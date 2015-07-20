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Посты по теме
Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил Сам Бог
Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил Сам Бог
blogpoklonskaya-nv
3.11 21:10 |  число просмотров 1843
В 1612 году наши предки, люди самых разных сословий, разной веры, национальностей объединившись, спасли святую Русь, и завещали нам - потомкам беречь и укреплять ее
 
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Поклонская говорит
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Няш-мяш в парламенте <код для ЖЖ>
Няш-мяш в парламенте

В декларации о доходах православного депутата Натальи Поклонской не обнаружилось мужа, о котором она упоминала в нескольких интервью. В соцсетях обсуждают казус
Создан: 20.07.2015 10:34, обновлен: 17.04.2017 21:15
Просмотров: 8974
Теги:
16 апреля
напомню, дама возглавляет комиссию по проверке депутатских доходовссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
16.04. 23:13
И последнее про Поклонскую. Вот интервью уже после избрания в Госдуму, где она говорит, что муж есть. Все просто же. Ну в разводе - так в разводе, тогда не надо просто врать. Если обвенчалась без штампа в паспорте, то, как прокурор, должна быть более точна в юридических терминах(на суде, если что, это назовут в лучшем случае "гражданским браком"), плюс это выглядит крайне некрасиво с точки зрения прозрачности доходов и имущества(мы же все знаем про разводы чиновников, да?).
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8 ноября
откуда это буйное желание ее отмазывать от очевидной глупостиссылка на данный пост
https://telegram.me/fyodork/blogfyodork
08.11. 13:59
По поводу Поклонской хочу сказать. Такое впечатление, что некоторое количество мужчин в России тупо подрачивает на нее - иначе сложно объяснить, откуда это буйное желание ее отмазывать от очевидной глупости. Блондинки - это прекрасно, но вот конкретна эта как-то совсем не идеал ведь. Что они в ней находят,никак не пойму.
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7 ноября
Присоединюсь я, пожалуй, к "травле"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/michael.pojarskyblogMichael Pojarsky
07.11. 18:01
 Присоединюсь я, пожалуй, к "травле" (вроде так сейчас говорят?) прокурора-депутата-няши Поклонской, которая давеча приписала слова грибоедовского героя Суворову. Уровень грамотности для российской власти стандартный - вспомнить хотя бы того губернатора, у которого Иван Грозный в Петербург ездил. Но Поклонская омерзительна как-то особенно сильно - почему? Потому что Поклонская - это пример не только невежества, но и самодовольного лицемерия.
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Поклонскую возят мордой по столуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ivan.simockin/blogИван Симочкин
07.11. 14:47
 Поклонскую возят мордой по столу. Не только всякие там Навальные, нацпредатели и фейсбучная образованная общественность, но и кремлевские СМИ (Лента.вру, Газета.вру и т.п.) Музей Суворова публично приглашает Крым-няшу ознакомиться с их экспозицией, столичный театр публично приглашает Поклонскую на постановку «Горе от ума». Глумятся, стебутся все.
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Первый и главный вопрос, который мы все должны себе задать - что нам делать с образованием, чтоб такого позорища больше не было?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.shavshukova/blogNatalia Shavshukova
07.11. 00:03
ну ладно уж, напишу про Поклонскую. так вот. Первый и главный вопрос, который мы все должны себе задать - что нам делать с образованием, чтоб такого позорища больше не было? она ведь получала не украинское, а ещё хваленое советское образование (ну не сразу же оно развалилось, на нашу долю - учившихся в 90-е хватило).
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6 ноября
казус Поклонской -это показатель культурного слома в новой российской элитессылка на данный пост
https://telegram.me/russica/blogrussica
06.11. 22:41
Будем считать, что казус Поклонской -это показатель культурного слома в новой российской элите. Да и наверное в обществе.
