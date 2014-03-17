Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России. БЛогеры констатируют: ожидаемого при новом президенте США потепления в отношениях России и США не случилось.
Трамп подписал закон про санкции против России (а также Ирана и С. Кореи). Закон называется Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, то есть Россия официально названа врагом и вписана в "ось". Такое вот печальное завершение попыток снять санкции и снова подружиться с Америкой, перехитрив ее. И санкции - плохо, и эффект от них на общую ситуацию печален. Вряд ли будут какие-то мгновенные ужасные последствия - для всего нужно время. Но вот одно парадоксальное последствие очевидно уже сейчас: у Трампа по отношению к России руки связаны, а у Путина по отношению к США - нет. И хотя РФ может гораздо меньше, непредсказуемость и всякие странные вещи, которые РФ может, наверняка разбудят креативность Кремля. Впрочем, простым гражданам-то от этой креативности - ничего, только городость будет
А вот ещё говорят, что иностранные посольства должны отчитываться перед УПДК МИД о количестве нанятых на работу россиян. Но есть нюанс - только о тех, которые работают с людьми, в консульствах, на телефоне и так далее. К водителям и прочим технарям это не относится. Должны отчитываться, но далеко не все это делают, да и сотрудника может нанимать не само посольство, а субподрядчик, поэтому и точные данные так сложно найти, и утаить нанятых есть масса возможностей.
Мне в истории с нашим ответом на американские санкции видится слабый повод для оптимизма.
В прошлый раз за американские санкции решили массово наказать граждан России(в связи с чем я который год лишена любимого лососевого творожного сыра Miree).
Вчера Конгресс США подавляющим большинством голосов принял новый закон о санкциях. Если Трамп его подпишет, то это будут самые существенные дополнения к санкциям против РФ с момента их введения в 2014 году.
Кобзон это очень интересный феномен. В том плане, что человеку должно быть все по фигу, у него регалии, репутация, главный голос СССР. Но человек просто превратился в посмешище, люди обсуждают его парик и брови, ЕС запретил ему въезд на свою территорию, что опять же стало поводом для шуток. По количеству фотожаб Кобзон уже догнал Петросяна вместе со всей этой якобы юмористической братией. А ведь реально он детей из "Норд-Оста" выводил. Но кому оно сейчас интересно... Мы видим пример того, как в одночасье можно просрать свою репутацию.
Но вообще, человек, который голосует за закон Димы Яковлева, вот он и есть настоящий русофоб. То есть тот, чьи действия направлены на истребление русского народа. Так что Иосиф Давыдовыч может расслабиться и быть доволен - его воля по ограничению на выезд из страны русофобов исполняется.
И да, пожелаем товарищу Кобзону наикрепчайшего здоровья от российской медицины! Салют!
Кобзон? Да он же давно и вовсе не человек. Во всяком случае в 2003 году им он точно не был. Если вблизи посмотреть. Мы были на 300-летии Петрозаводска в 2003 году (за освещение этого дела я даже лауреатом очередного СеЗаМа стала) и оказались с этим кабздохом в одной гостинице. Шел он нам навстречу по лестнице, кукла не кукла, манекен не манекен и глаза пустые. "Слушай, он же не человек!" - в ужасе воскликнул Шаву. И я согласилась. Не человек. Глаза жуткие. Ну, на той лестнице он думал, что на него не смотрят.
Вот сейчас вспомнили об этом и вспомнили еще более давнее. Как-то 1 апреля в 1990-е годы Шаву с утра решил разыграть одного нашего друга и позвонил ему с утра с сообщением, что российский десант высадился в Крыму. Тот спросонок отреагировал на автомате: "Ну, Рашке п...ц". Ну и вот.
Когда министр культуры Мединский (уже смешно) заявляет, что на Западе нет артистов уровня Кобзона, сразу вспоминается анекдот моей юности – о том, что Джон Леннон заболел манией величия и вообразил себя Кобзоном.
И да, министров уровня Мединского на Западе тоже нет.
Так мне никто и нё ответил, за что Кобзона "отлучили".
Я считаю это ошибочное решение. Даже если там что-то есть что я не знаю - то, что я знаю - важнее. Он поддержал ДНР. Я безусловно в шоке от его позиции, но мало ли от чего мы все в шоке. Зачем артиста равнять с чиновниками ответственными за бойню.
Вы меня уж простите, но я никак не могу успокоиться от успеха закобзонивания Кобзона. Пол года работы и мы добились таки! Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас и принимал участие в закобзонивании. Только вместе, мы можем остановить путинойдов.
Завтра отдельным постом расскажу о закобзоненной масленице в Лондоне.
В общем очень рад!!! За это надо выпить Смайлик «smile»
Вот это вот какая-то поразительная, клиническая стыдобища. Когда Кобзон говорит, что теперь он не сможет ездить к детям, которые в Америке и в Испании. Когда Валерия судится с Латвией, потому что ее туда не пускают.
Я совсем потерял веру в людей. Даже прямо грустно знало. Я верил в то, что Кобзон патриот, уж в нем не сомневался. А он лечится у буржуев, тьфу ты. Как с этим жить? Ну ничего, теперь буржуи его не пускают, хоть теперь будет на кого равняться.