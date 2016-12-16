  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Связанные сюжеты
Сенсационный Пономарёв
Сенсационный Пономарёв
13.12 18:11 | число просмотров 1525 число постов 11
НТВ выпустило "Новые русские сенсации" с Ильёй Пономарёвым. Беглый оппозиционер и экс-депутат Госдумы дал нейтральное интервью, оказавшееся вмонтированным в очередной пропагандистский фильм. Блогеры разделились на тех, кто считает интервью кремлёвским каналам личным делом каждого и тех, кто считает Пономарёва мурзилкой
 
Меджлис экстремистов
Меджлис экстремистов
28.04 11:55 | число просмотров 1239 число постов 4
Верховный суд Крыма признал общественное объединение "Меджлис крымско-татарского народа" экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена. Прокуратура Украины в ответ возбудила уголовное дело в отношении вынесшей такое решение судьи Терентьевой
 
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3545 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3184 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3014 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2720 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1869 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
Арест Дмитриева <код для ЖЖ>
Арест Дмитриева
Карельский историк и правозащитник, 60-летний Юрий Дмитриев арестован на два месяца — следствие подозревает его в изготовлении и распространении деткой порнографии. Коллеги и друзья Дмитриева уверены, что это провокация и месть за многолетнюю работу над архивами репрессий.
Создан: 16.12.2016 12:24, обновлен: 17.12.2016 15:21
Просмотров: 867
Теги:
17 декабря
Такие люди - проблема для духовных наследников сталинских палачейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anna.sukhanova.106/blogAnna Sukhanova
17.12. 14:03
Такие люди как Юрий Дмитриев - проблема для духовных наследников сталинских палачей. Живут скромно, бизнеса не имеют, значит, на коррупции их не взять. В уличных беспорядках тоже, скорее всего, не замечены. Все больше в экспедициях черепа с дырками в затылках ищут, да книжки потом об этом пишут. Идейным последователям Берии и таким верным ученикам Вышинского, как судья Эдуард Новоселов, все, что делают такие как правозащитник Дмитриев, глубоко ненавистно. А зацепить вроде не за что. Наркотики подбросить? Можно, но топорно. Человек на виду и получится совсем уж несуразно. А тут – пожалуйста: есть фото, какое – неважно, поскольку процесс закрытый, а обнародовать фото нельзя, это же распространение порно получится. В возрасте Дмитриева получить грозящий ему срок, да еще по такой статье, означает гарантировано умереть в тюрьме. Наследники сталинских палачей очень хотят, чтобы исследователь репрессий сам разделил судьбу жертв этих репрессий.
Дмитриев - полевой историк, походник, исследовавший сталинские зоныссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
17.12. 13:25
Карельского историка Дмитриева арестовали и посадили на два месяца, шьют дело о распространении детской порнографии. Ничего он не распространял, разумеется. Залезли без ордера к нему в квартиру, стали копаться в компьютере, нашли фотографию семейного архива, где его дети купаются голыми. Дмитриев - полевой историк, походник, исследовавший сталинские зоны Карелии и места захоронения репрессированных.
Это человек, нашедший останки жертв соловецкого расстрела 1937 годассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002407186616blogВиктор Конецкий
17.12. 13:19
Это человек, нашедший останки жертв соловецкого расстрела 1937 года. Тогда на материк из Соловков для ликвидации был отправлен этап из 1100 заключенных. Их расстреляли в урочище Сандармох. Историк Юрий Дмитриев отыскал место расстрела, обнаружил черепа с характерной дырочкой в затылке и добился установления на этом месте мемориала.
Мы познакомились два года назад, на расстрельных ямах в Сандармохессылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001236852456blogDaiva Ku?inskait?
17.12. 11:46
В Петрозаводске арестован правозащитник Юрий Дмитриев. Мы познакомились два года назад, на расстрельных ямах в Сандармохе, которые он и нашел в 90-е. Теперь над костями 10 000 жертв сталинских репрессий путинские чиновники толкают речи о том, что надо сплотиться с властью(sic!), пробивные попы возглавляют колонну, в которой к своим погибшим идут иудеи с католиками и мусульманами, украинская делегация ссыт приехать к могилам "розстріляного відродження", а карельские украинцы блеют так, что лучше бы молчали... и только один человек говорил речь, достойную этого места. Про гражданскую позицию и двойные стандарты, про власть и народ, про Донбасс. А в ответ Юрию Дмитриеву казаки с нагайками орали: "провокатор", "пятая колонна". Я думала, его разорвут прямо там. Но из Дмитриева решили не делать мученика, а опорочить: главу карельского "Мемориала" обвинили в изготовлении детской порнографии...