В ситуации с Поклонской меня удивляет вот чтоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
06.11. 17:33
В ситуации с Поклонской меня удивляет вот что. Неужели во всей фракции ЕР не нашлось ни одного человека- да ладно фракция - среди всех ее знакомых не нашлось человека, который набрал бы(в идеале пару дней назад) ее номер и сказал бы: "Наташа, ты выставляешь на посмешище себя и парламент. Не давай интервью, не выступай публично. Присматривайся. Бери хорошего консультанта".
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Печально, что Поклонская и такие как она, не будучи сами до конца убежденными в своих знаниях, всегда вещают уверенно и безапелляционноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/drugayaryazan/blogСергей Ежов
06.11. 16:30
Печально не то, что не самый последний депутат Госдумы Поклонская приписала Суворову слова Чацкого. Незнание Грибоедова не так уж катастрофично, давайте признаем. Тем более, образование она получала на Украине, а там ведь могли «Горе от ума» и вовсе не читать.
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А чего так ополчились на Поклонскую? Вы ведь за нее не голосовалиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001913832989www.facebook.com
06.11. 16:12
А чего так ополчились на Поклонскую? Вы ведь за нее не голосовали. А для тех, кто голосовал - что Лермонтов, что Грибоедов, что Суворов, что Николай, все едино. Не суетитесь.
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Депутатский статус человека, который путает Суворова с Грибоедовым, оскорбляет моё чувство верующего в российский парламентаризмссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
06.11. 15:58
Депутатский статус человека, который путает Суворова с Грибоедовым, оскорбляет моё чувство верующего в российский парламентаризм и национальную демократию.
Несколько лет назад мы смеялись над студенткой ПТУ, которая двух слов связать не могла. Сегодня хихикаем над депутатом Госдумыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexandra.garmazhapovablogAlexandra Garmazhapova
06.11. 15:48
Деградация выглядит так. Несколько лет назад мы смеялись над студенткой ПТУ, которая двух слов связать не могла. Сегодня хихикаем над депутатом Госдумы, которая путает Суворова с Грибоедовым. И её, блин, все оскорбляет.
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Поклонская путает Чацкого с Суворовым, потому что о Чацком впервые услышалассылка на данный пост
https://www.facebook.com/MarinaYudenich/blogМарина Юденич
06.11. 15:17
Кокорин не знает, кто "Муму" написал, но не депутат. Поклонская путает Чацкого с Суворовым, потому что о Чацком впервые услышала, но депутат. И пусть будет депутатом. Все слои населения должны быть в Думе представлены. И Кокорин тоже.
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Печальноссылка на данный пост
https://twitter.com/VRSoloviev/blogVladimir Soloviev
06.11. 13:21
Печально.

https://twitter.com/A_Gasparyan/status/795208910311460864
ваша Няша - судя по всему - про Чацкого услышала впервыессылка на данный пост
https://www.facebook.com/MarinaYudenich/blogМарина Юденич
06.11. 11:21
Обнимемся, други. Не станет прятать слёз. И Нина пусть плачет с нами. "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской"
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3 ноября
Очень хорошее позиционирование с точки зрения политтехнологииссылка на данный пост
https://telegram.me/smirnovmz/blogsmirnovmz
03.11. 11:30
Вот все смеются над Поклонской. Ну или не смеются, а негодуют. Все такие серьезные, прямо. Фильм она собирается проверить и запретить. Как будто это ее искренние взгляды! Человек спокойно работал в украинской прокуратуре, а не бандеровцев с автоматом отстреливал в крымских горах.
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а хорошая история с депутатом Поклонской и новым фильмомссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
03.11. 02:16
а хорошая история с депутатом Поклонской и новым фильмом. Тут открываются гигантские возможности для депутатской деятельности. Вот, допустим, я узнал, что писатель Н. начал писать роман (на материале деревенской жизни 30-х гг.). Можно сразу требовать проверки, сразу депутатский запрос в органы. Или, допустим, вот композитор Д. собирается написать сюиту и в интервью сказал, что внутренняя ее тема "французская революция". Здесь же возможно явное искажение истории! Надо инициировать письмо общественности и депутатский запрос в прокуратуру. А вот эти певцы? Вот, скажем, концерт Макаревича в Кельне. Пока неизвестно, что он там будет петь. Но это как раз и повод для запроса - пусть прокуратура выяснит, какой там репертуар...
