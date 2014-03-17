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Какие они нам, к чертовой матери, сограждане?
Какие они нам, к чертовой матери, сограждане?
blogNavalny
1.08 10:56 |  число просмотров 2746
"Продажа" ключевых активов Тимченко в марте-апреле 2014 года была, как и можно было предположить, фиктивной. Аналогичная история с Борисом Ротенбергом, который тоже пытался "обмануть систему", но не с помощью партнеров, а с помощью сына
 
Санкции не отменили
Санкции не отменили
blogКох Альфред
31.07 13:05 |  число просмотров 7906
Более того: еще шесть государств к ним присоединились. Доступ России на рынок капиталов и рынок высоких технологий - закрыт. А тем временем ВВП на душу населения Казахстана уже выше российского...
 
Крушение основ!
Крушение основ!
blogДмитрий Грозный
18.03 10:26 |  число просмотров 3536
Татьяна Навка, если верить СМИ - супруга пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, радуется возвращению продукции финской компании Valio
 
Поразительная, клиническая стыдобища
Поразительная, клиническая стыдобища
blogMaxim Kononenko
16.02 19:17 |  число просмотров 5106
Кобзон говорит, что теперь он не сможет ездить к детям, которые в Америке и в Испании. Валерия судится с Латвией, потому что ее туда не пускают
 
Каждое твое высказывание и есть политика
Каждое твое высказывание и есть политика
blogАндрей Архангельский
4.08 14:03 |  число просмотров 3782
Украина собирается объявить невъездными то ли 500, то ли 100 деятелей российской культуры, которые подписали мартовское письмо-одобрение действий Путина
 
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5 прекрасных мест в России, где можно отдохнуть отсанкционированному чиновнику
23.03 11:45 | число просмотров 1717
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Конгресс США единогласно поддержал ужесточение санкций против России
Конгресс США единогласно поддержал ужесточение санкций против России
23.09 09:58 |  число просмотров 3544
Нижняя палата конгресса США приняла закон о поддержке Украины, который предусматривает ужесточение санкций против России
 
В российском МИД не поняли причин введения новых санкций со стороны США
В российском МИД не поняли причин введения новых санкций со стороны США
26.11 12:24 |  число просмотров 4758
МИД России считает противозаконным расширение санкций США по Сирии, которое затронуло главу FIDE Кирсана Илюмжинова и связанный с ним банк
 
Ротенберги перестали быть богатейшей семьей России
Ротенберги перестали быть богатейшей семьей России
20.08 10:23 |  число просмотров 2888
По оценке Forbes, совокупное состояние Аркадия, Бориса и Игоря Ротенбергов за год сократилось до $2,95 млрд
 
Новый санкционный список США
Новый санкционный список США
31.07 12:18 |  число просмотров 3450
Министерство финансов США опубликовало новый список лиц и организаций, попадающих под американские санкции
 
Россию поставили перед трудными выборами
Россию поставили перед трудными выборами
Елена Черненко
30.10 15:09 |  число просмотров 1320
Если Москва признает голосование в Донбассе, ЕС готов ужесточить санкции
 
ВЭБ объявляет распродажу
ВЭБ объявляет распродажу
Елена Киселева, Денис Скоробогатько, Владимир Дзагуто
23.09 12:03 |  число просмотров 1289
Сегодня может быть поставлена точка в дискуссии о мерах господдержки Внешэкономбанка (ВЭБ), попавшего под санкции США и ЕС. Уже в 2015 году госкорпорации нужно 340 млрд руб., но денег в бюджете нет
 
Есть ли у Путина стратегия выхода из конфликта с западом и можно ли перевернуть страницу
Есть ли у Путина стратегия выхода из конфликта с западом и можно ли перевернуть страницу
Татьяна Становая
31.07 11:21 |  число просмотров 1528
Новые санкции, сжимающееся вокруг Донецка кольцо, бегство капиталов, катастрофический обвал доверия Путину в мире и его демонизация – все это создает впечатление, что президент России загнан в угол
 
США ввели санкции против ВТБ, Банка Москвы и РСХБ
США ввели санкции против ВТБ, Банка Москвы и РСХБ
Михаил Оверченко, Наталья Райбман
30.07 10:37 |  число просмотров 1478
Барак Обама объяснил новые меры тем, что Россия не изменила политику в отношении Украины; отсечение российских банков от основных источников финансирования сильно ударит по экономике, считают эксперты
 
США добавили в санкционный список Роснефть, ВЭБ, Новатэк и Газпромбанк
США добавили в санкционный список Роснефть, ВЭБ, Новатэк и Газпромбанк
Михаил Оверченко, Екатерина Кравченко, Александр Поливанов, Михаил Серов, Людмила Климентьева
17.07 10:34 |  число просмотров 2667
С ними можно будет сотрудничать, но они не смогут получить из США долгового и акционерного финансирования; Евросоюз, похоже, не готов на секторальные санкции, но сильно ограничит сотрудничество с Россией
 
