И последнее про Поклонскую. Вот интервью уже после избрания в Госдуму, где она говорит, что муж есть.
Все просто же.
Ну в разводе - так в разводе, тогда не надо просто врать.
Если обвенчалась без штампа в паспорте, то, как прокурор, должна быть более точна в юридических терминах(на суде, если что, это назовут в лучшем случае "гражданским браком"), плюс это выглядит крайне некрасиво с точки зрения прозрачности доходов и имущества(мы же все знаем про разводы чиновников, да?).
По поводу Поклонской хочу сказать. Такое впечатление, что некоторое количество мужчин в России тупо подрачивает на нее - иначе сложно объяснить, откуда это буйное желание ее отмазывать от очевидной глупости. Блондинки - это прекрасно, но вот конкретна эта как-то совсем не идеал ведь. Что они в ней находят,никак не пойму.
Присоединюсь я, пожалуй, к "травле" (вроде так сейчас говорят?) прокурора-депутата-няши Поклонской, которая давеча приписала слова грибоедовского героя Суворову. Уровень грамотности для российской власти стандартный - вспомнить хотя бы того губернатора, у которого Иван Грозный в Петербург ездил. Но Поклонская омерзительна как-то особенно сильно - почему? Потому что Поклонская - это пример не только невежества, но и самодовольного лицемерия.
Поклонскую возят мордой по столу. Не только всякие там Навальные, нацпредатели и фейсбучная образованная общественность, но и кремлевские СМИ (Лента.вру, Газета.вру и т.п.) Музей Суворова публично приглашает Крым-няшу ознакомиться с их экспозицией, столичный театр публично приглашает Поклонскую на постановку «Горе от ума». Глумятся, стебутся все.
ну ладно уж, напишу про Поклонскую.
так вот. Первый и главный вопрос, который мы все должны себе задать - что нам делать с образованием, чтоб такого позорища больше не было? она ведь получала не украинское, а ещё хваленое советское образование (ну не сразу же оно развалилось, на нашу долю - учившихся в 90-е хватило).
В ситуации с Поклонской меня удивляет вот что.
Неужели во всей фракции ЕР не нашлось ни одного человека- да ладно фракция - среди всех ее знакомых не нашлось человека, который набрал бы(в идеале пару дней назад) ее номер и сказал бы: "Наташа, ты выставляешь на посмешище себя и парламент. Не давай интервью, не выступай публично. Присматривайся. Бери хорошего консультанта".
Печально не то, что не самый последний депутат Госдумы Поклонская приписала Суворову слова Чацкого. Незнание Грибоедова не так уж катастрофично, давайте признаем. Тем более, образование она получала на Украине, а там ведь могли «Горе от ума» и вовсе не читать.
Деградация выглядит так. Несколько лет назад мы смеялись над студенткой ПТУ, которая двух слов связать не могла. Сегодня хихикаем над депутатом Госдумы, которая путает Суворова с Грибоедовым. И её, блин, все оскорбляет.
Кокорин не знает, кто "Муму" написал, но не депутат. Поклонская путает Чацкого с Суворовым, потому что о Чацком впервые услышала, но депутат.
И пусть будет депутатом. Все слои населения должны быть в Думе представлены. И Кокорин тоже.
Вот все смеются над Поклонской. Ну или не смеются, а негодуют. Все такие серьезные, прямо. Фильм она собирается проверить и запретить. Как будто это ее искренние взгляды! Человек спокойно работал в украинской прокуратуре, а не бандеровцев с автоматом отстреливал в крымских горах.
а хорошая история с депутатом Поклонской и новым фильмом. Тут открываются гигантские возможности для депутатской деятельности. Вот, допустим, я узнал, что писатель Н. начал писать роман (на материале деревенской жизни 30-х гг.). Можно сразу требовать проверки, сразу депутатский запрос в органы. Или, допустим, вот композитор Д. собирается написать сюиту и в интервью сказал, что внутренняя ее тема "французская революция". Здесь же возможно явное искажение истории! Надо инициировать письмо общественности и депутатский запрос в прокуратуру. А вот эти певцы? Вот, скажем, концерт Макаревича в Кельне. Пока неизвестно, что он там будет петь. Но это как раз и повод для запроса - пусть прокуратура выяснит, какой там репертуар...
А вот интересно, как это работает? Ты прокурор в диком южном регионе, царь и бог, можешь жить во дворце и брать миллионные взятки. Кругом море, друзья и родственники. Потом раз, и тебя перемещают в московскую зиму, сажают в Госдуме в маленький кабинет возле туалета и поручают тебе амплуа новой Яровой, то есть безумной псевдоконсерваторши. Как на это можно согласиться? Это должно быть что-то, что перевешивает прокурорство, или какой-то жестокий обман, типа посиди пока, а потом преемницей будешь. Ну или выбора просто нет, делай что тебе говорят и все.
Если верить словам «няш-мяш прокурора» Натальи Поклонской, я – золотая молодежь и подстраиваюсь под западную культуру. "Они под прозападную культуру подстраиваются, хот-доги жрут с кетчупами, чипсы едят!", - сказала госпожа прокурор.
Я считаю, что пусть. Госдуру нашу, с жуликами, отравителями, догхантерами, психопатами, уже в принципе испортить невозможно. А вот откровенную садистку с поста прокурора нужно убирать как можно скорее.
Некоторое время назад по просторам нашей многострадальной бологосферы кочевала группа лучезарных ебанашек с примерно такими заявлениями:
"Как же вы не понимаете! Вот например Крым. Там живут свободные люди, сознательные русские, совершенно непривычные к кремлевской тирании.
"Известия" пишут, что, мол, Поклонская в 2016 году станет депутатом Госдумы от "Единой России" http://izvestia.ru/news/588963. Источник - близкий к АП, то есть неизвестно кто. При этом собственный комментарий прокурорши отсутствует. Значит, это не ее желание.