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Тексты дня по теме
Массовая эмиграция мусульман с территории России в XVIII-XIX веках
Массовая эмиграция мусульман с территории России в XVIII-XIX веках
18.11 22:16 | число просмотров 248
blogКрасный Сион
Турецкие историки подсчитали, что если бы эти горцы остались на своей родине, то к концу ХХ века численность коренных народов на Северном Кавказе должна была составлять не менее 20 млн человек (вместо нынешних 4-5 млн. человек)
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Кризис в Татарстане
Кризис в Татарстане
8.03 13:23 | число просмотров 2248 число постов 5
В Татарстане разворачивается крупнейший региональный финансовый кризис. Из-за банкротства "Татфондбанка", второго по величине банка в республике, а также "Интехбанка" пострадали более 35 тысяч юридических лиц, на которых работали около 300 тысяч человек. В Казани постоянно проходят акции протеста. Клиенты банков массово пришли на встречу с Алексеем Навальным
 
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Необязательный татарский <код для ЖЖ>
Необязательный татарский
Конфликт Татарстана и Москвы перешел в плоскость языка: Кремль не намерен вводить обязательное изучение татарского языка в школах республики.
Создан: 18.11.2017 21:46, обновлен: 18.11.2017 22:20
Просмотров: 259
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18 ноября
Прекратите выносить суждения, основываясь на информации из соцсетейссылка на данный пост
https://t.me/tandemMP/blogМария Баронова
18.11. 22:11
Наблюдаю как взрослые и местами умные люди уже несколько НЕДЕЛЬ обсуждают, как ужасно в Татарстане щемят русских/татар/жидов/вставьте нужное. И мой совет очень простой в данной ситуации. Прекратите выносить суждения, основываясь на информации из соцсетей! Просто перестаньте! Вы в Татарстане-то давно были? Там всем НОРМАЛЬНО. Люди живут и не тужат. С татарским языком и его восприятием тоже все НОРМАЛЬНО. Референс — группа АИГЕЛ и Татарка.
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тема с татарским языком - логичная медийная ответочкассылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
18.11. 21:26
Ответ прост: ищи, кому выгодно, и где деньги. Например, я знаю пиарщиков, работавших в 90-е на крупную банковскую структуру(ах, знали бы вы, что это за структура), так они еще тогда додумались за небольшие деньги публиковать в СМИ письма типа клиентов банков-конкурентов о том, как они типа не смогли там снять деньги, и что банк скоро лопнет. Несколько волн таких размещений - и банк-конкурент на ровном месте терял часть клиентов. А еще бывает, что в медийном поле придумывают проблему, раздувая ее до небес, чтобы потом взять денег за стоп-негатив. Это - классический элемент медийной кампании против любого губернатора.
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Три правила антигосударственнического профессионального русскогоссылка на данный пост
https://t.me/Baronova/blogBaronova
18.11. 18:32
Три правила антигосударственнического профессионального русского: 1) Все должны учить русский, потому что мы так сказали и напомнили кто тут главный, а не потому что это само собой произошло
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оптимальным решением для русского из Татарстана сейчас мне кажется тихонечко оттуда валитьссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
18.11. 00:57
Вообще к срачу с Бароновой (а у меня срач с Бароновой) хочу сказать, что оптимальным решением для русского из Татарстана сейчас мне кажется тихонечко оттуда валить, пока еще жилье сколько-то стоит и самолеты летают. Ну то есть сейчас мы, умные, понимаем, что из Ташкента или Баку надо было уезжать в 86 году, и вся эта советская блевота «а давайте выучим местный язык и нас будут уважать» нигде не работает. Тут самое неприятное - увидеть, что все уже случилось, то есть Татарстан даже «не только для татар» стал невозможен уже давно.
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3 ноября
Когда вы смеетесь над желанием татар, чтобы во всех школах Татарстана было изучение татарского - вы просто тупо унижаете людейссылка на данный пост
https://t.me/Baronova/blogBaronova
03.11. 20:47
Мне часто очень нравится то, что говорит Стас Куприянов, но в данном случае, как и в случае борьбы Холмогорова с татарским языком, никак не могу поддержать. Это как-то ужасно не красиво. Мы живем в одной стране. Мы с татарами действительно одна нация, и я считаю все эти дискуссии про татарский язык и крики "Русских в Татарстане обижают! Их заставляют учить татарский!" - абсолютно некрасивым и неприличным явлением.
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В 2017 году жители республики вдруг узнали, что живут бок о бок с русскимиссылка на данный пост
https://t.me/russianfuture/blogrussianfuture
03.11. 18:41
По поводу Татарстана занятный репортаж в Медузе сегодня: "Меня поражает, что сейчас пытаются делить детей на татар и русских, никогда такого не было, это ненормально", сообщает директор одной из школ, отказавшейся подчиняться прокуратуре и сокращать преподавание татарского.
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