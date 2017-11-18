Вообще к срачу с Бароновой (а у меня срач с Бароновой) хочу сказать, что оптимальным решением для русского из Татарстана сейчас мне кажется тихонечко оттуда валить, пока еще жилье сколько-то стоит и самолеты летают. Ну то есть сейчас мы, умные, понимаем, что из Ташкента или Баку надо было уезжать в 86 году, и вся эта советская блевота «а давайте выучим местный язык и нас будут уважать» нигде не работает. Тут самое неприятное - увидеть, что все уже случилось, то есть Татарстан даже «не только для татар» стал невозможен уже давно. развернуть>>