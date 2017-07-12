Заявление Алексея Навального о намерении провести дебаты со Стрелковым само по себе ничего плохого не означает.
Речь о дебатах, т.е. споре носителей разных позиций, а не о братании и какой-то поддержке Стрелкову со стороны Навального.
К «грызунам», пожеланиям «депортировать всех грузин», оскорблениям в адрес Сергея Адамовича Ковалева, «Русским маршам», «Крым не бутерброд» и обещанию дать Путину гарантии неприкосновенности после ухода с поста президента, у Алексея Навального добавилось еще и намерение провести дебаты с Гиркиным-Стрелковым.
Я не раздрая ради. Просто интересно. Почему украинским националистом быть можно. И хорошо даже. Почему националистом крымскотатарским быть можно и нужно.
Я даже вопросы не ставлю. Для меня ответ очевиден. Конечно, можно. И очень важно это, между прочим. Правильные люди на правом фланге политического спектра.
Ну, и по сути.
Мне абсолютно антипатичен и человек по фамилии Гиркин, и его медийная ипостась "Стрелков".
Однако ваша реакция меня поражает.
Такое чувство, будто вы действительно верите в рассказанную вам сказку о том, как ничем не примечательный алкоголик нашел в кустах неограниченные наборы самых современных вооружений и, собрав целую банду отборных головорезов, ломанулся через кучу границ разжигать войну.
Про Навальный VS Гиркин...
Не уверен, что такой формат их общения интересен... Вряд ли какому-нибудь здравому человеку важна позиция Гиркина по любому вопросу... А вот расспросить его можно о многом, если он, разумеется, согласится откровенно отвечать... Например, если бы Навальный брал интервью у Гиркина, это было бы интереснее... Позицию же самого Навального по всему спектру проблем лучше выяснять не таким экзотическим способом. Не через Гиркина...
Дебаты Навального с Гиркиным – это, конечно, абсолютный «День выборов». Ну, когда казаки врываются на теплоход и требуют отменить агитационный концерт. Я надеюсь, Гиркин так и придет на дебаты в белогвардейской форме реконструктора. В фильме, правда, Алексеем Анатольевичем ровно наоборот звали атамана Парамонова, а не кандидата, но жизнь не всегда должна следовать за искусством буквально
Проблема, которую поставил на наше обсуждение Навальный, публично заявив о том, что готов дебатировать с Гиркиным, - не такая плоская и не такая ясная, как кажется в первую минуту.
Есть очень большое искушение начать и тут же закончить обсуждение, просто сказав, что Гиркин - никакой не националист, а бандит и убийца. Он сам убивал, других звал убивать, радовался, когда убийцы под его водительством убивали легко и много, публично гордился результатами этого массового убийства.
На днях "защитник" всех угнетенных дальнобойщиков и по совместительству подельник мега-вора Браудера, Алексей Навальный опубликовал у себя на сайте манифест, который сам же назвал "замечательным". То есть выразил свой "одобрямс" с положениями манифеста. Манифест, который мы разберем чуть позже, принадлежит перу "январистов", то бишь Стрелкову, Просвирнину, Крылову сотоварищи. Это означает, что Навальный в каком-то смысле солидаризуется с "Комитетом 25 января", который отныне называется ажно "Общерусское Национальное Движение под руководством Игоря Стрелкова". Если вы думаете, что я преувеличиваю, то Просвирнин этому сближению Навального и ОНД безумно рад. Дескать какого монстра российской политики охмурили!!! Ай да мы.