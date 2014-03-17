Трамп подписал закон про санкции против России (а также Ирана и С. Кореи). Закон называется Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, то есть Россия официально названа врагом и вписана в "ось". Такое вот печальное завершение попыток снять санкции и снова подружиться с Америкой, перехитрив ее. И санкции - плохо, и эффект от них на общую ситуацию печален. Вряд ли будут какие-то мгновенные ужасные последствия - для всего нужно время. Но вот одно парадоксальное последствие очевидно уже сейчас: у Трампа по отношению к России руки связаны, а у Путина по отношению к США - нет. И хотя РФ может гораздо меньше, непредсказуемость и всякие странные вещи, которые РФ может, наверняка разбудят креативность Кремля. Впрочем, простым гражданам-то от этой креативности - ничего, только городость будет развернуть>>