В ЕС составили новый "черный список" граждан РФ
В ЕС составили новый "черный список" граждан РФ
Редакция
9.04 11:38 |  число просмотров 1267
Всего на пяти страницах "неисчерпывающего списка российских лиц и организаций", перечислены 107 человек - едва ли не все высшее политическое руководство
 
Санкции против людей Путина: в ожидании первого предательства
Санкции против людей Путина: в ожидании первого предательства
Олег Кашин
24.03 12:34 |  число просмотров 2262
Даже если вилла в Сочи будет украшена бриллиантами по периметру крыши, виллу в Ницце она не заменит. Вилла в Ницце нужна, чтобы в ней, если что, можно было укрыться от гостей из Следственного комитета
 
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Как остановить войну
Как остановить войну
20.03 14:14 | число просмотров 2256
blogИгорь Эйдман
Санкции Евросоюза и США против некоторых российских чиновников демонстрируют полное непонимание того, как устроена коррупционная система власти в России. Ну, какой смысл вводить санкции, например, против Матвиенко, не введя их против ее сына-миллиардера?
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Президент Трамп
Президент Трамп
27.01 12:41 | число просмотров 3078 число постов 16
Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США. Аккаунт @POTUS обнулился, его тут же зафолловили несколько миллионов человек. Инаугурация вновь взволновала блогеров, только успокоившихся после избрания эксцентричного миллиардера
 
Субъект Федерации
Субъект Федерации
19.05 15:10 | число просмотров 61264 число постов 321
Крым возвращается к мирной жизни, но уже в составе России
 
Дело Магнитского
Дело Магнитского
3.04 13:15 | число просмотров 90944 число постов 202
Европарламент 2 апреля принял свой "список Магнитского". Под санкции могут попасть 32 человека, причастных к делу Магнитского
 
Банановая история
Банановая история
15.02 11:47 | число просмотров 9204 число постов 27
Ирина Роднина внезапно извинилась за публикацию расистского коллажа на Обаму. Уточнив, что твиттер был взломан хакерами. Блогеры связывают прозрение спортсменки и депутата от Единой России с необходимость продлевать американскую визу
 
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Санкции от Трампа <код для ЖЖ>
Санкции от Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России. БЛогеры констатируют: ожидаемого при новом президенте США потепления в отношениях России и США не случилось.
Создан: 17.03.2014 18:07, обновлен: 04.08.2017 13:43
Просмотров: 37471
Теги:
2 августа
печальное завершение попыток снять санкции и снова подружиться с Америкойссылка на данный пост
https://t.me/trudolubov/blogtrudolubov
02.08. 18:45
Трамп подписал закон про санкции против России (а также Ирана и С. Кореи). Закон называется Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, то есть Россия официально названа врагом и вписана в "ось". Такое вот печальное завершение попыток снять санкции и снова подружиться с Америкой, перехитрив ее. И санкции - плохо, и эффект от них на общую ситуацию печален. Вряд ли будут какие-то мгновенные ужасные последствия - для всего нужно время. Но вот одно парадоксальное последствие очевидно уже сейчас: у Трампа по отношению к России руки связаны, а у Путина по отношению к США - нет. И хотя РФ может гораздо меньше, непредсказуемость и всякие странные вещи, которые РФ может, наверняка разбудят креативность Кремля. Впрочем, простым гражданам-то от этой креативности - ничего, только городость будет
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1 августа
американцам не надо никаких дипломатов высылать - достаточно показательно уволить пару сотен секретарш и охранников из консульствссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kovalever/www.facebook.com
01.08. 15:40
А вот ещё говорят, что иностранные посольства должны отчитываться перед УПДК МИД о количестве нанятых на работу россиян. Но есть нюанс - только о тех, которые работают с людьми, в консульствах, на телефоне и так далее. К водителям и прочим технарям это не относится. Должны отчитываться, но далеко не все это делают, да и сотрудника может нанимать не само посольство, а субподрядчик, поэтому и точные данные так сложно найти, и утаить нанятых есть масса возможностей.
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31 июля
Мне в истории с нашим ответом на американские санкции видится слабый повод для оптимизмассылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
31.07. 15:22
Мне в истории с нашим ответом на американские санкции видится слабый повод для оптимизма. В прошлый раз за американские санкции решили массово наказать граждан России(в связи с чем я который год лишена любимого лососевого творожного сыра Miree).
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28 июля
Ликбез ФБК по санкциям-2017. «Новой надежды» больше нетссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
28.07. 16:11
Вчера Конгресс США подавляющим большинством голосов принял новый закон о санкциях. Если Трамп его подпишет, то это будут самые существенные дополнения к санкциям против РФ с момента их введения в 2014 году.
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26 июля
За - 419, Против - 3ссылка на данный пост
https://t.me/redzion/blogКрасный Сион
26.07. 02:10
Голосование в Конгрессе США за новые, ужесточённые санкции против России: За - 419, Против - 3. Наверное, похожие результаты будут и в Сенате. Это значит, что дурак Трамп не сможет наложить вето.
31 июля
Кремлю и МИДу РФ новые санкции США не понравилисьссылка на данный пост
http://vg-saveliev.livejournal.comblogvg-saveliev
31.07. 23:10
 Но комментарий Кремля оказался каким-то странно неопределенным. Новые санкции – это «шаги, которые американцы делают без какого-либо очевидного резона и не преследуя конкретной цели».
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26 февраля
Внесли законопроект об отмене "продуктовых контрсанкций". Они неконституционныссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
26.02. 07:56
Внесли законопроект об отмене "продуктовых контрсанкций". Они неконституционны - Боитесь ли вы западных санкций?
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толковая инициатива депутатов Думы. большая редкостьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vladimir.ryzkov/blogВладимир Рыжков
26.02. 00:39
толковая инициатива депутатов Думы. большая редкость.

