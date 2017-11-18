Ответ прост: ищи, кому выгодно, и где деньги.
Например, я знаю пиарщиков, работавших в 90-е на крупную банковскую структуру(ах, знали бы вы, что это за структура), так они еще тогда додумались за небольшие деньги публиковать в СМИ письма типа клиентов банков-конкурентов о том, как они типа не смогли там снять деньги, и что банк скоро лопнет. Несколько волн таких размещений - и банк-конкурент на ровном месте терял часть клиентов. А еще бывает, что в медийном поле придумывают проблему, раздувая ее до небес, чтобы потом взять денег за стоп-негатив. Это - классический элемент медийной кампании против любого губернатора.
развернуть>>