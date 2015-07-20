И последнее про Поклонскую. Вот интервью уже после избрания в Госдуму, где она говорит, что муж есть. Все просто же. Ну в разводе - так в разводе, тогда не надо просто врать. Если обвенчалась без штампа в паспорте, то, как прокурор, должна быть более точна в юридических терминах(на суде, если что, это назовут в лучшем случае "гражданским браком"), плюс это выглядит крайне некрасиво с точки зрения прозрачности доходов и имущества(мы же все знаем про разводы чиновников, да?). развернуть>>