http://www.mk.ru/politics/2015/02/25/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-otmene-antisankciy-oni-ne-rabotayut.html
23 февраля
человек просто превратился в посмешище, люди обсуждают его парик и бровиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
23.02. 14:25
Кобзон это очень интересный феномен. В том плане, что человеку должно быть все по фигу, у него регалии, репутация, главный голос СССР. Но человек просто превратился в посмешище, люди обсуждают его парик и брови, ЕС запретил ему въезд на свою территорию, что опять же стало поводом для шуток. По количеству фотожаб Кобзон уже догнал Петросяна вместе со всей этой якобы юмористической братией. А ведь реально он детей из "Норд-Оста" выводил. Но кому оно сейчас интересно... Мы видим пример того, как в одночасье можно просрать свою репутацию.
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18 февраля
Вот Зюганов - он вообще что ли ох...ел?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/blogКох Альфред
18.02. 21:19
Вот Зюганов - он вообще что ли ох...ел? Значит детям-сиротам (особенно - инвалидам) нельзя на Запад, а Кобзона, дорогие немцы, пустите - ему надо лечться?
Он не пустил в Европу и Америку больных детей на усыновлениессылка на данный пост
http://isurok.livejournal.com/blogisurok
18.02. 12:59
Зюганов сегодня сетовал европейским странам на то, что Кобзону, которого не пускают в Европу, очень туда надо. Мол, лечится он в Германии.
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Большое дело паровозссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
18.02. 10:30
Казалось бы, ну запретили одному там старпёру с большой коллекцией смешных париков въезд в цивилизованный мир. Большое дело паровоз, как говорили старики в Днепропетровске.
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Семье Кобзона лучше жить в Англии без Кобзона, чем в России с Кобзономссылка на данный пост
https://www.facebook.com/raa.ryazan/blogАндрей Родионов
18.02. 06:23
Еще одного "разлучили с семьей". Семье Кобзона лучше жить в Англии без Кобзона, чем в России с Кобзоном. Обожаю такие штуки.
17 февраля
Человек, голосующий за закон Димы Яковлева, и есть настоящий русофобссылка на данный пост
https://www.facebook.com/karina.orlova.3348/blogKarina Orlova
17.02. 22:59
Но вообще, человек, который голосует за закон Димы Яковлева, вот он и есть настоящий русофоб. То есть тот, чьи действия направлены на истребление русского народа. Так что Иосиф Давыдовыч может расслабиться и быть доволен - его воля по ограничению на выезд из страны русофобов исполняется. И да, пожелаем товарищу Кобзону наикрепчайшего здоровья от российской медицины! Салют!
Шел он нам навстречу по лестнице, кукла не кукла, манекен не манекен и глаза пустыессылка на данный пост
https://www.facebook.com/anetaSpb/blogSvetlana Gavrilina
17.02. 21:10
Кобзон? Да он же давно и вовсе не человек. Во всяком случае в 2003 году им он точно не был. Если вблизи посмотреть. Мы были на 300-летии Петрозаводска в 2003 году (за освещение этого дела я даже лауреатом очередного СеЗаМа стала) и оказались с этим кабздохом в одной гостинице. Шел он нам навстречу по лестнице, кукла не кукла, манекен не манекен и глаза пустые. "Слушай, он же не человек!" - в ужасе воскликнул Шаву. И я согласилась. Не человек. Глаза жуткие. Ну, на той лестнице он думал, что на него не смотрят. Вот сейчас вспомнили об этом и вспомнили еще более давнее. Как-то 1 апреля в 1990-е годы Шаву с утра решил разыграть одного нашего друга и позвонил ему с утра с сообщением, что российский десант высадился в Крыму. Тот спросонок отреагировал на автомате: "Ну, Рашке п...ц". Ну и вот.
Джон Леннон заболел манией величия и вообразил себя Кобзономссылка на данный пост
https://www.facebook.com/visboris/blogБорис Вишневский
17.02. 20:58
Когда министр культуры Мединский (уже смешно) заявляет, что на Западе нет артистов уровня Кобзона, сразу вспоминается анекдот моей юности – о том, что Джон Леннон заболел манией величия и вообразил себя Кобзоном. И да, министров уровня Мединского на Западе тоже нет.
