исследовавший сталинские зоны Карелии и места захоронения репрессированных.
|Это человек, нашедший останки жертв соловецкого расстрела 1937 года
|Это человек, нашедший останки жертв соловецкого расстрела 1937 года. Тогда на материк из Соловков для ликвидации был отправлен этап из 1100 заключенных. Их расстреляли в урочище Сандармох. Историк Юрий Дмитриев отыскал место расстрела, обнаружил черепа с характерной дырочкой в затылке и добился установления на этом месте мемориала.
|Мы познакомились два года назад, на расстрельных ямах в Сандармохе
|В Петрозаводске арестован правозащитник Юрий Дмитриев.
Мы познакомились два года назад, на расстрельных ямах в Сандармохе, которые он и нашел в 90-е. Теперь над костями 10 000 жертв сталинских репрессий путинские чиновники толкают речи о том, что надо сплотиться с властью(sic!), пробивные попы возглавляют колонну, в которой к своим погибшим идут иудеи с католиками и мусульманами, украинская делегация ссыт приехать к могилам "розстріляного відродження", а карельские украинцы блеют так, что лучше бы молчали... и только один человек говорил речь, достойную этого места. Про гражданскую позицию и двойные стандарты, про власть и народ, про Донбасс. А в ответ Юрию Дмитриеву казаки с нагайками орали: "провокатор", "пятая колонна". Я думала, его разорвут прямо там. Но из Дмитриева решили не делать мученика, а опорочить: главу карельского "Мемориала" обвинили в изготовлении детской порнографии...
|Я не знаю, является ли Юрий Дмитриев изготовителем детской порнографии
Следственный комитет РФ, сообщив о задержании в Карелии подозреваемого в изготовлении детской порнографии, тактично не назвал его имени — до суда позорить человека нехорошо.
http://karelia.sledcom.ru/news/item/1088406/
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|16 декабря
|На днях Буковский, теперь этот
|Не могу не отметить, что я почему-то совсем не удивлена. На днях Буковский, теперь этот. Про Агадамова давно известно, Кабанов(активист Болотной) расчленял жену в ванной пока дети спали, Машо Гессен, Шендерович-матрас, Бильжо-бильжо. Поэтому они за гей-браки, ювенальщину и всякую порнотень. И эти воши вот уже 30 лет не могут успокоится по поводу всех, кто против них, дали волю. С каким бы удовольствием они бы нас всех душили-душили...
|Сегодня арестовали почти святого человека
Сегодня арестовали почти святого человека. Все правозащитники возмущены. Слов нет, чтобы выразить негодование. Как можно поднять руку на этого человека, который собирал по крупицам стертую память о целой стране. Юрий Дмитриев был арестован по подозрению в изготовлении детского порно. Порно! Фотография ребенка, бегущего из ванны, хранящаяся на домашнем компьютере. Да у меня полно фоток моих голых детей, в Крыму, дома, на природе. Как и у многих родителей, снимающих каждый день взросления отпрысков.
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|Было понятно, что кто-то рылся в вещах и включал компьютер
|Ему инкриминировано "изготовление детской порнографии", которую увидели на изъятом во время обыска снимке двух 11-летних девочек (его приемной дочери и внучки, они примерно одного возраста), которые голышом бегут купаться в ванную. Снимок хранился на домашнем компьютере и в интернете не размещался. Юрия Дмитриева задержали в его квартире 13 декабря. У него изъяли домашний компьютер и мобильный телефон. В тот же день органы опеки прямо из школы забрали 11-летнюю приемную дочь Дмитриева Наташу. Супруга Дмитриева рассказала, что накануне ареста они с мужем заметили следы проникновения в их квартиру, но без признаков хищения. Было понятно, что кто-то рылся в вещах и включал компьютер. Несколькими днями ранее Дмитриев получал странные звонки с вопросами о так называемых «списках палачей», которые Мемориал разместил на своем сайте.
|15 декабря
|люди, все, кто знает Юрия, не молчите!
вот он типичный "российский диалог", патриотизм, нод и все это бешенство ума. просили, выбирали? получайте.
Дмитриева арестовали на 2 месяца. в перспективе - 15 лет.
люди, все, кто знает Юрия, не молчите!
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|без Дмитриева Урочище Сандармох сегодня было бы – просто лес
К АРЕСТУ ЮРЫ ДМИТРИЕВА
Я раздавлен этой новостью. Не хочется ни есть, ни пить, ни говорить. Хочется принять позу эмбриона. Лечь на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать.
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|Никогда такого не было, и вот опять!
Сегодня в Петрозаводске задержан председатель карельского отделения "Мемориала", известный "обличитель сталинских репрессий" Юрий Дмитриев. Задержан по подозрению в изготовлении порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.
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