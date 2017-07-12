Проблема, которую поставил на наше обсуждение Навальный, публично заявив о том, что готов дебатировать с Гиркиным, - не такая плоская и не такая ясная, как кажется в первую минуту. Есть очень большое искушение начать и тут же закончить обсуждение, просто сказав, что Гиркин - никакой не националист, а бандит и убийца. Он сам убивал, других звал убивать, радовался, когда убийцы под его водительством убивали легко и много, публично гордился результатами этого массового убийства. развернуть>>