Рашкин? Говняшкин! Же не манж па си жур!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.pshenichny/blogOleg Pshenichny
17.02. 17:44
 - Здравствуйте, товарищ Рашкин. - Я не Рашкин, я Кобзон. Рашкин - вот он. - Здравствуйте, товарищ Рашкин. - Кес ке се?
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Так мне никто и нё ответил, за что Кобзона "отлучили"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
17.02. 16:02
Так мне никто и нё ответил, за что Кобзона "отлучили". Я считаю это ошибочное решение. Даже если там что-то есть что я не знаю - то, что я знаю - важнее. Он поддержал ДНР. Я безусловно в шоке от его позиции, но мало ли от чего мы все в шоке. Зачем артиста равнять с чиновниками ответственными за бойню.
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количество дебилов в Думе намного превышает самые смелые догадкиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/boris.nemtsovblogBoris Nemtsov
17.02. 13:32
Ненависть к Западу в России намного сильнее антисемитизма. Акция "я -Кобзон!" это ясно показывает. Вижу как православный хоругвеносец вместе с участниками Русского Марша несут растяжку Я- Кобзон...
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Пусть проводят акцию ”аз есмь Кобзон“ссылка на данный пост
https://twitter.com/varlamov/blogIlya Varlamov
17.02. 12:33
А откуда у депутатов это мерзкое иностранное заимствование ”je suis Кобзон“? Пусть уж проводят акцию ”аз есмь Кобзон“
Госдума начинает акцию "Je suis Кобзон"ссылка на данный пост
https://twitter.com/mrgrdsky/blogmrgrdsky
17.02. 12:17
Госдума начинает акцию "Je suis Кобзон" Ладно, теперь можно с уверенностью заявить, что проект "Российская Федерация" можно закрывать
16 февраля
Полгода работы и мы добились таки!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.sidelnikov/blogAndrey Sidelnikov
16.02. 23:29
Вы меня уж простите, но я никак не могу успокоиться от успеха закобзонивания Кобзона. Пол года работы и мы добились таки! Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас и принимал участие в закобзонивании. Только вместе, мы можем остановить путинойдов. Завтра отдельным постом расскажу о закобзоненной масленице в Лондоне. В общем очень рад!!! За это надо выпить Смайлик «smile»
Вот это вот какая-то поразительная, клиническая стыдобищассылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.kononenko.3/blogMaxim Kononenko
16.02. 19:08
Вот это вот какая-то поразительная, клиническая стыдобища. Когда Кобзон говорит, что теперь он не сможет ездить к детям, которые в Америке и в Испании. Когда Валерия судится с Латвией, потому что ее туда не пускают.
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Надеюсь, они построят на месте Калининграда гигантский громкоговорительссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ivanfdavydov/blogИван Давыдов
16.02. 18:50
МИД обещает "адекватный ответ на новые санкции". Надеюсь, они построят на месте Калининграда гигантский громкоговоритель, и будут транслировать Кобзона на всю Европу. Кругло, сука, суточно
Я верил в то, что Кобзон патриот, уж в нем не сомневался. А он лечится у буржуев, тьфу ты. Как с этим жить?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
16.02. 15:42
Я совсем потерял веру в людей. Даже прямо грустно знало. Я верил в то, что Кобзон патриот, уж в нем не сомневался. А он лечится у буржуев, тьфу ты. Как с этим жить? Ну ничего, теперь буржуи его не пускают, хоть теперь будет на кого равняться.
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" Россияне ненавидят вещи, которых никогда не видели - свободу, демократию, честные выборы, смену власти, правосудие и Америку. "
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blogRouslan5
" Зачем в России создавать национальную платежную систему? Водка уже давно существует! Хотя нет, нужно на что-то распилить 5 миллиардов рублей "
31.03
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