Я не знаю, является ли Юрий Дмитриев изготовителем детской порнографииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pavel.sipilin/blogПавел Шипилин
17.12. 09:19
 Следственный комитет РФ, сообщив о задержании в Карелии подозреваемого в изготовлении детской порнографии, тактично не назвал его имени — до суда позорить человека нехорошо. http://karelia.sledcom.ru/news/item/1088406/
развернуть>>
16 декабря
На днях Буковский, теперь этотссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.uvarova3/blogMarina Uvarova
16.12. 02:09
Не могу не отметить, что я почему-то совсем не удивлена. На днях Буковский, теперь этот. Про Агадамова давно известно, Кабанов(активист Болотной) расчленял жену в ванной пока дети спали, Машо Гессен, Шендерович-матрас, Бильжо-бильжо. Поэтому они за гей-браки, ювенальщину и всякую порнотень. И эти воши вот уже 30 лет не могут успокоится по поводу всех, кто против них, дали волю. С каким бы удовольствием они бы нас всех душили-душили...
Сегодня арестовали почти святого человекассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000013997442blogНаталья Севец-Ермолина
16.12. 01:31
Сегодня арестовали почти святого человека. Все правозащитники возмущены. Слов нет, чтобы выразить негодование. Как можно поднять руку на этого человека, который собирал по крупицам стертую память о целой стране. Юрий Дмитриев был арестован по подозрению в изготовлении детского порно. Порно! Фотография ребенка, бегущего из ванны, хранящаяся на домашнем компьютере. Да у меня полно фоток моих голых детей, в Крыму, дома, на природе. Как и у многих родителей, снимающих каждый день взросления отпрысков.
развернуть>>
Было понятно, что кто-то рылся в вещах и включал компьютерссылка на данный пост
https://www.facebook.com/podosokorskiy/blogНиколай Подосокорский
16.12. 00:05
Ему инкриминировано "изготовление детской порнографии", которую увидели на изъятом во время обыска снимке двух 11-летних девочек (его приемной дочери и внучки, они примерно одного возраста), которые голышом бегут купаться в ванную. Снимок хранился на домашнем компьютере и в интернете не размещался. Юрия Дмитриева задержали в его квартире 13 декабря. У него изъяли домашний компьютер и мобильный телефон. В тот же день органы опеки прямо из школы забрали 11-летнюю приемную дочь Дмитриева Наташу. Супруга Дмитриева рассказала, что накануне ареста они с мужем заметили следы проникновения в их квартиру, но без признаков хищения. Было понятно, что кто-то рылся в вещах и включал компьютер. Несколькими днями ранее Дмитриев получал странные звонки с вопросами о так называемых «списках палачей», которые Мемориал разместил на своем сайте.
15 декабря
люди, все, кто знает Юрия, не молчите!ссылка на данный пост
https://vk.com/nobudyblogМихаил Гусаков
15.12. 22:53
вот он типичный "российский диалог", патриотизм, нод и все это бешенство ума. просили, выбирали? получайте. Дмитриева арестовали на 2 месяца. в перспективе - 15 лет. люди, все, кто знает Юрия, не молчите!
развернуть>>
без Дмитриева Урочище Сандармох сегодня было бы – просто лесссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003241723178blogМаксим Тихонов
15.12. 22:47
К АРЕСТУ ЮРЫ ДМИТРИЕВА Я раздавлен этой новостью. Не хочется ни есть, ни пить, ни говорить. Хочется принять позу эмбриона. Лечь на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать.
развернуть>>
Никогда такого не было, и вот опять!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kommunistt/blogАлександр Степанов
15.12. 17:17
Сегодня в Петрозаводске задержан председатель карельского отделения "Мемориала", известный "обличитель сталинских репрессий" Юрий Дмитриев. Задержан по подозрению в изготовлении порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012