2 ноября
Это должно быть что-то, что перевешивает прокурорствоссылка на данный пост
https://telegram.me/kashinguru/blogkashinguru
02.11. 17:43
А вот интересно, как это работает? Ты прокурор в диком южном регионе, царь и бог, можешь жить во дворце и брать миллионные взятки. Кругом море, друзья и родственники. Потом раз, и тебя перемещают в московскую зиму, сажают в Госдуме в маленький кабинет возле туалета и поручают тебе амплуа новой Яровой, то есть безумной псевдоконсерваторши. Как на это можно согласиться? Это должно быть что-то, что перевешивает прокурорство, или какой-то жестокий обман, типа посиди пока, а потом преемницей будешь. Ну или выбора просто нет, делай что тебе говорят и все.
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Поклонская подхватывает знамя Мизулинойссылка на данный пост
https://telegram.me/ekvinokurova/blogekvinokurova
02.11. 14:24
Поклонская подхватывает знамя Мизулиной. Не лучшее позиционирование, так как она недооценивает степень усталости всех и вся от "православного активизма".
28 октября
Только чтобы дать Наталье Поклонской возможность высказываться публично по максимально широкому спектру тем, стоило затевать тн парламентские выборыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ivanfdavydov/blogИван Давыдов
28.10. 22:16
Господи, какая она все-таки отличная. Только чтобы дать Наталье Поклонской возможность высказываться публично по максимально широкому спектру тем, стоило затевать тн парламентские выборы.
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Поклонская не знает, чем питается золотая молодежьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
28.10. 10:14
Если верить словам «няш-мяш прокурора» Натальи Поклонской, я – золотая молодежь и подстраиваюсь под западную культуру. "Они под прозападную культуру подстраиваются, хот-доги жрут с кетчупами, чипсы едят!", - сказала госпожа прокурор.
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25 октября
Наша красавица начинает, наконец, поставлять лулзыссылка на данный пост
https://twitter.com/kononenkome/blogkononenkome
25.10. 19:13
Наша красавица начинает, наконец, поставлять лулзы, как ждали. НЕ ЕШЬ АНАНАС, ЖРИ ХОТ-ДОГ!
20 июля
Госдуру нашу, с жуликами, отравителями, догхантерами, психопатами, уже в принципе испортить невозможноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/olga.gorelik.9/blogOlga Gorelik
20.07. 11:45
Я считаю, что пусть. Госдуру нашу, с жуликами, отравителями, догхантерами, психопатами, уже в принципе испортить невозможно. А вот откровенную садистку с поста прокурора нужно убирать как можно скорее.
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вполне может занять место в первой тройкессылка на данный пост
https://www.facebook.com/podosokorskiyblogНиколай Подосокорский
20.07. 10:33
По информации «Извес­тий», прокурор Крыма Наталья Поклонская в 2016 году скорее всего займет место депутата Госдумы от партии «Единая Россия». http://izvestia.ru/news/588963
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Очень здорово и прекрасноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
20.07. 09:46
Некоторое время назад по просторам нашей многострадальной бологосферы кочевала группа лучезарных ебанашек с примерно такими заявлениями: "Как же вы не понимаете! Вот например Крым. Там живут свободные люди, сознательные русские, совершенно непривычные к кремлевской тирании.
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Соблазнение Поклонскойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.aksenov.90blogSergey Aksenov
20.07. 05:05
"Известия" пишут, что, мол, Поклонская в 2016 году станет депутатом Госдумы от "Единой России" http://izvestia.ru/news/588963. Источник - близкий к АП, то есть неизвестно кто. При этом собственный комментарий прокурорши отсутствует. Значит, это не ее желание.
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    Поклонская путает Суворова с Грибоедовым
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    " Вытащили девку из глубокого Крыма, и зря это сделали. Всем стала видна глубина её мудрости. "
    5.11
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