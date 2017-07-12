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Дебаты Навальный - Стрелков <код для ЖЖ>
Дебаты Навальный - Стрелков
Алексей Навальный и Игорь Стрелков (Гиркин) договорились о проведении в ближайшее время политических дебатов. Блогеры обсуждают, этично ли проводить такие дебаты, а также, нужны ли они Навальному?
Создан: 12.07.2017 13:28, обновлен: 12.07.2017 14:03
Просмотров: 731
Теги:
12 июля
в общем, какой НУЭР, такой и навоз.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.goryunov/blogMaxim Goryunov
12.07. 14:02
британский антрополог сэр Эванс-Притчард, изучавший племя скотоводов НУЭР в Южном Судане, чтобы войти в контакт, целый год мазался коровьим навозом. без навоза НУЭР с ним не разговаривали.
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Заявление Алексея Навального о намерении провести дебаты со Стрелковым само по себе ничего плохого не означает.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.davidis/blogСергей Давидис
12.07. 13:56
Заявление Алексея Навального о намерении провести дебаты со Стрелковым само по себе ничего плохого не означает. Речь о дебатах, т.е. споре носителей разных позиций, а не о братании и какой-то поддержке Стрелкову со стороны Навального.
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Дебатировать с Гиркиным-Стрелковым должен только прокурорссылка на данный пост
http://echo.msk.ru/blog/boris_vis/blogboris_vis
12.07. 13:53
К «грызунам», пожеланиям «депортировать всех грузин», оскорблениям в адрес Сергея Адамовича Ковалева, «Русским маршам», «Крым не бутерброд» и обещанию дать Путину гарантии неприкосновенности после ухода с поста президента, у Алексея Навального добавилось еще и намерение провести дебаты с Гиркиным-Стрелковым.
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Я не раздрая ради. Просто интересно. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.volna/blogAndrey Volna
12.07. 13:51
Я не раздрая ради. Просто интересно. Почему украинским националистом быть можно. И хорошо даже. Почему националистом крымскотатарским быть можно и нужно. Я даже вопросы не ставлю. Для меня ответ очевиден. Конечно, можно. И очень важно это, между прочим. Правильные люди на правом фланге политического спектра.
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И если с этим можно разговаривать только в Гааге, то с теми - не иначе как в Нюрнберге.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aashmelev/blogАлександр Шмелев
12.07. 13:51
Ну, и по сути. Мне абсолютно антипатичен и человек по фамилии Гиркин, и его медийная ипостась "Стрелков". Однако ваша реакция меня поражает. Такое чувство, будто вы действительно верите в рассказанную вам сказку о том, как ничем не примечательный алкоголик нашел в кустах неограниченные наборы самых современных вооружений и, собрав целую банду отборных головорезов, ломанулся через кучу границ разжигать войну.
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Про Навальный VS Гиркин...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
12.07. 13:49
Про Навальный VS Гиркин... Не уверен, что такой формат их общения интересен... Вряд ли какому-нибудь здравому человеку важна позиция Гиркина по любому вопросу... А вот расспросить его можно о многом, если он, разумеется, согласится откровенно отвечать... Например, если бы Навальный брал интервью у Гиркина, это было бы интереснее... Позицию же самого Навального по всему спектру проблем лучше выяснять не таким экзотическим способом. Не через Гиркина...
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Дебаты Навального с Гиркиным – это, конечно, абсолютный «День выборов». ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.dbar/blogMaxim Dbar
12.07. 13:41
Дебаты Навального с Гиркиным – это, конечно, абсолютный «День выборов». Ну, когда казаки врываются на теплоход и требуют отменить агитационный концерт. Я надеюсь, Гиркин так и придет на дебаты в белогвардейской форме реконструктора. В фильме, правда, Алексеем Анатольевичем ровно наоборот звали атамана Парамонова, а не кандидата, но жизнь не всегда должна следовать за искусством буквально
Други мои, вот в чем вопрос: почему дебаты Навальный-Гиркин - это хорошо, а эфир центрального канала плохо?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.shavshukova/blogNatalia Shavshukova
12.07. 13:41
Други мои, вот в чем вопрос: почему дебаты Навальный-Гиркин - это хорошо, а эфир центрального канала плохо?
Гипотетические дебаты Навальный vs.Стрелков и их возможные последствияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007811864378blogValery Solovei
12.07. 13:39
Гипотетические дебаты Навальный vs.Стрелков и их возможные последствия
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Есть очень большое искушение начать и тут же закончить обсуждение, просто сказав, что Гиркин - никакой не националист, а бандит и убийца. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/blogSerguei Parkhomenko
12.07. 13:38
Проблема, которую поставил на наше обсуждение Навальный, публично заявив о том, что готов дебатировать с Гиркиным, - не такая плоская и не такая ясная, как кажется в первую минуту. Есть очень большое искушение начать и тут же закончить обсуждение, просто сказав, что Гиркин - никакой не националист, а бандит и убийца. Он сам убивал, других звал убивать, радовался, когда убийцы под его водительством убивали легко и много, публично гордился результатами этого массового убийства.
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Политические уравнения. Навальный+Стрелков=?ссылка на данный пост
http://mkarev.livejournal.com/blogmkarev
12.07. 13:37
    На днях "защитник" всех угнетенных дальнобойщиков и по совместительству подельник мега-вора Браудера, Алексей Навальный опубликовал у себя на сайте манифест, который сам же назвал "замечательным". То есть выразил свой "одобрямс" с положениями манифеста. Манифест, который мы разберем чуть позже, принадлежит перу "январистов", то бишь Стрелкову, Просвирнину, Крылову сотоварищи. Это означает, что Навальный в каком-то смысле солидаризуется с "Комитетом 25 января", который отныне называется ажно "Общерусское Национальное Движение под руководством Игоря Стрелкова". Если вы думаете, что я преувеличиваю, то Просвирнин этому сближению Навального и ОНД безумно рад. Дескать какого монстра российской политики охмурили!!! Ай да мы.
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